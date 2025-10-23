https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/v-chko-soutok-polozili-kabely-vysokeho-napeti-pomoci-pluhovani.metoda-je-rychlejsi-levnejsi-i-ekologictejsi
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

V CHKO Soutok položili kabely vysokého napětí pomocí pluhování. Metoda je rychlejší, levnější i ekologičtější

23.10.2025 05:49 | PRAHA (Ekolist.cz) | zv
Diskuse: 2
Zdroj | Společnost EG.D
Koncem září položila společnost EG.D v CHKO Soutok kabel vysokého napětí metodou pluhování. Na rozdíl od klasických výkopových prací, které by trvaly týdny až měsíce, byly díky této metodě kabely umístěny během několika dní. Výhodou pluhování je kromě rychlosti také finanční úspora a šetrnost k životnímu prostředí. Dochází při něm totiž k minimálnímu narušení půdy.
 
„Zatímco výkopové práce znamenají mísení ornice s podorniční vrstvou, rozsáhlé zásahy do krajiny a nutnost odvážet zeminu, pluhování probíhá při jediném přejezdu tahače se soupravou,“ sdělil Lubomír Budný, tiskový mluvčí skupiny E.ON, jejíž je distributor členem. Nevznikají tak podle jeho slov nové skládky, není třeba budovat písková lože a terén zůstává prakticky nedotčený.

Snížená je také emisní zátěž a hlučnost při realizaci stavby, uvedl Pavel Čada, místopředseda představenstva společnosti EG.D. Ta jako první distributor v ČR metodu pokládky kabelů pomocí pluhování plně standardizovala a plánuje ji v budoucnu využívat při dalších stavbách.

Zdroj | Společnost EG.D

Kvůli ochraně přírody v hnízdišti ptáků, včetně vzácného orla mořského, probíhala pokládka kabelu v nově vyhlášené chráněné krajinné oblasti až v září. A to v mimořádně náročných podmínkách. „V mokřadech Soutoku jsme využili pluhu, který šetrně přejde i přes bažinatý terén,“ popsal Jan Vaculík, projektový manažer EG.D. Kabelizace v oblasti Soutoku probíhala na délce okolo 4,5 kilometru.

Rychlost prací a minimální zásah do půdy přináší výhodu i zemědělcům, kteří nemusí měnit své agronomické plány. Metoda navíc potřebuje i menší finanční náklady. Úspory dosahují podle Jana Vaculíka až ke 20 % vůči celkovým nákladům oproti stavbě, která by byla realizována pomocí bagru.

Má ale i své limity. „Využitelná je pouze v extravilánu, tedy na polích a v lesních průsecích, a to v úsecích delších než 800 metrů, aby byla ekonomicky výhodná,“ dodal Jan Vaculík.

Zdroj | Společnost EG.D

Hloubka uložení kabelu dosahuje minimálně 100 cm, v případě potřeby až 130 cm. „A to zejména v terénech jako je například záplavové území, kde je potřeba minimalizovat poruchovost a zajistit dlouhodobou bezúdržbovost,“ uvedl mluvčí.

Poprvé EG.D využil metodu pluhování u Sokolnic. Do budoucna ji plánuje využít v desítkách dalších projektů. Letos například v Dušejově, Bezděkově, Sedlaticích nebo Našiměřicích.

Kabelizace v oblasti Soutoku je součástí přeshraničního projektu ACON Smart Grids, který je realizován EG.D ve spolupráci se Západoslovenskou distribučnou společností. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií, jeho cílem je modernizovat distribuční síť a posílit energetickou soustavu v příhraniční oblasti mezi Českem a Slovenskem.

reklama
 
zv
tisknout poslat
Dále čtěte |
Zvonovec liliolistý. Foto: Jaroslav Mottl AOPK ČR Ani zvonek, ani lilie: Do národní přírodní rezervace Karlštejn se vrací zvonovec liliolistý CHKO Soutok Foto: Radomír Dohnal Ekolist.cz Městský soud v Praze zamítl žalobu Obory Obelisk proti CHKO Soutok Pastva koz v národní přírodní památce Peklo na Liberecku Foto: Šárka Mazánková AOPK ČR "Rohatí" pomáhají v Pekle u Robečského potoka na Liberecku zlepšovat podmínky pro bledule

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

23.10.2025 07:48
Vypadá to, že je to šetrnější metoda, kde to jde.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

23.10.2025 07:54
To se tam bude stavět lunapark, když tam pokládají
takové kabely ?
Odpovědět

Nejčtenější články

V Česku už déle než měsíc není půdní sucho, sledují vědci nezvyklou situaci

Diskuse: 23

Romana Šonková: Největší forma plýtvání potravinami na světě

Diskuse: 64

Vladimír Stupavský: Roste výroba i spotřeba dřevních paliv

Diskuse: 62

Nová metoda doktorandky z ČVUT prodlouží životnost baterií elektromobilů až o desetinu

Diskuse: 25

Na Slovensku se narodilo první mládě novodobého pratura. Oba jeho rodiče pocházejí z Česka

Diskuse: 3

Cebiv na Tachovsku si i po verdiktu ÚS myslí, že může omezovat větší chovy zvířat

Diskuse: 7

Petr Daniš: Velká část energie na vytápění v Česku se vyplýtvá

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist