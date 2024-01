Je česká krajina zdravá? Satelitní snímky mluví jasně

Břetislav Machaček 20.1.2024 11:49

Dovolím si zhodnotit článek jako vědecký, ale v praxi nevyužitelný.

Naivní představy o dobrovolném návratu k ekonomicky nerentabilní

produkci v podmínkách volného trhu zavání aktivismem a neohlíží se

na náklady takového hospodaření. Koho neživí příroda, tak ji chce

mít pestrou, bez chemie, bez orání polí, bez těžké techniky na polích

a v lese, bez zásahů do krajiny a do přírodních dějů jako takových.

Rady jako neorat půdu, která je zaplevelená a udusaná, protkat ji

stromořadími, která omezují zemědělské stroje a která stíní řadě

plodin na úroveň, kdy ve stínu ve stromy vysílené půdě živoří, je

možné pouze v hlavách těch, kterých ta pole neživí. Mne sice pole

a zahrada taky neživí, ale když vám sousedův ořech zastíní vaše

nízké jabloně a záhony, tak pochopíte co je to zastínění a jak

takový strom vyčerpává půdu kolem sebe. Zemědělec ví nejlépe, kde

má smysl stromořadí, mez a nebo remízek a neměl by být k tomu

nucen někým, kdo si přeje poroučet vlastníkovi, co má dělat, aby

on byl spokojený. Na podzim jsem viděl znovuobnovenou polní cestu

s nově vysázenými stromy odnikud nikam. Kdysi vedla k nudličkám

polí různých vlastníků, ale nyní tento smysl pozbyla. Povrch má

zpevněn asfaltovým recyklátem o sporné ekologické kvalitě a

jsem zvědav, kdo se bude v budoucnu starat o údržbu cca 150

ovocných stromů, které bude třeba občas prořezat a ošetřit po

ořezu. Vysadit to není problém, ale prořezat je umí málokdo.

Je to vidět na stávajících dolámaných stromořadích o které

se desetiletí nikdo nestará a náhle se o ně bude někdo starat?

Nadšení nikomu neberu, ale měl by se zamyslet nad možnostmi

v budoucnu, zda budou na údržbu lidé a zda ty stromy neskončí

jako ty přežívající aleje a porosty na mezích. Doba zahumenkařů

kosících škarpy na seno pro králíky je nenávratně pryč a semletí

trávy spolu s hmyzem a drobnými obratlovci mulčovačem je spíše

přírodě na škodu. Leckde nedělají ani to a to více musí okolní

pole zemědělci chránit chemií a orbou před plevely z těchto ploch.

Myslíte si, že bude někdo nadšen z takové činnosti rok co rok?

Když si něco takového přeji, tak bych se měl o to i starat, aby

to nebylo jiným na obtíž a nekritizovat je pak, že museli kvůli zaplevelenému sousednímu pozemku používat chemii. Já to tak chci,

ale následky ať řeší jiní, které navíc podrobím kritice.

O to tu jde, že případný diktát , jak se starat o krajinu nesmí

být diktátem, ale dohodou něco za něco a musí na být prostředky.

No a nebo převzít "patronát" nad dílem dle našeho přání a řádně

se o to starat tak, aby to dílo nebylo zdrojem cizích problémů.

Odpovědět