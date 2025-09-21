Obnovy se letos dočkaly tůně a písčiny ve třech jihočeských pískovnách
„Od jara pískovny postupně navštěvujeme a provádíme v nich biologické průzkumy, abychom se ujistili, že zásahy proběhly úspěšně. Z předchozích let víme, kde rostou zvláště chráněné a ohrožené rostliny, kterým se musíme při zásazích vyhnout. Zjišťujeme také, jaké druhy osídlují nová nebo obnovená stanoviště v pískovnách,“ vysvětluje Jiří Řehounek, který v Calle projekty na ochranu přírodovědně cenných pískoven koordinuje.
Letošní průzkumy ještě nejsou u konce a mnoho nasbíraných nebo vyfotografovaných druhů ještě čeká na určení. Výskyt řady ohrožených druhů byl však v pískovnách potvrzen i letos a jejich prostředí se díky zásahům zlepšilo. Dokonce přibývají i nové druhy, např. v Pískovně u Žemličky objevená saranče mokřadní, která patří do červeného seznamu ohrožených druhů.
„Malé pískovny, stejně jako ostatní vodní plochy trpí letos nedostatkem vody. Na rozdíl od rybníků, dalších častých vodních ploch v jihočeské krajině, je kvalita vody v pískovnách mnohem lepší. Voda v nich bývá průzračná a plná života,“ říká Vojtěch Kolář z Přírodovědecké fakulty JU a Biologického centra AV ČR, který se výzkumu pískoven řadu let věnuje.
„V Pískovně u Žemličky jsme opět potvrdili přítomnost kriticky ohroženého kříska leknínového, užovky obojkové, na jaře pak čolků obecných, velkých a horských či malého, kriticky ohroženého potápníčka, který je vázaný na porosty rašeliníku. Bohužel v jedné z tůní byl také potvrzen výskyt nepůvodní střevličky východní, což je pro biodiverzitu problém. Tato ryba je velmi agresivní a požírá v podstatě vše, co najde,“ dodává Vojtěch Kolář.
Biologové a ochránci přírody proto stále důrazně varují před přenášením vodních živočichů, především ryb a raků. Pokud už se do tůně nepůvodní ryby dostanou, znamená to pro naše původní, často ohrožené druhy vodních živočichů pohromu.
„Musíme poděkovat našim dárcům, kteří na obnovu a ochranu cenných jihočeských pískoven přispívají. Právě díky desítkám darů od našich podporovatelů proběhla obnova písčin v Pískovně Lžín a částečně i další dva zásahy. Jen díky nim a vstřícným majitelům pískoven můžeme dlouhodobě pečovat o ohrožené druhy,“ uzavírá Jiří Řehounek.
Citlivým způsobem obnovené pískovny se mohou stát nejen útočišti řady vzácných a ohrožených druhů, ale i zajímavými místy pro milovníky přírody, fotografy, turisty nebo geocachery. Pokud se chcete k objevitelům jihočeských pískoven přidat, tipy na zajímavé pískovny najdete na webu www.calla.cz/objevtesvoupiskovnu.
