Prvního ročníku celostátní kampaně 3x 30 dnů pro mokřady se zúčastnily stovky lidí z celého Česka 

30.10.2025 05:47 | PRAHA (Ekolist.cz) | Český svaz ochránců přírody
Foto | Honza Levy / ČSOP
Skončila třetí etapa 3x 30 dnů pro mokřady zaměřená na ptáky a s ní i první ročník této celostátní kampaně. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) ji vyhlásil dne 2. února, symbolicky na Světový den mokřadů, aby širokou veřejnost upozornil na to, že mokřady z naší krajiny dlouhodobě ubývají. A také na to, jaký význam mají pro zadržování vody v krajině a předcházení klimatickým změnám, a hlavně pro jejich obyvatele, chráněné i dosud běžné druhy rostlin a živočichů. Akce během roku přilákala bezmála 1500 dětí a dospělých ze všech krajů České republiky k rozmanitým vodním plochám, na kterých pozorovali dohromady 151 druhů živočichů. Lidé mohou sdílet svá pozorování, a přispívat tak k důležité ochraně mokřadů a jejich druhové rozmanitosti i nadále.
 
„Děkujeme všem, malým i velkým, jednotlivcům i skupinám, školním třídám, přírodovědným kroužkům, rodinám i partám kamarádů, kteří se s námi vydali k mokřadům a zaslali nám svá pozorování,“ říká Zuzana Kučerová z ČSOP.

151 druhů živočichů, z toho 14 druhů obojživelníků, 30 druhů vážek, 73 druhů ptáků a 32 dalších obyvatel, ohrožených i dosud běžných, spatřili lidé ze všech krajů České republiky na rozmanitých typech mokřadů. Rybnících, přehradách, řekách, říčkách a potůčcích, tůních, rašeliništích, nádržích, zatopených lomech i jezírkách či periodických loužích. Ve městech, na vesnicích, v lesích, na horách i v nížinách, parcích, školních i soukromých zahradách, na chráněných územích i sídlištích.

„Taková je rozmanitost mokřadů a na každém místě mají svůj význam. Každá kapka vody se počítá,“ doplňuje Zuzana Kučerová.

A co stojí v pozadí kampaně 3x 30 dnů pro mokřady? „Téma vody v krajině a s ním neodmyslitelně spojené téma mokřadů se v posledních letech dostává do obecného povědomí. Jsme však přesvědčeni, že stále nedostatečně či fragmentovaně. Důkazem toho jsou mnohdy protichůdná rozhodnutí, která stále neberou na vodu v krajině a s ní související biodiverzitu zřetel,“ zdůrazňuje Petr Janeček, ředitel Kanceláře ČSOP.

„Klimatická změna a negativní činnost (či nečinnost) člověka mění krajinu v neprospěch mokřadů a jejich obyvatel. Pro zachování nejen vzácných a ohrožených, ale i dosud běžných druhů rostlin a živočichů, pro zadržování vody v krajině a předcházení klimatickým změnám, je proto důležité mokřady účinně chránit a věnovat jim soustavnou pozornost a péči,“ dodává Petr Janeček.

Ve třetí etapě zaměřené na ptáky byly vedle běžných druhů, jako jsou kachny, lysky, labutě, volavky či sýkorky, pozorovány opravdové skvosty naší přírody. Kriticky ohrožený bukáček malý, silně ohrožená bekasina otavní, drozd cvrčala či chřástal vodní nebo ohrožený moudliváček lužní, jehož populace u nás poslední dobou strmě klesá. V soutěžní části byli opět vylosováni výherci. Fotopast vyhrály děti ze Základní školy Divišov, záchranou stanici pro volně žijící živočichy navštíví děti z Mateřské školy Slaný.

Svá pozorování mokřadů mohou lidé sdílet i nadále prostřednictvím formuláře na webových stránkách nasemokrady.cz a také facebookové skupiny 3x 30 dnů pro mokřady - Pochlub se, co žije v mokřadu.

„Budeme rádi, když se od lidí dozvíme, jak se mokřadům v jejich okolí daří na podzim a v zimě, zda a které druhy mokřadních živočichů u nich přezimují a zdrží se třeba až do jara,“ vzkazuje Zuzana Kučerová.

Kampaň 3x 30 dnů pro mokřady, jak její název napovídá, byla rozdělena do třech etap zaměřených na určitý druh živočichů na ně vázaných. Na jaře byli v hledáčku obojživelníci, v létě vážky a na podzim ptáci. Akce je součástí projektu Naše mokřady v době klimatické změny. Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy. Generálním partnerem programu ČSOP Naše mokřady je Nadační fond Veolia.

Více informací o mokřadních aktivitách ČSOP najdete na webových stránkách www.nasemokrady.cz nebo na Facebooku www.facebook.com/nasemokrady.

Český svaz ochránců přírody
