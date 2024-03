Sázení po tornádu. Srdce Moravské Nové Vsi se zase zazelená

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Barbora Vrablíková / Barbora Vrablíková / Člověk v tísni Do výsadby se zapojila Magdalena Davis i poslankyně a bývalá starostka obce Jana Krutáková.

Lípy, ale i jedlé stromy

Tornádo v roce 2021 zpustošilo nejen domy, ale i lesy, parky a další zeleň. Po obnovení staveb přišla řada i na ní. Od minulého roku se obce v Podluží věnují výsadbě. Jednu díky sbírce SOS Morava minulý víkend uskutečnil i Člověk v tísni.V sobotu jsme společně s obyvateli Moravské Nové Vsi a dobrovolníky Hnutí Brontosaurus vysadili lipovou alej vedle místního kostela. A hned pod strání – na místě, kde tornádo zdevastovalo dům – jsme vysadili třešně, mandloně, kaštany a solitérní jírovec. Díky tomu vzniká zelené srdce obce, které ji bude nejen zkrášlovat, ale i ochlazovat, a které tu dnes citelně chybí.

Vybavena nářadím se výsadby aktivně zúčastnila současná starostka obce Zuzana Jandáková, ale i starostka bývalá, Jana Krutáková. Výsadbu odborně zajistil Filip Šálek, místopředseda brontosauří pobočky Ardea Břeclav, a také lesník a specialista na projekty ochrany přírody. Společně s patnácti brontosauřími dobrovolníky se pustili do práce s neskutečným elánem a energií. Díky tomu bylo za necelé čtyři hodiny hotovo.

Jedenáct lip stříbrných bude krášlit okolí kostela. Společně s přilehlým parčíkem s šestnácti ovocnými stromy, kaštany a jírovcem budou tvořit zelenou dominantu Moravské Nové Vsi, která vznikla podle návrhu Ateliéru LOUKA z Mikulova. Tyto stromy jsou poměrně vysoké a některé z nich už dnes kvetou.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Barbora Vrablíková / Barbora Vrablíková / Člověk v tísni Výsadba u kostela.

„Z našich předchozích rozhovorů s vedením obce i obyvateli a obyvatelkami Moravské Nové Vsi vyplynulo, že ztráta stromů na ně má dost depresivní vliv,“ říká ředitelka našich klimatických programů Magdalena Davis, která se na výsadbě podílela prací organizační i fyzickou.

„Kromě toho, že se v létě nemají kde se schovat před sluncem, vnímají také nezvyklé ticho kvůli úbytku ptáků a hmyzu. Proto jsme zvolili do centra obce vzrostlejší stromy, které už za pár let budou poskytovat stín a poslouží pro hnízdění ptáků i jako útočiště potřebnému hmyzu,“ doplňuje.

Podluží potřebuje stromy

Podle projektového manažera Člověka v tísní Romana Kleckera, který na jižní Moravě pracuje od roku 2021, bude trvat desítky let, než se území v obci i kolem ní zazelená vydatněji. „Jsou tady velké půdní celky, kde chybí jakýkoli remízek a většina větrolamů je přestárlá. Potřebujeme, aby majitelé pozemků souhlasili s tím, že se budou obnovovat a vysazovat nové, protože je tady obrovská větrná eroze,“ říká Romana Kleckera.

Většinu poničené zeleně si obce financují z Národního programu Životní prostředí na obnovu zeleně po tornádu, kterou ale v centru Moravské Nové Vsi nebylo možné využít, protože na místě bývala zástavba. Zároveň celý region Podluží na mnoha místech potřebuje systematičtější a širší krajinné úpravy, aby bylo do budoucna schopné odolávat následkům dlouhodobě nesprávného hospodaření s krajinou a vlivům klimatické změny.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Barbora Vrablíková / Barbora Vrablíková / Člověk v tísni Parčík u kostela se v Moravské Nové Vsi zazelená už letos.

„Jsme velmi rádi, že jsme mohli vedení obce pomoct tam, kde nemohli získat finanční prostředky jinde. Podporujeme trend navracení zeleně do centra obcí, protože je prokázáno, že vzrostlé stromy ochlazují své okolí až o 5 stupňů Celsia,“ popisuje velkou výhodu výsadby v intravilánech Magdalena Davis.

O tom, jak jsou stromy pro ochlazování prostředí důležité, se přesvědčili například v jedné z hodonínských škol. U ní tornádo zničilo přilehlý les a škola teď musí kvůli horku ve třídách investovat do klimatizace. Výsadba stromů je tak investicí nejen do estetického vzhledu obce, ale i do pohodovějšího života jejího obyvatelstva.

Od roku 2022 běží participativní projekt v Dolních Bojanovicích , které v roce 2021 spláchla povodeň, a pomáháme i dalším obcím z regionu Podluží s klimatickými akčními plány. V rámci mezinárodního projektu EUKI -ELCA vzniká tým místních klimatických manažerů a v Hodoníně se bude otevírat komunitní centrum na podporu ochrany klimatu.

