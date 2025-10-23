V CHKO Soutok položili kabely vysokého napětí pomocí pluhování. Metoda je rychlejší, levnější i ekologičtější
Snížená je také emisní zátěž a hlučnost při realizaci stavby, uvedl Pavel Čada, místopředseda představenstva společnosti EG.D. Ta jako první distributor v ČR metodu pokládky kabelů pomocí pluhování plně standardizovala a plánuje ji v budoucnu využívat při dalších stavbách.
Kvůli ochraně přírody v hnízdišti ptáků, včetně vzácného orla mořského, probíhala pokládka kabelu v nově vyhlášené chráněné krajinné oblasti až v září. A to v mimořádně náročných podmínkách. „V mokřadech Soutoku jsme využili pluhu, který šetrně přejde i přes bažinatý terén,“ popsal Jan Vaculík, projektový manažer EG.D. Kabelizace v oblasti Soutoku probíhala na délce okolo 4,5 kilometru.
Rychlost prací a minimální zásah do půdy přináší výhodu i zemědělcům, kteří nemusí měnit své agronomické plány. Metoda navíc potřebuje i menší finanční náklady. Úspory dosahují podle Jana Vaculíka až ke 20 % vůči celkovým nákladům oproti stavbě, která by byla realizována pomocí bagru.
Má ale i své limity. „Využitelná je pouze v extravilánu, tedy na polích a v lesních průsecích, a to v úsecích delších než 800 metrů, aby byla ekonomicky výhodná,“ dodal Jan Vaculík.
Hloubka uložení kabelu dosahuje minimálně 100 cm, v případě potřeby až 130 cm. „A to zejména v terénech jako je například záplavové území, kde je potřeba minimalizovat poruchovost a zajistit dlouhodobou bezúdržbovost,“ uvedl mluvčí.
Poprvé EG.D využil metodu pluhování u Sokolnic. Do budoucna ji plánuje využít v desítkách dalších projektů. Letos například v Dušejově, Bezděkově, Sedlaticích nebo Našiměřicích.
Kabelizace v oblasti Soutoku je součástí přeshraničního projektu ACON Smart Grids, který je realizován EG.D ve spolupráci se Západoslovenskou distribučnou společností. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií, jeho cílem je modernizovat distribuční síť a posílit energetickou soustavu v příhraniční oblasti mezi Českem a Slovenskem.
reklama