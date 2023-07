Jak na obnovu květnatých luk?

Foto | Kamila Vítovcová Čerstvě nakartáčovaná směs semen před sušením.

Zájem o obnovu květnatých luk se postupem času zvyšuje. Stále častěji se objevují dotazy od vlastníků pozemků, čím a jak mají zatravnit, aby to bylo pro přírodu prospěšné. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) se obnově luk věnuje již od 90. let, a tak by odpovědi na tyto otázky po tolika letech praxe měly být jednoduché. Jenže to tak úplně není.Nejlepší je totiž zatravnit pomocí tzv. regionální směsi osiv – tedy takové travinobylinné směsi, která je tvořena jen místními druhy a genotypy rostlin. Jejich příprava je však poměrně časově i finančně náročná, a tak regionální směsi na většině území České republiky chybí. A i tam, kde jsou, bývá často jejich pořizovací cena vzhledem k nákladům na jejich tvorbu vysoká.

Co ale s tím? Samozřejmě – snažit se najít jednodušší způsob toho, jak regionální semena získat a použít.

ČSOP se proto spojil s vědci i dalšími praktiky a všichni jsme společně začali pracovat na velkém projektu nazvaném Regionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů, který byl podpořen Norskem prostřednictvím Norských fondů.

Foto | Hana Pánková Sběr ručně vedeným kartáčovým sběračem, kartáč i kola jsou poháněné bateriově.

V projektu je mezi sebou porovnáváno hned několik způsobů sběru semen ze zdrojových luk i možností zatravňování. Využívány jsou takzvané kartáčové sběrače, s nimiž se dá přijet na zdrojovou louku a sesbírat z ní množství semen různých druhů rostlin, které se dají po usušení použít pro výsev na nějakou nedalekou lokalitu.

Semena se tak nemusí sbírat ručně nebo napěstovávat v matečnicích, jak se to při přípravě regionálních směsí často dělá. Díky použití menších, ručně vedených a ručních strojů, je možné ke sběru využít zároveň i menší zdrojové lokality, na které se nedostane traktor.

Foto | Marie Straková Rozprostření tzv. zeleného sena na zatravňované lokalitě.

Dalším způsobem zatravnění je využití tzv. „zeleného sena“, kdy se pokosená hmota ihned převeze na zatravňovanou plochu a zde se rozprostře. Tato metoda se používá již dlouhou dobu, překážkou v jejím širším využití je ale logistická náročnost převozu dostatečného množství biomasy na osev větších ploch.

Projekt tedy experimentuje s nutným množstvím hmoty na dostatečné pokrytí plochy – využívá i poměr 1:3, tedy seno jen z 50 m2 na zatravnění 150 m2. Zda to bude fungovat i takto a případně jak dobře, se teprve uvidí.

Poslední možností je pokosenou hmotu nejprve vymlátit – zbyde tak seno třeba pro králíky a zároveň i poměrně čistý materiál pro osev. K tomu je ale zase potřeba stacionární mlátička.

I vhodných zdrojových luk, ze kterých se semena nebo seno dá odebírat, je málo – respektive, není o nich přehled. Proto je součástí projektu zároveň i tvorba databáze zdrojových lučních ploch.

Navrhované lokality jsou posouzeny z botanického i technického hlediska, a pokud vyhovují, jsou do databáze zařazeny – zájemci o osivo se tak budou moct podívat, zda se v jejich oblasti nějaké takové lokality nacházejí, a případně se domluvit na odběru semen či sena.

Každá z výše zmíněných metod obnovy luk má svoje výhody i nedostatky. Přesto věříme, že díky projektu tyto metody dokážeme rozvinout natolik, aby si mezi nimi každý mohl vybrat takovou, která jeho potřebám bude nejvíce vyhovovat.

Pokud Vás zajímá, jak se s kartáčovacími stroji pracuje, na které lokality jsou vhodné, nebo jak vypadá zatravněná plocha pár let po výsevu, můžete se přihlásit na workshop, který proběhne 31. srpna 2023 ve Žďárských vrších. V Českých Budějovicích pak bude 4. září následovat seminář s tematikou zakládání květnatých trávníků.

