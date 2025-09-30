https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/sutove-lesy-u-turnova-chrani-nova-prirodni-rezervace
Suťové lesy u Turnova chrání nová přírodní rezervace

30.9.2025 04:57 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto | Jan Višinský / AOPK ČR
Více než sedm hektarů cenných lesů v údolí Jizery se dočkalo ochrany. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR tu vyhlásila nové maloplošné zvláště chráněné území – přírodní rezervaci Suťové lesy u Turnova. Ta chrání nejen zdejší lesy, ale například i prameniště s pěnovcovými vodopády. Stala se tak dvanáctou přírodní rezervací v chráněné krajinné oblasti Český ráj.
 
O tom, že by si pestré lesy na samé hranici Turnova zasloužily větší ochranu, se uvažovalo nějaký čas. Zdejší příroda zaujala už v druhé polovině 19. století věhlasného botanika Ladislava Čelakovského, který zde popsal mimo jiné výskyt zapalice žluťuchovité, která je typická spíše pro lesy Karpat a v Čechách je vzácnější.

„Každého návštěvníka tu na jaře upoutají i husté porosty kyčelnice devítilisté vázané na suťové lesy,“ pokračuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Údolí Jizery severně od Turnova je z hlediska geomorfologie a biodiverzity podle jeho slov natolik výjimečné, že k ochraně zdejší přírody tu byla vyhlášena již dvě maloplošná zvláště chráněná území, nová přírodní rezervace je třetím. „Můžeme ji vnímat i jako dárek k letošním sedmdesátým narozeninám naší nejstarší chráněné krajinné oblasti,“ dodává František Pelc.

Suťové lesy u Turnova se nacházejí na svazích údolí řeky Jizery. Na bezmála kilometr dlouhém a 300 metrů vysokém skalním svahu z vápnitých pískovců až vápenců rostou přírodě blízké lesní porosty, charakteristické rozvolněnou strukturou, přirozenou dynamikou a pestrým mikroreliéfem. Lesy s převahou javoru klenu, lípy a jasanu se střídají s výchozy skal a sutí, ve kterých se uplatňují společenstva vápnitých drolin.

V nižších a vlhčích polohách mezi Rakousy a Turnovem jsou prameniště a drobné útvary z pěnovce, tedy sladkovodního vápence. Jsou tu i na minerály bohaté vývěry podzemní vody. Roste tu celá řada druhů rostlin, vedle zapalice žluťuchovité například měsíčnice vytrvalá, kyčelnice cibulkonosná či lilie zlatohlavá.

Zapalice žluťuchovitá.
Zapalice žluťuchovitá.
Foto | František Pelc / AOPK ČR

„Členité svahy nad Jizerou jsou mozaikou stanovišť, která se liší mírou oslunění, vlhkostí i sklonem. Na první pohled může působit nenápadně, ale při bližším průzkumu odhalí pestré přírodní prostředí. Zachovalo se i díky tomu, že je obtížně přístupné a nehospodařilo se tu intenzivním způsobem. Vedle suťových svahů a skalních výchozů se zde nacházejí prameniště s pěnovcovými vodopády, lesní porosty s javorem klenem a lípou i drobné mokřadní plochy. Právě tato rozmanitost a dynamika dělají z území hodnotný lesní biotop,“ říká Jan Višinský z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Nejstarší CHKO v České republice, CHKO Český ráj, vyhlásilo tehdejší ministerstvo kultury v roce 1955 s posláním chránit unikátní pískovcová skalní města, rozmanitou přírodu a historické památky. Dalším mezníkem byl rok 2002, kdy došlo k jejímu rozšíření o oblast Prachovských skal a Maloskalska. V současnosti se rozkládá na ploše téměř 182 čtverečních kilometrů a zahrnuje Prachovské skály, Hruboskalsko nebo Maloskalsko. Kromě přírodních krás je bohatá i na historické památky, včetně hradů Trosky, Valdštejn či Kost nebo vesnické památkové rezervace Vesec u Sobotky a Mužský. Více o Českém ráji se lze dozvědět na webu ceskyraj.aopk.gov.cz.

Vyhlášení nové přírodní rezervace umožní lépe chránit cenné přírodní procesy i druhy vázané na suťové svahy. Území zůstává přístupné, ale s jasně danými pravidly, která pomohou zachovat jeho hodnoty.

foto - Šůlová Karolína
Karolína Šůlová
Autorka je tisková mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny.
