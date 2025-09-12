Již jedenáctý rok: Nadace vysadí na Liberecku dalších 46 790 stromků
„Když jsme nadaci zakládali, hrozilo, že se místní lesy po řadě let intenzivní zátěže zcela rozpadnou. V porevoluční době měli odborníci ambiciózní plány, na jejichž realizaci se podílela spousta lidí i organizací. Naše nadace sháněla na tato opatření finanční prostředky, kterých se jinak nedostávalo. Dnes jsou lesy z nejhoršího venku a náhorní plošiny opět pokrývají stromy, stále je však před námi spousta práce,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel nadace.
Nadace se postupně rozšířila i mimo Jizerské hory a i nadále se zaměřuje obnovu vodního režimu a na výsadbu druhově i věkově pestrých lesů v souladu s pečlivě připravenými plány. Ty každým rokem aktualizuje odborný lesní hospodář Jan Duda, který v jím spravovaných lesích hospodaří nepasečným a přírodě blízkým způsobem. Každoročně se sází 50–70 tisíc sazenic, přičemž významnou část nákladů tvoří ochrana proti spárkaté zvěři.
Letos nadace plánuje vybudovat nebo opravit 7,5 km oplocenek, které chrání mladé jedle a duby, zatímco ostatní dřeviny se ošetřují repelenty. „Ani oplocenky a repelenty nejsou stoprocentní, ale umožňují nám, aby sazenice přežily a les mohl odrůstat. Ideálně by se obnova děla přirozeně, ale to by vyžadovalo výrazně nižší stavy spárkaté zvěře tak, aby byla s lesem v rovnováze,“ doplňuje Petrovský.
Projekt podporují jednotlivci, místní firmy i nadnárodní společnosti. Celkové náklady letošních výsadeb včetně ochrany před zvěří dosahují 2,3 milionu korun, z čehož se nadaci díky dárcům podařilo získat již přes 1,3 milionu korun.
„Ukazuje se, že takováto obnova lesů má smysl. Nahrazování monokultur smrku, kdy les vypadal více jako plantáž na dřevo než zdravý porost, přináší již své výsledky. Když se přijedeme podívat na plochy, které se sázely před pár lety, vidíme les s perspektivou dlouhodobé udržitelnosti a na řadě míst dochází i k částečné přirozené obnově. V námi obnovených porostech se bude hospodařit výběrným tedy nepasečným způsobem. Jsem velmi vděčen všem našim dárcům, neboť díky nim tu vznikají lesy pro budoucí generace a i přístup lesníků a veřejnosti se postupně mění k lepšímu,“ doplňuje Petrovský.
