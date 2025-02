V lokalitě Na Skřivánku objevili vzácné mokřadní i horské brouky. Žije tu i jeden z mála slepých druhů brouků u nás

Foto | Jan Moravec / ČSOP

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Loni Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vykoupil 7,6 ha pozemků v lokalitě Na Skřivánku na Jihlavsku. Jde z hlediska přírody o velmi zajímavou lokalitu, jak potvrdily i přírodovědné průzkumy, které zde probíhají. Hned několik druhů brouků zde bylo objeveno pro Českomoravskou vrchovinu vůbec poprvé. Nyní se ČSOP snaží rozšířit lokalitu o dalších 2,7 ha.Lokalita Na Skřivánku je jedinečná svojí pestrostí. Základem jsou různorodé mokřady, od pramenišť přes různé druhy mokřadních luk a porosty vrbin až po drobné vodní toky či malý rybníček, ale nechybí ani sušší místa či kousek lesa. Je zde velké množství mrtvého dřeva. Tedy přesně to, co příroda potřebuje a co v naší současné krajině tolik chybí.

„To, že je lokalita přírodovědně zajímavá, bylo zřejmé na první pohled, ale informací, co a kde přesně tu žije a roste, bylo poměrně málo. Pro rozhodnutí, kde zasahovat a kde nezasahovat, respektive jak zasahovat, jsou ale podrobná data o výskytu různých druhů nezbytností. Jinak by mohl člověk v dobré víře udělat více škody než užitku.“ vysvětluje Jan Moravec, který má v Českém svazu ochránců přírody výkupy přírodně cenných pozemků na starosti. „Proto bylo už před rokem, tedy ještě dříve, než se podařilo pozemky vykoupit, zadáno odborníkům provést zde hned šestnáct různých biologických průzkumů.“

Asi nejzajímavější výsledky přinesl průzkum zdejších brouků. Nalezeno zde bylo zatím 171 druhů, z toho 6 druhů uvedených v tzv. Červeném seznamu, tedy v nějakém stupni ohrožení. Dva druhy (které ani nemají česká jména) patří dokonce mezi kriticky ohrožené.

Foto | Jan Moravec / ČSOP

Největším překvapením ale byly čtyři druhy, které byly objeveny vůbec poprvé na celé Českomoravské vrchovině. „Dva z nich jsou vyloženě mokřadní druhy. Přitom právě v této oblasti patří mokřady díky mnohaletým aktivitám kolegů z Pozemkového spolku Gallinago k nejprozkoumanějším v republice. Najít zde hned několik nových druhů považujeme proto za zcela výjimečné,“ podotýká Jan Moravec. Další dva jsou pak horské druhy, přičemž Skřivánek má jen něco málo přes 600 metrů nad mořem. Zajímavý je i druh s vědeckým jménem Leptinus testaceus (české jméno taktéž nemá), jeden z mála slepých druhů brouků v naší fauně, žijící v hnízdech myší a krtků. Jde o teprve druhý nález z Českomoravské vrchoviny.

„V současné době se snažíme rozšířit lokalitu o dalších 2,7 hektarů“, prozrazuje Moravec. „Jde o další mokřady a vlhké louky, ale i o kus věkově a druhově různorodého lesa.“

Výkupy pozemků v lokalitě Na Skřivánku probíhají prostřednictvím veřejné sbírky Místo pro přírodu, kterou kromě stovek dárců loni významně podpořil i Kraj Vysočina. Číslo darovacího účtu je 9999922/0800 a nejrychleji lze sbírku podpořit zde: https://daruj.mistoproprirodu.cz).

Biologické průzkumy Na Skřivánku byly podpořeny v rámci Národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity z daru Nadačního fondu Veolia. Tento program je otevřený pro ochranářské aktivity všem spolkům. Uzávěrka pro tento rok je 2. 3. 2025, podrobnosti na webu https://biodiverzita.csop.cz/podpora-lokalnich-projektu/.

reklama