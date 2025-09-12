https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/jiz-jedenacty-rok-nadace-vysadi-na-liberecku-dalsich-46-790-stromku
Již jedenáctý rok: Nadace vysadí na Liberecku dalších 46 790 stromků

12.9.2025 05:31 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto | Jakub Trsek / Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody pokračuje v dlouhodobém projektu obnovy druhově a věkově pestrých lesů na Liberecku. Již jedenáctým rokem se zde sází místně původní stromy – převážně buky, duby a jedle, aby lesy byly zdravější a odolnější vůči škůdcům či extrémům počasí a zároveň dokázaly zadržovat více vody. Doposud nadace vysadila přes 435 tisíc sazenic. Letos plánuje vysadit dalších 46 790 stromků a současně zajistit jejich ochranu před spárkatou zvěří.
 
Nadace se podílela už na záchraně a obnově lesů Jizerských hor, které postihla ekologická katastrofa způsobená imisní zátěží, kůrovcovou kalamitou a nevhodným lesnickým hospodařením.

Foto | Jakub Trsek / Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

„Když jsme nadaci zakládali, hrozilo, že se místní lesy po řadě let intenzivní zátěže zcela rozpadnou. V porevoluční době měli odborníci ambiciózní plány, na jejichž realizaci se podílela spousta lidí i organizací. Naše nadace sháněla na tato opatření finanční prostředky, kterých se jinak nedostávalo. Dnes jsou lesy z nejhoršího venku a náhorní plošiny opět pokrývají stromy, stále je však před námi spousta práce,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel nadace.

Nadace se postupně rozšířila i mimo Jizerské hory a i nadále se zaměřuje obnovu vodního režimu a na výsadbu druhově i věkově pestrých lesů v souladu s pečlivě připravenými plány. Ty každým rokem aktualizuje odborný lesní hospodář Jan Duda, který v jím spravovaných lesích hospodaří nepasečným a přírodě blízkým způsobem. Každoročně se sází 50–70 tisíc sazenic, přičemž významnou část nákladů tvoří ochrana proti spárkaté zvěři.

Foto | Jakub Trsek / Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

Letos nadace plánuje vybudovat nebo opravit 7,5 km oplocenek, které chrání mladé jedle a duby, zatímco ostatní dřeviny se ošetřují repelenty. „Ani oplocenky a repelenty nejsou stoprocentní, ale umožňují nám, aby sazenice přežily a les mohl odrůstat. Ideálně by se obnova děla přirozeně, ale to by vyžadovalo výrazně nižší stavy spárkaté zvěře tak, aby byla s lesem v rovnováze,“ doplňuje Petrovský.

Projekt podporují jednotlivci, místní firmy i nadnárodní společnosti. Celkové náklady letošních výsadeb včetně ochrany před zvěří dosahují 2,3 milionu korun, z čehož se nadaci díky dárcům podařilo získat již přes 1,3 milionu korun.

Foto | Jakub Trsek / Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

„Ukazuje se, že takováto obnova lesů má smysl. Nahrazování monokultur smrku, kdy les vypadal více jako plantáž na dřevo než zdravý porost, přináší již své výsledky. Když se přijedeme podívat na plochy, které se sázely před pár lety, vidíme les s perspektivou dlouhodobé udržitelnosti a na řadě míst dochází i k částečné přirozené obnově. V námi obnovených porostech se bude hospodařit výběrným tedy nepasečným způsobem. Jsem velmi vděčen všem našim dárcům, neboť díky nim tu vznikají lesy pro budoucí generace a i přístup lesníků a veřejnosti se postupně mění k lepšímu,“ doplňuje Petrovský.

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody
