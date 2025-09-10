https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/pomologicke-dny-2025-nabidnou-peceni-jablek-mostovani-vystavu-i-vychazku-do-sadu-a-za-houbami
Pomologické dny 2025 nabídnou pečení jablek, moštování, výstavu i vycházku do sadu a za houbami

10.9.2025 14:09
Zdroj | ČSOP
Podzim v zahradě, jak má být. Přijďte si ho užít s celou rodinou. Sejdeme se v Průhonické botanické zahradě Botanického ústavu AV ČR, o víkendu 13.-14. 9. 2025 (10–17 h). Spolupořadatelem je Český svaz ochránců přírody.
 
Pojďme společně oslavit letošní bohatou úrodu ovoce a strávit příjemný podzimní víkend v zahradě. Čeká vás bohatý program vhodný pro celou rodinu. Každý si přijde na své. Jedli jste už pečená jablka na roštu? Pokud ne, můžete si je letos opéct a ochutnat.

Od 11 hodin budeme po oba dny moštovat čerstvé odrůdové mošty z ovoce z místního sadu. Jak na to? To vám vysvětlí a názorně předvedou naši lektoři a vy můžete sami vyzkoušet a také ochutnat.

Pro děti i tvůrčí dospělé je po celou dobu připravena výtvarná dílnička – kreslení a malování ovoce. Inspirovat vás může i výstava obrazů. V sobotu vystavuje Renata Kocianová olejomalby – Toulky polem makovým a v neděli Tomáš Lener akvarely starých odrůd – Plody ovoce.

Zdroj | ČSOP

Do sadu se také půjde na komentovanou vycházku. V sobotu ve 12 h a ve 14 h v neděli ve 12 h. Ovoce ochutnáte přímo ze stromu a dozvíte se, jakou péči ovocné stromy potřebují. Bude prostor i pro vaše dotazy. Máte na své zahradě staré odrůdy, ale nemáte se koho zeptat, jak se jmenují? Můžete je přinést našim pomologům, kteří se pokusí správný název vypátrat. Plody noste v počtu 3-5 ks od jedné odrůdy.

V neděli ve 14 hodin se vydáme s mykologem bádat po zahradě a zjistíme, jaké houby právě rostou. Někdy jsou tak malé, že si jich ani nevšimneme, ale přitom stojí za pozornost.

Výstava se koná v rámci odborného programu ČSOP Oživení starých odrůd. Tento celostátní program je zaměřen na vyhledávání starých odrůd ovocných stromů a jejich záchranu. Informace o starých ovocných odrůdách a genofondových plochách, na kterých je znovu pěstujeme, průběžně publikujeme na webu www.stareodrudy.cz.

Program je realizován s finanční podporou Ministerstva zemědělství. Lesy České republiky, s.p., jsou generálním partnerem Národního programu Ochrana biodiverzity. NET4GAS je hlavním partnerem Českého svazu ochránců přírody.

Kateřina Štrossová a Martin Lípa
Český svaz ochránců přírody
