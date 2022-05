Sladké kouzlo pražské divočiny

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Praha výjimečná svou historií, architekturou či uměním. Mezi pražskými uličkami se skrývá ještě jeden světový unikát - v žádném jiném hlavním městě na světě totiž nenajdete takové množství veřejně přístupných extenzivních sadů.Ovocné sady jsou s naší krajinou neodmyslitelně spjaty a mají v ní nezanedbatelný význam. Kypí životem - a nejde jen o včely opylující jarní rozkvetlé koruny, vzácné lišejníky či samotné stromy, dožívající se mnoha desítek let.

Ovocný sad je totiž obrovsky druhově rozmanité místo, kde se setkávají společenstva rostlin a živočichů z lesního, lučního i polního prostředí.

Díky brzké tvorbě dutin v kmenech ovocných dřevin vzniká mnoho úkrytů pro doupné ptáky, netopýry, veverky, plchy, ale i vosy či sršně, kteří se živí obávanými škůdci ovocných stromů. Sad tak představuje ucelený ekosystém s vysokou mírou udržitelnosti bez vnějších zásahů, díky kterému se užitečné organismy mohou snadno rozšiřovat a udržovat ekologickou stabilitu v okolí.

Pražské sady jsou připomínkou tradičního hospodaření v okolí hlavního města, kdy sloužily jako zásobárna ovoce.

Zatímco dříve spolu utvářely tradiční obraz malebnosti venkovských sídel a byly přirozeným přechodem do okolní krajiny, dnes se jedná o křiklavý kontrast pulsujícího velkoměsta s relikty venkovské krajiny.

Na první pohled může ovocný sad vedle panelákového sídliště působit bizarně, na ten druhý lze vidět krásné paradoxy minulého a současného vývoje města. Stín, čerstvý vzduch, šumění listí, sladké plody, prostor pro dětské hry nebo sousedská setkávání, to všechno najdete právě zde. Některá místa jsou zapomenutá a některé naopak ožívají činností různých spolků a nadšených dobrovolníků.

Při procházkách pražskými sady se tají dech v jakémkoliv ročním období. Bzučící včely v korunách a nasládlá vůně květů lákají k jarním dostaveníčkům, rané třešně vás donutí šplhat do korun a červencové meruňky zaplní ty největší hrnce na marmelády. Parné léto zpříjemní stín zelených korun a začátek školního roku přinese takové množství ovoce, které otestuje kapacity v palírnách a výdrž lisů na mošt. Podzim zbarví listy do žluto-červena a teprve ve chvílích, kdy spící stromy obalí sníh, uložíte do sklepa zimní odrůdy jablek a hrušek...

Pamatujete si na Matčino jablko u babičky, Panenské české u cesty nebo letní Solanku? Dnešní generace pomalu zapomínají na širokou škálu chutí, tvarů a barev starých krajových odrůd, pěstovaných po mnoho generací. A právě v pražských sadech si můžeme tyto polozapomenuté odrůdy znovu připomenout a užívat si jejich pestrost.

Foto | Lenka Linhartová / Lenka Linhartová / Na ovoce Kniha Pražské ovocné sady Spolek Na ovoce se s úzké spolupráci a Magistrátem hlavního města Prahy fenoménem pražských sadů zabývá již několik let. Výsledkem společného úsilí je kniha Pražské ovocné sady, která ukazuje naše hlavní město z jiného úhlu pohledu a zve čtenáře na místa, o kterých mnohdy netuší ani starousedlíci. Spolek Na ovoce se s úzké spolupráci a Magistrátem hlavního města Prahy fenoménem pražských sadů zabývá již několik let. Výsledkem společného úsilí je kniha Pražské ovocné sady, která ukazuje naše hlavní město z jiného úhlu pohledu a zve čtenáře na místa, o kterých mnohdy netuší ani starousedlíci. Unikátní průvodce představuje patnáct skrytých a zároveň veřejně přístupných sadů (Biocentrum u Vinoře, Cibulka, Červený Vrch a Vokovická třešňovka, Hájecká a Hostivařský lesopark, Havránka, Housle, Klánovic zahrada, Klíčov, Milíčovský sad, Na Krutci, Kalvárie, Sedlecké sady, Třešňovka pod Kozákovou skálou, Vrch Třešňovka a Zlodějka) - jejich historii, současnost a zajímavosti, podrobné mapky, výletní trasy, seznamy ovoce ke sběru zdarma, kalendáře dozrávání jednotlivých odrůd nebo ovocné recepty. To vše zastřešují nádherné fotografie Richarda Hodonického, které vznikaly řadu let a svou výtvarnou kvalitou vyzdvihují ohromnou hodnotu těchto míst. V současné době spustilo Na ovoce crowdfundingovou kampaň na platformě Hithit, kde vybírá 150 tisíc korun na její vydání. Kampaň poběží do 10. 6. 2022 a každý ji může podpořit formou předprodeje tohoto jedinečného průvodce.

