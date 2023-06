Nekrmte nám krkavce!

Foto | Ondřej Prosický / Ondřej Prosický / Naturephoto

V posledních dnech je často pozorován v oblasti Bílé louky (okolí Luční boudy) krkavec, který vyhledává blízkost lidí. Toto chování je nezvyklé a mohl by být pro něho nebezpečné, pokud přijme lidmi nabízenou potravu. Nabádáme veřejnost, aby při setkání s ním udržovali bezpečnou vzdálenost. A nekrmili jej.O daném jedinci nevíme žádné podrobnosti (nemá ornitologický kroužek). Pravděpodobně se jedná o mladého jedince, který je v dobré kondici. Může to být ale utečenec ze zajetí. Naneštěstí pták vyhledává blízkost lidí a je schopen je i kus cesty doprovázet.

Prosíme návštěvníky, aby ptáka nekrmili a ignorovali ho. V opačném případě by se jeho vazba k lidem ještě posilovala a v důsledku by to pravděpodobně znamenalo, že dříve či později bude muset být z volné přírody umístěn do záchranné stanice.

Krkavec velký (Corvus corax) je velký černý pták z čeledi krkavcovitých. Je chráněný zákonem jako ohrožený druh. Historické prameny jeho výskyt v Krkonoších neuvádějí, novodobá pozorování jsou z roku 1974. Od začátku 90. let jeho početnost vzrostla na 50–90 hnízdících párů.

