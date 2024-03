Kdo uzdraví naše lesy a pole? Chytří hospodáři

Břetislav Machaček 5.3.2024 09:45

Bože co to je za slátaninu všeho možného dohromady o ničem? Stačí pozorně

číst a člověk se nestačí divit, jak stín stromů a jejich kořenový systém

"prospívá" v agrolesnictví pěstovaným rostlinám, které ve skutečnosti ve

stínu a na půdě "vysáté" kořeny stromů živoří. A nebo ten vinohrad, který

se zredukuje na polovinu řádků, aby v něm bylo možno pěstovat byliny a to

tvrzení, že vlhké mikroklíma prospívá vinné révě. Vědí autoři, že vlhko

v době dozrávání hroznů je pohroma při které plíseň ničí úrodu? V té době

je naopak slunce a suchý větřík požehnáním a ne aby tam bylo vzdušné vlhko.

Doporučuji ty teoretiky nahnat do praxe, aby viděli ve skutečnosti co

jednotlivé plodiny potřebují a co jim naopak škodí . Nemám chuť hledat

další nesmysly, protože jako celek to je "zdravice" ekologistů, kteří

o skutečné ekologii vědí prd, byť se honosí tituly a funkcemi.

