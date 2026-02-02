https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/nova-ochranarska-kampan-evropskych-zoo-se-venuje-mokradum
Nová ochranářská kampaň evropských zoo se věnuje mokřadům

2.2.2026 17:58 | PRAHA (Ekolist.cz) | Šárka Nováková
Foto | M. Vlčková / Zoo Ostrava
Mokřady pro život (Wetlands for Life) je název nové kampaně Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), která se bude následující dva roky zabývat ohrožením a ochranou nejcennějších ekosystémů na Zemi – mokřadů. Do kampaně jsou zapojeny i zoologické zahrady z České republiky a Slovenska včetně Zoo Ostrava. Během roku budou probíhat nejrůznější tematické aktivity a vzdělávací akce pro školy i pro širokou veřejnost.
 
Pro zahájení nové ochranářské kampaně byl vybrán 2. únor, jelikož na tento den připadá Světový den mokřadů. Mezi mokřady patří nejen rašeliniště, prameniště či bažiny, ale možná trochu překvapivě také jezera, rybníky, oázy, korálové útesy či solné pánve, mangrovové porosty i obyčejná zahradní jezírka. Ačkoliv najdeme mokřady prakticky téměř po celém světě, zmizelo jich od roku 1900 již více než 64 %! Mokřady tak patří k nejohroženějším ekosystémům. A právě jejich ohrožením a ochranou se zabývá nová ochranářská a osvětová kampaň Wetlands for Life (Mokřady pro život), kterou na léta 2026–2027 vyhlásila EAZA.

Význam mokřadů

Mokřady tvoří přechod mezi suchozemským a vodním prostředím, a jsou tak domovem, potravním zdrojem i místem rozmnožování celých skupin organismů, které jsou na mokřadní biotopy vázány – od hmyzu přes ryby, obojživelníky, plazy až po ptáky a savce. Kromě vysoké biologické rozmanitosti mokřady zastávají celou řadu dalších důležitých funkcí – dokáží zadržet obrovské množství vody, kterou pak postupně uvolňují, a jsou tak nejen zásobárnou (pitné) vody, ale také efektivní ochranou před povodněmi. Pomáhají stabilizovat klima, vyrovnávají teplotní rozdíly a pohlcují a ukládají nadbytečný oxid uhličitý ze vzduchu.

Co mokřady ohrožuje?

    • odvodňování, meliorace, zúrodňování a přeměna v hospodářsky využitelnou půdu
    • narušení přirozeného vodního režimu
    • degradace – zarůstání náletem dřevin a invazních rostlin
    • zavážení nepůvodním materiálem, skládkování
    • cílené zalesňování, zástavba
    • průmyslová těžba (např. rašeliny, kalcinové sody – jezero Natron aj.)
    • znečištění splaškovou vodou a dalšími látkami

Jaké jsou cíle kampaně

EAZA sdružuje více než 400 institucí v Evropě, západní Asii a dalších zemích, které hrají důležitou roli v ochraně druhů i celých ekosystémů, včetně těch mokřadních. Mnohé z těchto druhů jsou v zoologických zahradách a akváriích chovány, aby se udržely a příp. obnovily jejich populace. Miliony lidí, které ročně zoo navštíví, se tak dozvědí o důležitosti mokřadů, jejich ohrožení a možnostech, jak se zapojit do jejich ochrany, což je další důležitá úloha moderních zoo a jeden z hlavních cílů nové kampaně.

Spolu s dalšími českými a slovenskými zoologickými zahradami se ke kampani přidala i ostravská zoo. Kromě toho, že chová řadu exotických druhů vázaných na mokřady, věnuje velkou pozornost i místní biodiverzitě a v areálu vytváří stále nová opatření na její podporu. Co se týče mokřadů, aktuálně se v areálu zoo nachází více než 30 tůněk a tůní, které poskytují životní prostor pro čolky a další obojživelníky, dále vodní hmyz, ptáky a další organismy. Zároveň pomáhají zadržet či zpomalit odtok vody z krajiny a tím přispívají také ke snižování teplotních rozdílů během letních dní a příjemnějšímu mikroklimatu.

Veřejnost se může dozvědět více při tematických akcích, z nichž ta hlavní je plánována na 1. květen, tzv. May Day – den, který je již tradičně věnován aktuální kampani. Zapojte se do kampaně i Vy a podpořte mokřady, místa pro život. V průběhu roku bude slavnostně otevřen i nový pavilon věnovaný obojživelníkům Amphibiarium v blízkosti vstupu do zoo a na opačném konci zahrady můžete navštívit expozici Mokřady, která se nachází pod výběhy afrického safari. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Zde si můžete vyzkoušet kvíz o mokřadech: https://forms.gle/3v1RzBSUTMbqHhze8

foto - Nováková Šárka
Šárka Nováková
Autorka je tiskovou mluvčí Zoo Ostrava.
