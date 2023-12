Mokřady na jihu Moravy zanikají. S jejich záchranou má pomoci projekt brněnských vědců

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Lubomír Tichý / Masarykova univerzita Evropsky významná lokalita Hevlínské jezero silně zarostla rákosem, což způsobilo ústup mnoha vzácných druhů slaných mokřadů. V posledních letech již není hladina jezera téměř patrná.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Mokřady a vlhké louky jsou důležitými biotopy zemědělské krajiny. Zadržují vodu, zásadně se podílí na koloběhu živin, mají významnou estetickou a produkční hodnotu a jsou domovem mnoha druhů rostlin i živočichů. Jenže na jihu Moravy postupně degradují a mizí. S jejich záchranou má pomoci projekt LIFE in Salt Marshes . Podílí se na něm přírodovědci z Masarykovy univerzity, společnost World from Space, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy a Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické.„Projekt LIFE in Salt Marshes reaguje na alarmující ústup nížinných lučních mokřadů z krajiny. To se dotýká nejen velkého množství rostlinných a živočišných druhů, ale také člověka a lidské společnosti: zarůstání mokřadů nežádoucími a konkurenčně silnými rostlinami vytlačuje původní cenná společenstva rostlin a živočichů, podporuje hromadění nadbytečných živin a vede ke ztrátě biodiverzity i ekosystémových služeb,“ vysvětluje hlavní řešitelka projektu Marie Kotasová Adámková, která působí na Masarykově univerzitě jako vedoucí nejmladší pracovní skupiny Ústavu botaniky a zoologie s názvem ENVIROP

Kvůli tomu přestává krajina správně fungovat. „Mokřady jsou znečištěné, snižuje se jejich schopnost vázat uhlík, zmírňovat teplotní výkyvy i zadržovat vodu. Tím se prohlubuje problém sucha v zemědělské krajině. Krajina se také stává hůře prostupnou a neatraktivní pro procházky a další rekreační využití. Zemědělské kultury se oslabují a ztrácejí schopnost se přirozeně vyrovnávat se škůdci i klimatickými extrémy,“ říká Marie Kotasová Adámková.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Marie Kotasová Adámková / Masarykova univerzita Další z projektových lokalit je Evropsky významná lokalita Hodonínská doubrava. Její součástí jsou také plochy obhospodařované partnerem projektu, Jihomoravskou pobočkou České společnosti ornitologické, která zde řízeně pase uherský stepní skot. Právě tato pastva se ukazuje jako ideální forma pro obnovu a následnou péči o podmáčené plochy.

ENVIROP se od roku 2020 aktivně zabývá aplikovaným výzkumem zaměřeným na ekologickou obnovu a péči o ohrožené biotopy, vzděláváním veřejnosti a přenosem nejnovějších vědeckých poznatků do praktické ochrany přírody. Spolupracuje i s institucemi a orgány státní správy, jako jsou Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Ministerstvo životního prostředí a Krajský úřad Jihomoravského kraje. Právě s Krajským úřadem Jihomoravského kraje ENVIROP spolupracuje i na projektu LIFE in Salt Marshes. Tato instituce totiž spravuje všechny revitalizované projektové lokality.

„Na ústavu máme skvělé vědce, z nichž mnozí patří k evropské nebo světové špičce ve výzkumu různých forem biologické rozmanitosti,“ říká ředitel Ústavu botaniky a zoologie Milan Chytrý.

„Naše znalosti ze základního výzkumu chceme přenášet do praxe, a to zejména při obnově přírody v oblasti jižní Moravy,“ říká Chytrý. A dodává, že pracovní skupina ENVIROP v získávání a realizaci takových projektů velmi úspěšná. „Což nabízí zajímavou příležitostí i pro studenty oborů Ochrana přírody, Botanika, Zoologie či Ekologická a evoluční biologie. Ti se mohou do aplikovaných projektů, jako je LIFE in Salt Marshes, zapojit v rámci zpracování bakalářských a diplomových prací,“ vysvětluje dále Chytrý. Studenti tím získávají cenné praktické zkušenosti v oboru a poznávají i úskalí, která ochranu přírody mnohdy provázejí. „Propojení vědy, vzdělávání a společenského působení pro kvalitní a zdravý život je ostatně také cílem Strategického záměru Masarykovy univerzity,“ dodává Chytrý.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Milan Chytrý / Masarykova univerzita Pozůstatky slanomilné vegetace na Evropsky významné lokalitě Slanisko Novosedly.

Kromě Masarykovy univerzity se na projektu podílí také brněnská firma World from Space, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy a Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické. Konsorcium řešitelů zahrnuje nejen kvalifikované botaniky, zoology a hydrobiology zabývající se aplikovaným výzkumem a ekologickou obnovou biotopů, ale i specialisty na hodnocení ekosystémových služeb s využitím satelitních dat, řešení znečištění v zemědělské krajině a velkoplošnou péči o přírodní lokality. Tento multioborový přístup umožňuje řešit primární příčiny degradace lokalit spočívající v nadměrném hromadění živin a narušeném vodním režimu, což vede k zarůstání a šíření invazních a expanzivních druhů rostlin. To je zásadní nejen pro účinnou a prokazatelnou revitalizaci a podporu biodiverzity, ale také pro poučení široké i odborné veřejnosti a sdílení získaných poznatků v celoevropském měřítku.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Milan Chytrý / Masarykova univerzita Pozůstatky slanomilné vegetace s omanem britským (Inula britannica).

Na obnovu degradovaných mokřadů a slanisek, prioritních přírodních stanovišť evropského významu, získal Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity z evropských zdrojů podporu ve výši 3,2 milionu eur. Celkový rozpočet projektu činí 4,74 milionu eur a na jeho kofinancování se podílí také Ministerstvo životního prostředí a Masarykova univerzita.

Mezi cíle projektu patří obnova a stabilizace mokřadů na celkové ploše přesahující 500 hektarů, obnova nejméně 20 hektarů původních vnitrozemských slanisek, potlačení invazních druhů a posílení populací vybraných evropských prioritních druhů. Těmi jsou vyhynutím ohrožený slanomilný druh pcháč žlutoostenný (Cirsium brachycephalum), čolek dunajský (Triturus dobrogicus), kuňka obecná (Bombina bombina), skokan ostronosý (Rana arvalis), čírka modrá (Anas querquedula) a vodouš rudonohý (Tringa totanus). Projekt byl zahájen 1. srpna 2023 a realizován bude do 31. prosince 2029.

LIFE – program pro lepší život Projekt Projekt LIFE in Salt Marshes je realizován za přispění Ministerstva životního prostředí ČR a evropského programu LIFE. Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie, který podporuje aktivity související se zlepšením životního prostředí a klimatu. Od roku 1992 pomohl financovat a realizovat více než 5 500 projektů za téměř 6 miliard euro napříč celou Evropou. Jeho dlouhodobým cíle je přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, energeticky účinné hospodářství založené na energii z obnovitelných zdrojů, které je neutrální z hlediska změny klimatu a odolné vůči změně klimatu, k ochraně, obnově a zlepšování kvality životního prostředí, včetně ovzduší, vody a půdy, a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti a k řešení degradace ekosystémů. Česká republika začala využívat program LIFE po svém vstupu do Evropské unie v roce 2004. Od té doby se uskutečnily na území naší republiky desítky projektů za stovky milionů korun, které významně pomohly při ochraně životního prostředí. Program se stal i u nás významnou součástí podpory projektů v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu.

reklama