Na revitalizaci Dářských rašelinišť spolupracují ochránci přírody s vlastníky pozemků
V posledních letech se však v celém území začaly projevovat negativní změny. Dřívější odvodnění v kombinaci s dopady klimatické změny způsobily postupný pokles hladiny podzemní vody a zarůstání původně otevřených rašelinišť. To zhoršovalo podmínky pro vzácné mokřadní rostliny, jako jsou klikva bahenní, suchopýr pochvatý, kyhanka sivolistá, rosnatka okrouhlolistá či vlochyně, ale také pro unikátní populaci borovice blatky, obojživelníky, vážky či specializované druhy motýlů, například modráska stříbroskvrnného.
„Bez aktivní péče by rašeliniště postupně ztrácela své klíčové funkce. Bylo proto potřeba obnovit přirozený vodní režim a zvýšit hladinu vody, aby se zachovaly cenné biotopy i druhy, které je k životu potřebují,“ říká Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
„Při lesním hospodaření se dlouhodobě snažíme maximálně využívat přírodní procesy, jako je přirozená obnova lesa, a jsme si dobře vědomi významu zadržování vody v krajině, tedy i v lesích. I proto jsme projekt revitalizace rašelinišť na našem majetku rádi podpořili,“ doplňuje Constantin Norbert Kinský, majitel a předseda představenstva společnosti KINSKÝ Žďár, a.s.
„Spolupráce s hospodáři je pro nás klíčová. Charakter krajiny chráněných krajinných oblastí totiž odedávna spoluvytvářeli lidé a uvážlivé hospodaření i dnes přispívá k zachování jedinečné přírody. Spolupráce ochrany přírody a hospodářů přináší benefity oběma stranám – usnadňuje třeba získání evropských financí na smysluplné projekty,“ konstatuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Revitalizační práce již přinášejí první výsledky. Na plochách výrazně zarostlých třtinou byla stržena svrchní vrstva půdy, což zvýší rozmanitost bylinného patra. Byly vybudovány nové tůně, obnovily se mokřadní plochy a započaly práce na prosvětlení porostů. V současnosti se částečně zahrnují či přehrazují odvodňovací kanály v okolí rezervace Dářko. Práce probíhají za účasti biologického dozoru i pod archeologickým dohledem.
Po dokončení technických zásahů vedoucích ke zvýšení hladiny podzemní vody se bude o revitalizované plochy nadále pečovat, aby se pozitivní změny v území stabilizovaly. Dářská rašeliniště tak zůstanou skutečnou perlou Žďárských vrchů i do budoucna.
