Nová ochranářská kampaň evropských zoo se věnuje mokřadům
Význam mokřadů
Mokřady tvoří přechod mezi suchozemským a vodním prostředím, a jsou tak domovem, potravním zdrojem i místem rozmnožování celých skupin organismů, které jsou na mokřadní biotopy vázány – od hmyzu přes ryby, obojživelníky, plazy až po ptáky a savce. Kromě vysoké biologické rozmanitosti mokřady zastávají celou řadu dalších důležitých funkcí – dokáží zadržet obrovské množství vody, kterou pak postupně uvolňují, a jsou tak nejen zásobárnou (pitné) vody, ale také efektivní ochranou před povodněmi. Pomáhají stabilizovat klima, vyrovnávají teplotní rozdíly a pohlcují a ukládají nadbytečný oxid uhličitý ze vzduchu.
Co mokřady ohrožuje?
• odvodňování, meliorace, zúrodňování a přeměna v hospodářsky využitelnou půdu
• narušení přirozeného vodního režimu
• degradace – zarůstání náletem dřevin a invazních rostlin
• zavážení nepůvodním materiálem, skládkování
• cílené zalesňování, zástavba
• průmyslová těžba (např. rašeliny, kalcinové sody – jezero Natron aj.)
• znečištění splaškovou vodou a dalšími látkami
Jaké jsou cíle kampaně
EAZA sdružuje více než 400 institucí v Evropě, západní Asii a dalších zemích, které hrají důležitou roli v ochraně druhů i celých ekosystémů, včetně těch mokřadních. Mnohé z těchto druhů jsou v zoologických zahradách a akváriích chovány, aby se udržely a příp. obnovily jejich populace. Miliony lidí, které ročně zoo navštíví, se tak dozvědí o důležitosti mokřadů, jejich ohrožení a možnostech, jak se zapojit do jejich ochrany, což je další důležitá úloha moderních zoo a jeden z hlavních cílů nové kampaně.
Spolu s dalšími českými a slovenskými zoologickými zahradami se ke kampani přidala i ostravská zoo. Kromě toho, že chová řadu exotických druhů vázaných na mokřady, věnuje velkou pozornost i místní biodiverzitě a v areálu vytváří stále nová opatření na její podporu. Co se týče mokřadů, aktuálně se v areálu zoo nachází více než 30 tůněk a tůní, které poskytují životní prostor pro čolky a další obojživelníky, dále vodní hmyz, ptáky a další organismy. Zároveň pomáhají zadržet či zpomalit odtok vody z krajiny a tím přispívají také ke snižování teplotních rozdílů během letních dní a příjemnějšímu mikroklimatu.
Veřejnost se může dozvědět více při tematických akcích, z nichž ta hlavní je plánována na 1. květen, tzv. May Day – den, který je již tradičně věnován aktuální kampani. Zapojte se do kampaně i Vy a podpořte mokřady, místa pro život. V průběhu roku bude slavnostně otevřen i nový pavilon věnovaný obojživelníkům Amphibiarium v blízkosti vstupu do zoo a na opačném konci zahrady můžete navštívit expozici Mokřady, která se nachází pod výběhy afrického safari. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Zde si můžete vyzkoušet kvíz o mokřadech: https://forms.gle/3v1RzBSUTMbqHhze8
