Přemek Podlaha by měl radost: Ochránci sbírají luční semena trav unikátním motorovým kartáčem

Foto | Jan Moravec / Jan Moravec / ČSOP Kartáčový sběrač v akci.

Foto | Jan Moravec / Jan Moravec / ČSOP Kartáčový sběrač v akci.

Posbírat semena z louky je mimořádně náročná práce. Ochránci přírody se pustili do vývoje ručního motorového kartáče, který práci usnadní.Proč si ochránci přírody nekoupí osivo v hobbymarketu? Protože právě tato semena jsou jednou z z příčin úbytku biodiverzity. Takové osivo často obsahuje semena jen několika málo druhů rostlin, některé z nich ani do určitého regionu nepatří, nebo jsou pro danou lokalitu dokonce přímo nevhodné. Naše louky a trávníky nám tak chudnou, nejsou pestré, řada druhů rostlin, případně dalších na ně navázaných organizmů, v nich chybí. Ochránci přírody se snaží proto vytvářet tzv. regionální luční směsi semen, které by byly určené pro osetí luk a trávníků v daném regionu.

Takto založené porosty budou lépe vyhovovat místním podmínkám a budou mnohem pestřejší, odolnější. Ovšem připravit takovouto směs semen je mimořádně náročné. Je k tomu potřeba řada botanických znalostí o rozšíření jednotlivých druhů rostlin, jejich biologie a vlastností. Je také náročné najít zdroje takových semen. Jsou jimi například zachovalé louky v chráněných územích. Některé druhy rostlin je pak potřeba napěstovat v potřebném množství na speciálních záhonech, kterým se říká matečnice. Taková příprava trvá i několik let.

Foto | Jan Moravec / Jan Moravec / ČSOP Kartáčový sběrač v akci.

Ani technická stránka věci není jednoduchá, nasbírat ručně potřebné množství semínek je neskutečná práce. Proto ochránci přírody z Pozemkového spolku Hády vyvíjejí unikátní motorový ruční sběrač semen. Jde o jakýsi motorový kartáč, který může obsluhovat jeden člověk. Díky tomuto zařízení se daří uspořit velké množství úmorné ruční práce. Je možné se s ním dostat i tam, kam se nedostane těžší technika, jako je traktor se sekačkou. Za jednu směnu se tak dá nasbírat až 2 kg semen.

První výsledky zatím vypadají slibně, dolaďují se takové věci jako lepší zavěšení, ovládání plynu či zakrytování. Získávají se první zkušenosti z nasazení v různých podmínkách a se sběrem různých druhů rostlin. Ochrana přírody tak snad dostane dohledné době cenného pomocníka při obnově našich luk.

