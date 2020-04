Mikulovská alej – příklad dobré praxe Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Ochrana přírody Mikulovská alej – příklad dobré praxe. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Biologický význam alejí Aleje a stromořadí provázejí člověka na jeho cestách od nepaměti. První vznikaly už ve středověku, vrcholu „popularity“ dosáhly v období baroka a staly se nedílnou součástí tzv. komponované krajiny. Úloha alejí nebyla pouze estetická, sdružovaly se zde funkce krajinotvorné, strategické (např. orientace v terénu, krytí pro táhnoucí vojska) i produkční (aleje ovocných stromů ona táhnoucí vojska zase živily). Tato polyfunkčnost alejí byla natolik důležitá, že si vyžádala i změny legislativy (zákonná povinnost vysazovat aleje podél nových cest – nařízení Marie Terezie z r. 1752, Borský 2010). Článek si klade za cíl vyzdvihnout novou historickou úlohu alejí a demonstrovat nutnost jejího akceptování při údržbě a obnově těchto krajinných prvků. Aleje jsou sice výtvorem člověka, to však neznamená, že by se jim vzácní tvorové, vázaní na staré osluněné stromy, vyhýbali. Brouci ani ptáci nerozlišují mezi stromem vysazeným člověkem a stromem ve volné přírodě, příroda využívá každou vhodnou příležitost. A těch příležitostí rychle ubývá. Z lesů se člověku podařilo vytvořit plantáže stejnověkých a přehuštěných stromů, kde pro slunce a staré stromy není místo. Vymírající brouky, vázané na takové prostředí, jsme tak vytlačili z lesů do měst – staré stromy nacházejí např. v parcích nebo právě v alejích. Ani tady ale nemají na růžích ustláno. Zvlášť v posledních letech, s přílivem dotací na „obnovu městské zeleně“, přibývá případů, kdy jsou hromadně odstraňovány stromy s poukazem na jejich reálnou či domnělou (resp. budoucí) nebezpečnost v duchu „vezmeme to z gruntu, když na to teď máme peníze“. Ano, každý strom jednou zestárne, ale u stromů je proces stárnutí a odumírání pozvolný a právě v téhle fázi se stromy stávají atraktivními pro vzácné živočichy. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jiří Kmet / Ochrana přírody Ke kácení se přistupuje jen výjimečně, upřednostňují se měkčí varianty (např. ořezy). Zdá se, že mezi požadavky člověka na bezpečí a životními potřebami vzácných druhů hmyzu zeje nepřekročitelná propast. Prioritou je samozřejmě ochrana lidských životů. Znamená to ale, že staré stromy v alejích a parcích jsou všechny „život ohrožující“ a musejí být pokáceny? Odpověď, kterou čtenáři jistě tuší, zní „ne“. Mezi ponecháním stromu bez zásahu a jeho skácením je totiž široká paleta možností, jak zajistit, aby strom na místě zůstal a zároveň neohrožoval. Od těch nejměkčích, jako je ořez, až po radikálnější, jako je sesazení celé koruny stromu a vytvoření stabilního torza, které je už z bezpečnostního hlediska prakticky bezproblémové, a přesto může poskytovat útočiště desítkám druhů drobných tvorů po mnoho let. Na mnoha místech, kudy denně procházejí stovky i tisíce lidí, je již ořez stromů zavedenou praxí, viz např. stromy v zámeckém parku v Lednici, kde se torza biologicky cenných stromů stala běžnou a často také esteticky zajímavou součástí zdejšího genia loci. Mikulovská alej očima biologa Mikulovská alej je bezmála 2 km dlouhá, převážně jírovcová, lemující frekventovanou silnici I/40 z Mikulova k Mušlovu. Kromě jírovců jsou zastoupeny jasany, lípy, jednotlivě i vrba nebo dub či javory. V současné době je již mezernatá, řada stromů byla z bezpečnostních důvodů pokácena, další prošly výraznější redukcí koruny nebo byly ořezány na stabilní torzo. Z dendrologického hlediska je většina stromů již málo perspektivní. Ačkoliv kostru aleje tvoří nepůvodní jírovce, její entomologický význam to nesnižuje, spíše naopak. Jírovce patří mezi dřeviny, tvořící důležité mikrohabitaty (jakými jsou dutiny, zrcátka a mnohé další, z arboristického hlediska, defekty) v relativně mladém věku. Přesto jde, při řádné péči, o stromy dlouhověké. Za optimálních podmínek tak mohou poskytovat útočiště pro řadu hmyzích specialistů po dlouhou dobu (na rozdíl od např. šlechtěných topolů). Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jiří Kmet / Ochrana přírody Prostor pod kůrou odumírajících stromů obývá lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus). Mikulovské aleji, vzhledem k jejímu stavu, byla v posledním desetiletí věnována zvýšená pozornost, a to jak správců městské zeleně a správců komunikací, tak i biologů. Jejich zájmy se přitom na první pohled diametrálně rozcházejí. Poslední entomologický průzkum (Hauck 2019) prokázal výskyt pěti zvláště chráněných druhů hmyzu a dalších dvou desítek druhů z Červeného seznamu bezobratlých ČR (Hejda et al. 2017). Zejména osídlení dutin je pozoruhodné. Kromě relativně početného zlatohlávka skvostného obývá přirozené dutiny v aleji také páchník hnědý, vzácný zlatohlávek Protaetia affinis a na larvy velkých zlatohlávků potravně vázaný kovařík rezavý. Bohatá je rovněž fauna potemníkovitých brouků (Tenebrionidae). Žádný z nich sice nepatří mezi druhy požívající zákonné ochrany, ale řada z nich je ohrožena vyhynutím. Nejvýznamnějším z nich je bezesporu potemník Diaclina testudinea, kriticky ohrožený druh nalézaný jen velmi vzácně a v poslední době zaznamenaný pouze na Břeclavsku (lužní lesy nad soutokem Moravy a Dyje). V aleji se početně vyskytují i druhy vázané na dřevo napadené dřevokaznými houbami (pýchavkovník Endomychus coccineus, potemníkovití brouci Allecula morio či již zmíněná Diaclina testudinea a mnohé další). Dalším důležitým typem mikrohabitatu jsou zrcátka – tedy místa bez kůry, s obnaženým povrchem dřeva. Taková místa využívá například ohrožený tesařík Rhamnusium bicolor. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jiří Kmet / Ochrana přírody Vlajkový druh hmyzích společenstev vázaných na dutiny – páchník hnědý (Osmoderma barnabita). Začátek konce Mikulovská alej je jednou z nejstarších na Moravě, existuje od cca 17. století. Poslední obnova byla provedena patrně v první polovině 20. století výsadbou vzrostlých jírovců, stáří většiny stromů je cca 60–100 let. Vitalita stromů se vzhledem k jejich věku, dlouhodobé absenci odborné péče a poškozování bází kmenů při údržbě silničních okrajů trvale zhoršuje. V celé aleji má dlouhodobější perspektivu 30 a více let cca 10 stromů, především vhodnějšího taxonu lípy velkolisté. Ostatní stromy jsou ve zhoršeném zdravotním stavu a je žádoucí periodicky provádět takové typy zásahů, které stromům umožní jejich další existenci bez ohrožení silničního provozu a současně aby nebyly negativně dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. K většímu cílenému zásahu při péči o alej došlo v roce 2010, kdy byla na podnět Městského úřadu v Mikulově navázána spolupráce mezi dotčenými subjekty, tj. AOPK ČR – Správou CHKO Pálava, Městským úřadem v Mikulově a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Posouzen byl zdravotní stav 13 stromů a navržen byl postup k řešení aktuální situace. Z důvodu kritického zdravotního stavu bylo sedm stromů doporučeno ke skácení a u šesti stromů byl navržen sesazovací řez na torzo. Kmeny kácených dřevin a některé silnější větve byly přesunuty do broukoviště na předem vytipované místo a ponechány k rozpadu. Při jednáních a místních šetřeních opakovaně zazníval požadavek komplexního řešení. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jiří Kmet / Ochrana přírody Jírovce jsou poměrně náchylné na různé hniloby – jejich stav a stabilitu je třeba pravidelně vyhodnocovat. Příklad hodný následování První a zásadní krok byl uskutečněn již v r. 2009, kdy byly na město Mikulov v rámci komplexních pozemkových úprav převedeny pozemky o šířce 14–24 m, a to po obou stranách v přímém sousedství komunikace – tyto pozemky byly definovány jako krajinná zeleň a předurčeny k výsadbě nové aleje. Počátkem roku 2011 byla zpracována projektová dokumentace a podána žádost do OPŽP na výsadbu nové jednodruhové aleje, projekt byl v r. 2012 podpořen a v r. 2015 byla dokončena realizace. Celkem bylo vysazeno 317 lip s obvody kmínků 12–14 cm. Vznikla tak nová alej odsazená 6 m od aleje současné, která postupně převezme roli aleje stávající, a to jak krajinářskou, tak ochranářskou, jako významného stanoviště živočišných druhů. Cílem od počátku je, aby nahrazení aleje bylo pozvolné a prodloužila se co nejvíce doba životnosti vzrostlých jedinců, byť za cenu pravidelných kontrol a arboristických zásahů. Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jiří Kmet / Ochrana přírody Pokácené kmeny zůstanou na lokalitě, postupným trouchnivěním poskytnou útočiště dalším druhům hmyzu. Postupně zhoršující se stav stromů ve stávající aleji si vyžádal další sanační zásah v r. 2015, kdy bylo vytipováno 9 stromů ke skácení a u 16 stromů bylo doporučeno provedení bezpečnostního řezu, příp. sesazení na torzo. V následujícím roce 2016 AOPK ČR prováděla podrobnější dendrologické a entomologické hodnocení aleje, na základě kterého byla v listopadu 2016 svolána koordinační schůzka zástupců dotčených subjektů a stanoven další postup. Bylo ujednáno:

- provedení vytipovaných arboristických zásahů – zdravotních, provozních a bezpečnostních prořezů na celkem 60 stromech (včetně vysokých torz) a kácení 39 stromů (z celkem 221 ks dřevin) – 30 ks jírovců maďalů a 9 ks jasanů ztepilých;

- další kácení dřevin bude prováděno po etapách, stav aleje bude sledován a vyhodnocován průběžně každé 2–3 roky;

Literatura: Borský, Jan 2010: Barokní aleje v minulosti a za současné plurality názorů, Urbanismus a územní rozvoj, Ročník XIII, číslo 6/2010 Hejda R. et al (Eds.), 2017: Červený seznam bezobratlých ČR, Příroda 36, Praha

Další informace |

Článek je převzat z časopisu Ochrana přírody František Foltýn, Pavel Dedek

