V Zoo Praha odchovávají poprvé kondora menšího pomocí maňásků

Foto | Petr Hamerník / Zoo Praha Pokud vše půjde dobře, budou chovatelé o kondora menšího pečovat ještě několik měsíců.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V líhni Zoo Praha si teď každý den chovatelé navlékají speciální rukavici. Mimořádně věrným maňáskem, který imituje hlavu dospělého, krmí mládě kondora menšího. Jeho rodiče totiž ustali v hnízdní aktivitě a cílem je nyní mládě dovést do dospělosti co možná nejpřirozenější cestou a zabránit u něj vtištění člověka. Zoo Praha je jednou ze tří zoologických zahrad v Evropě, která tento druh odchovává.„Aby nedošlo k takzvanému vtištění, snažíme se minimalizovat přímý kontakt mláděte s člověkem. Kdyby si mládě vtisklo podobu člověka, mělo by do budoucna problém s navazováním partnerského vztahu,“ říká kurátor chovu ptáků Zoo Praha Antonín Vaidl. „Díky maňáskovi imitujícímu dospělého kondora se tak podaří odchovat jedince co nejpřirozeněji se správnými návyky.“

„Maňásci“ podávající potravu musí nést výrazné znaky rodičů. Těmi může být například výrazné hrdlo, velký barevný zobák, rudé oko, nebo jako v tomto případě typicky lysá žlutá hlava. Pražská zoo již dříve podobným způsobem používala „maňáska“ pro mládě dvojzoborožce nosorožčího, krasky jávské nebo supa mrchožravého. Kondora menšího takto odchovává poprvé.

Teprve dvacetidenní kondor si v současné době pochutnává na stažených myších holatech, časem je začne přijímat i se srstí. Zatím jde vše dobře, ale chovatelé zůstávají obezřetní. K úspěšnému odchovu totiž ještě vede dlouhá cesta.

Kondoři společně se supy čelí ve volné přírodě mnoha hrozbám – často spojených s lidskou činností. Mezi hlavní patří otravy z pozření masa uhynulého dobytka se zbytky nebezpečných léčiv či otravy těžkými kovy. Ptáci hynou i následky zásahu elektrickým proudem nebo kvůli kolizím s dopravními prostředky. Problémem je na některých lokalitách i nedostatek potravy a fragmentace životního prostředí.

Kondora menšího ze Střední a Jižní Ameriky chová Zoo Praha od roku 2014. První, tehdy přirozený odchov se zde zdařil v roce 2022. Lidé naleznou kondory menší ve voliéře poblíž jižního vstupu v dolní části areálu.

reklama