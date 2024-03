OSN: Nárůst elektronického odpadu je světově pětkrát větší než jeho recyklace

Milan Milan 25.3.2024 11:33

Až ukončí svůj životní cyklus ty nesmyslné solární pole, střechy plné fotovoltaiky, baterie a elúložiště, nebo elektroauta, tak to bude teprve mazec. Až se začne sundávat z baráků polystyrén a skelná vata, tak to bude další mazec. To se uhlíková stopa lidstvu vnucených tzv. "bezemisních" nesmyslů prodlouží na stovky let. Ale aktuálně je to skvělý kšeft.

Odpovědět