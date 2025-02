Komunitní pastva v Novosedlech u Mikulova – vzkříšení fenoménu „rodinných krav na obecních pastvinách“ Foto | R. Ondrášková Slanisko Novosedly před zahájením pastvy (červen 2024). Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Obecní pastviny (draha, občiny) byly ještě před několika desítkami let běžnou součástí naší venkovské krajiny od nížin až do podhůří. Rozkládaly se většinou nedaleko center obcí a sloužily pro pastvu dobytka jednotlivých rodin. Zvířata na ně byla vyháněna každý den a večer znovu zaháněna domů. Obecní pastviny vznikaly na místech, která nebylo z nějakých důvodů možné zornit nebo jejichž půda nebyla vhodná pro pěstování plodin. Většinou se jednalo o plochy s mělkou kamenitou půdou, vystupujícím podložím nebo prudkými svahy.Specifikem jižní Moravy pak byly obecní pastviny na slaniskách. V prostředí bohatém na soli není možné pěstovat zemědělské plodiny a rovněž z přírodních druhů jsou zde schopny přežít pouze tomuto nehostinnému prostředí dobře přizpůsobené organismy. Ty ale bývají konkurenčně slabé a drobné, a proto neobstojí v běžné vegetaci v okolí, což je činí vzácnými a ohroženými. Slaniska u nás od pradávna pomáhala udržovat a rozšiřovat pastva hospodářských zvířat – zejména skotu, koní i drůbeže. Vlivem odvodnění a změn ve struktuře a v obhospodařování krajiny, probíhajících zejména od poloviny minulého století, došlo k významné devastaci slanisek na celé jižní Moravě (částečně převod na pole, zbytek druhově degradován). Dochovaly se pouze zlomky původního bohatství, a i ty jen v degradované podobě. Nejinak tomu bylo v případě Slaniska Novosedly. To, co toto místo odlišuje od mnoha jiných nenávratně zaniklých slanisek i několika dalších zanikajících, je však slibná budoucnost. V roce 2024 se zde totiž díky skupině nadšených lidí podařilo prostřednictvím „komunitní pastvy“ vzkřísit fenomén „rodinných krav na obecních pastvinách“. V předkládaném příspěvku se pokusíme přiblížit možnosti, motivaci, dosavadní postup a další plány této činorodé komunity. Vstupní potenciál obce – vhodné pozemky a činorodí lidé Na severovýchodním okraji Novosedel a současně na pozemcích ve vlastnictví obce se nachází přírodní rezervace a evropsky významná lokalita Slanisko Novosedly, která byla v minulosti obecní pastvinou. Po postupném ukončování tohoto způsobu využívání od 50. let minulého století místo několik desítek let zarůstalo. V roce 1993 byla sice lokalita vyhlášena jako přírodní rezervace a po nějaké době zde začal probíhat ochranářský management, zejména sečení, později i pastva koz, ale nedařilo se zajistit adekvátní péči. Dlouhodobě zde neprobíhala žádoucí pastva velkých kopytníků – skotu či koní. Lokalita byla sice pravidelně sečena, ale pastva koz nebyla schopna zajistit narušování drnu o potřebné intenzitě. Navíc kozy na periodicky podmáčených místech zdravotně neprospívaly. Foto | R. Ondrášková Jedním z „úkolů“ kraviček bude i redukce invazní astřičky novobelgické (Symphyotrichum novi-belgii agg.), pocházející ze Severní Ameriky (říjen 2024). V katastrálním území obce a na obecních pozemcích v posledních pěti letech vzniklo několik nových mimoprodukčních ploch, které mají velký potenciál pro zlepšení krajinné struktury, zvýšení retence vody v krajině a podporu biodiverzity. Na jihozápadním okraji obce bylo na obecních pozemcích v roce 2019 vytvořeno Biocentrum Louky a v jihozápadním cípu katastrálního území o rok později proběhla revitalizace Baštýnského potoka vlévajícího se do Dyje. V zimě 2023/2024 pak byla do podoby soustavy tůní technicky upravena plocha ze severu přiléhající ke Slanisku Novosedly, do té doby porostlá zčásti rákosinou a zčásti vrbovými křovinami s podrostem invazních bylin (zlatobýly, astřička novobelgická). Komise pro životní prostředí obce Novosedly se brzy po svém vzniku začala zabývat stavem nově vytvořených i revitalizovaných mimoprodukčních ploch na obecních pozemcích a dostala se k otázce, jak je udržovat, aby znovu nezarostly rákosem a invazními rostlinami. Věnovala se také Slanisku Novosedly, jehož stav rovněž nebyl optimální. Řešení se zdálo nasnadě – pastva skotu. Dva členové komise a další dva aktivní občané se v zimě 2023/2024 dohodli s vedením obce, že se pokusí vzít péči o celé slanisko včetně nově revitalizované severní části (nyní 3,7 ha, plánované rozšíření na celkovou plochu 4,7 ha) a o Biocentrum Louky (4,8 ha) do svých rukou a pořídí si stádečko krav. Toto rozhodnutí bylo ve shodě s faktem, že evropsky významná lokalita Slanisko Novosedly byla přiřazena do evropského projektu LIFE in Salt Marshes (101113725), jehož nositelem je Masarykova univerzita a hlavním cílem ekologická obnova jihomoravských slanisek pomocí pastvy velkých býložravců. Změně v péči o cennou lokalitu tak nestálo nic v cestě. Zahájení komunitní pastvy Od začátku bylo jasné, že zdejší pastva musí mít specifickou formu. Jelikož zde bude mít svá zvířata pohromadě několik různých majitelů, kteří se na péči o ně budou společně podílet, bude se jednat o pastvu komunitní. Ačkoli půjde o primárně neprodukční pastvu, nebude to aktivita, za kterou by majitelé zvířat dostávali zaplaceno, což ji odlišuje od typické „ochranářské pastvy“. Protože budoucí majitelé krav byli rozhodnutí začít s pastvou hned od jara, nebylo možné příliš otálet s nákupem zvířat. Prvotní úvaha o rychlém nákupu býčků či volků na výkrm (s poražením vždy na podzim) neplnila téměř žádný z požadovaných cílů. Mladá zvířata by neměla dostatečnou hmotnost (nedostatečné narušování drnu), takže by efekt takové pastvy pro potřeby slaniska nebyl optimální. Mladí býčci jsou nevhodní do intravilánu obce, problematičtí v případě útěku, ale i péče o ně by byla, z hlediska bezpečnosti, náročná. Z výše uvedených důvodů brzy vyplynulo, že majitelé směřují k sestavení trvalého stáda krav či jalovic. Díky předchozímu vyloučení varianty s býčky bylo už mnohem jasnější, jakou představu chtějí naplnit – samice v extenzivním chovu, s požadavkem na snadnou manipulaci a vztahem k člověku, který umožní zvládat veterinární a jiná ošetření i využívat zvířata k osvětě (bezpečný pohyb lidí po pastvině a pozorování přímo uvnitř pastviny). Z důvodu častého bezprostředního kontaktu s dospělými i dětmi je vhodné, aby krávy byly bezrohé, protože i hodná, ale rohatá jalovička může pouhým pohozením hlavou způsobit člověku nechtěně vážné zranění. Foto | R. Ondrášková Vztah majitelů k jejich zvířatům je u komunitní pastvy stěžejní (červen 2024). První kráva a s ní nepříbuzná jalovička (obě Jersey, starší odrohovaná, mladší bude také) byly zakoupeny s předstihem (v květnu 2024) a podařilo se s nimi vytvořit dobrou spolupráci (ovládání, nastavení režimu) ještě před dovozem dalších dvou jalovic (kříženky masných plemen, odrohované). Potvrdilo se, že krávy jsou převážně mírná zvířata, která při dostatku prostoru a potravy nevytváří zbytečné konflikty a hierarchii si ujasňují spíše hrozbou než opravdovou potyčkou. Není v moci majitelů vnutit kravám na pastvině představu o tom, kdo bude stádo vést a kdo se bude nechat vést. Zvířata si své role ve skupině určila přirozeně sama, bez větších potíží a dobře vycházela i s poslední dvojicí jaloviček (Galloway v celočerné barvě, geneticky bezrohé), které se však nepodařilo ochočit. Těchto šest zvířat bylo v sezóně 2024 základním stádem na slanisku. Každá dvojice patří někomu jinému. Zimní krmení se realizuje ve střídavé péči dle domluvy, pravidelnou návštěvu a kontrolu zvířat si provádí každý sám. Seno sklízejí vlastní technikou na slanisku (luční část blíže k hlavní silnici), v případě potřeby dokupují. Zatímco krávy si koupili jejich majitelé sami, pastevní ohrada, přístřešek a další pastevní příslušenství na slanisku byly financovány z projektu LIFE. V rámci projektu na lokalitě probíhá také podrobný monitoring rostlin, hmyzu, ptáků a dalších bioindikačně významných skupin organismů. Na Biocentrum Louky byla v červnu pořízena dvě telata, na zimu sem bylo umístěno také 5 poníků. Svépomocí a z vlastních prostředků majitelů zvířat zde byla vybudována pevná ohrada, která pastvu usnadní. Vyhlídky do blízké budoucnosti Slanisko je cennou chráněnou lokalitou, pastva zde tak bude regulována a pastevní tlak bude přizpůsobován aktuálním potřebám. Předpokládá se, že na slanisku se bude držet základní stádo 4 až 6 kusů krav. V případě potřeby bude možné lokalitu rozdělovat pomocí mobilních ohradníků a ponechávat stádo mimo nejcennější plochy, které budou potřebovat regeneraci. Pokud to bude nutné, dvě kravky mohou být dočasně přemístěny na biocentrum. Na slanisko je vázáno široké spektrum organismů, které mají rozmanité požadavky na své prostředí. Proto i pastva musí být co nejpestřejší nejen organizačně, ale také druhově – žádoucí je tedy smíšená pastva. Té by nikdy nešlo docílit, pokud by pastva byla motivovaná pouze finančně. Hlavně osobní zájem a nadšení majitelů krav v Novosedlech umožňuje příležitostné doplnění stáda o ovce, koně, kozy, stejně jako omezení nebo naopak rychlé zvýšení intenzity podle aktuálních potřeb kdykoli v průběhu roku. Majitelé jednotlivých krav si od začátku cíleně tvořili vztah se svými zvířaty. Přestože ve chvíli nákupu krav byli všichni zmínění v oblasti chovu skotu laiky, upřímný zájem o vše, co se této problematiky týká, vzájemná spolupráce (třebaže chvílemi není bez menších komplikací), podpora veterinární lékařky i štěstí při výběru zvířat, vedou k velice slibnému vývoji. Budoucnost několika zdejších jalovic tak budí značná očekávání jejich majitelů, místních obyvatel, ekologů i veterinářů. Na krávy jsou zde kladeny opravdu specifické nároky – mají žít klidným životem, pást se v době, kdy mají chuť, a spásat to, co jim prospívá. Pasení pak prokládat odpočinkem na místě a v délce, které si samy vyberou. Když se podaří, budou mít telátka (umělou inseminaci podstoupily na podzim 2024 tři z jalovic). Ta by příští sezónu mohla nahradit dvě Galloway jalovičky ze základního stáda na slanisku, které se bohužel nepodařilo ochočit a budou muset odejít. V dalších letech půjdou telata k prodeji (jalovičky) nebo na maso (býčci). Zájemci o ně jsou už nyní. Foto | R. Ondrášková Krávy spásají a sešlapují i nežádoucí psineček výběžkatý (Agrostis stolonifera) (červenec 2024). Jersey jalovice je mléčného typu, produkce mléka je tak nevyhnutelná (je zabřezlá a v červenci by se měla telit). Podobně jako u masa, i zájemci o mléko se ptají už od umístění prvních zvířat na slanisko. Majitelé Jersey plánují se do dojení vrhnout se stejným entuziazmem, jako dosud do všeho. Reakce místních lidí na pastvu krav v obci je velice pozitivní. Chodí se na ně dívat, ptají se, jak se jim daří, považují je „tak trochu za své“. Komunitní pastva v Novosedlech má skvěle našlápnuto stát se vzorem pro mnohé obce, spolky a další organizace, rodiny i jednotlivce toužící nikoliv po jednoúčelové „výdělečné pastvě“ nebo rovněž jednoúčelové „ochranářské pastvě“, nýbrž po funkčním propojení společenských aktivit, ochrany biodiverzity a citlivého zemědělství. Tedy po návratu něčeho, co dřív žádné pojmenování nepotřebovalo, protože to byl samozřejmý kolorit, norma, všudypřítomný každodenní jev. Dnes bychom to mohli nazvat fenoménem „rodinných krav na obecních pastvinách“. V Novosedlech se přitom nejedná pouze o prostý návrat do minulosti, ale pomocí vzkříšeného zájmu o postupy fungující dříve se zde podařilo vytvořit něco svébytného, a to se zahrnutím všech specifik daných omezeními a možnostmi naší současnosti (například administrativní těžkosti na straně jedné a technické vychytávky na straně druhé). Tento konkrétní případ snahy přivést na vesnici opět velká hospodářská zvířata, která se budou pást celoročně venku, byl však od začátku společného úsilí veden primárně zájmem o zlepšení stavu přírodovědně cenného území. To jej odlišuje od produkční pastvy a pouze v takovém případě lze zajistit různé ústupky a organizační změny. Specifikum, které by mělo být vyzdviženo, je fakt, že zájem podílet se na péči o chráněnou lokalitu může být příčinou, impulsem k návratu drobného soukromého hospodaření na naše vesnice. Nutnou podmínkou ale je, aby se potkali ti správní lidé se zápalem pro danou věc. Jejich společným znakem je, že cílem chovu pro ně není ekonomický zisk, nýbrž radost z péče o přírodu a zvířata a radost z pobytu venku, možnost trávit čas ve společnosti spokojených, zdravých, uvolněných zvířat, která nejsou ve vleku plnění nastavených produkčních norem. Bez nadsázky zde vzniklo idylické prostředí, kde neuslyšíte slova jako nádoj, laktační křivka, raný odstav, denní přírůstek... Moderní termíny „mimoprodukční funkce“ či „udržitelnost" zde nabývají jasného významu od relaxace přes osvětu až po jakousi kontinuitu života vesnice. Zcela nenásilně, bez finančních pobídek se během několika měsíců podařilo něco, o co jinde marně usilují celé organizace a orgány dlouhé roky či desetiletí. Samozřejmostí a pozadím těchto aktivit je spolupráce s obcí. Vedení obce je těmto činnostem velice nakloněno a snahy o navrácení biodiverzity v krajině pomocí pastvy i jiné péče plně podporuje. Za tento přístup si zaslouží, v čele s panem starostou, obrovské díky! Novosedly Obec Novosedly ležící asi 11 km západoseverozápadně od Mikulova v ploché krajině nivy řeky Dyje je na první pohled úplně obyčejnou, upravenou jihomoravskou vesnicí, kde se dobře bydlí, ale společenský a „oficiální“ spolkový život zde reprezentují pouze dobrovolní hasiči a malý folklórní soubor. Kdo se však v Novosedlech má šanci trošku porozhlédnout, brzy pozná, že zde se hraje jiná liga. Prvním náznakem pozitivní deviace je, že obec má i při počtu pouhých 1355 obyvatel (údaj z roku 2024) při obecní radě zřízeny sociální a kulturní komisi a komisi pro životní prostředí. To by samo o sobě nemuselo nic znamenat, kdyby se jednalo o pouze formální uskupení nevykazující žádnou samostatnou aktivitu. Tak to však není. Vedle toho, že komise fungují v rámci svých agend jako poradní orgány pro vedení obce, dělají toho ještě mnohem více. Kulturní komise se v obci podílí na téměř desítkách akcí, od fašanku přes retro zábavu, čarodějnice, dětské dny, dílničky, divadlo a letní kino, vinobraní až po adventní program. Komise pro životní prostředí pořádá odborné přednášky a exkurze pro veřejnost, a především se zasadila o zlepšení stavu přírodovědně, krajinářsky a ekosystémově cenných ploch v katastrálním území obce. Ale to je pořád teprve začátek.

Další informace | Mgr. Helena Chytrá, botanička, předsedkyně komise pro životní prostředí města Mikulova a členka rady Okrašlovacího spolku Mikulov

Ing. Romana Ondrášková, vedoucí svozu odpadu, předsedkyně komise pro životní prostředí obce Novosedly a chovatelka koní, krav a koz

Ing. Martina Brodská, krajinářka, předsedkyně komise pro životní prostředí obce Dolní Dunajovice a chovatelka koní, krav a koz Text vznikl pro Pícninářské a trávníkářské listy. Helena Chytrá, Romana Ondrášková, Martina Brodská tisknout poslat Dále čtěte | Odborníci v Podyjí po roce sčítali netopýry, těch bylo meziročně o něco méně Pracovní skupina řešící dopady trampingu v CHKO Kokořínsko začala fungovat Žábám pomohou překonat silnici přerovští studenti

