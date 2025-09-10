Pomologické dny 2025 nabídnou pečení jablek, moštování, výstavu i vycházku do sadu a za houbami
Od 11 hodin budeme po oba dny moštovat čerstvé odrůdové mošty z ovoce z místního sadu. Jak na to? To vám vysvětlí a názorně předvedou naši lektoři a vy můžete sami vyzkoušet a také ochutnat.
Pro děti i tvůrčí dospělé je po celou dobu připravena výtvarná dílnička – kreslení a malování ovoce. Inspirovat vás může i výstava obrazů. V sobotu vystavuje Renata Kocianová olejomalby – Toulky polem makovým a v neděli Tomáš Lener akvarely starých odrůd – Plody ovoce.
Do sadu se také půjde na komentovanou vycházku. V sobotu ve 12 h a ve 14 h v neděli ve 12 h. Ovoce ochutnáte přímo ze stromu a dozvíte se, jakou péči ovocné stromy potřebují. Bude prostor i pro vaše dotazy. Máte na své zahradě staré odrůdy, ale nemáte se koho zeptat, jak se jmenují? Můžete je přinést našim pomologům, kteří se pokusí správný název vypátrat. Plody noste v počtu 3-5 ks od jedné odrůdy.
V neděli ve 14 hodin se vydáme s mykologem bádat po zahradě a zjistíme, jaké houby právě rostou. Někdy jsou tak malé, že si jich ani nevšimneme, ale přitom stojí za pozornost.
Výstava se koná v rámci odborného programu ČSOP Oživení starých odrůd. Tento celostátní program je zaměřen na vyhledávání starých odrůd ovocných stromů a jejich záchranu. Informace o starých ovocných odrůdách a genofondových plochách, na kterých je znovu pěstujeme, průběžně publikujeme na webu www.stareodrudy.cz.
Program je realizován s finanční podporou Ministerstva zemědělství. Lesy České republiky, s.p., jsou generálním partnerem Národního programu Ochrana biodiverzity. NET4GAS je hlavním partnerem Českého svazu ochránců přírody.
reklama