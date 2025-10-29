https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/vedec-z-cvut-ziskal-za-vyzkum-o-tani-arkticke-pudy-prestizni-oceneni
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vědec z ČVUT získal za výzkum o tání arktické půdy prestižní ocenění

29.10.2025 05:32 | PRAHA (Ekolist.cz) | David Březina
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Jerzy Strzelecki / Wikimedia Commons
Profesor Jiří Mikyška z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI ČVUT) získal Cenu předsedy Grantové agentury ČR (GA ČR) za výzkum, který pomáhá lépe porozumět tání arktického permafrostu – jedné z největších hrozeb spojených s klimatickou změnou. Při rozmrzání dříve věčně zmrzlé půdy se totiž do atmosféry uvolňuje metan, skleníkový plyn mnohonásobně silnější než oxid uhličitý. Projekt spojil laboratorní experimenty s matematickým modelováním a nabídl klimatologům nástroje, díky nimž mohou přesněji odhadovat budoucí vývoj.
 
Prestižní ocenění, které se uděluje od roku 2003, každoročně získá pouze pět vědců a vědkyň napříč technickými, přírodními i humanitními obory. Jubilejní ročník navíc uzavřel symbolickou stovku oceněných, mezi něž se nově zařadil prof. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.

K oceněnému projektu ho přivedla otázka, která je stále aktuálnější – co se děje s půdou, když taje permafrost? Tání totiž neznamená jen uvolňování vody, ale i plynů, jako je metan. A ten má na oteplování planety až osmdesátkrát silnější účinek než oxid uhličitý. „Metanu je v atmosféře méně, ale dokáže absorbovat více energie. Na jednotku hmotnosti je proto jeho vliv na globální oteplení podstatně silnější,“ vysvětluje Mikyška.

Se svým týmem proto zkoumal proudění, transport látek a tepla a změny struktury zeminy v porézním prostředí. V laboratoři sledovali například, jak se chová písek nasycený vodou při zamrzání. Led se totiž při tuhnutí rozpíná a dokáže posouvat jednotlivá zrna písku. Věnovali se i uvolňování plynů při změně teploty a tlaku, kdy dochází k takzvanému vícefázovému proudění – kapalina a plyn proudí současně a vzájemně se ovlivňují.

Výzkum stojí na propojení experimentů a matematického modelování. Data z měření umožnila modely kalibrovat, zatímco simulace nabídly zkoumání scénářů, které by v laboratoři byly nemožné, či dokonce nebezpečné. „Uměle vypouštět skleníkové plyny, abychom viděli, co se stane při oteplení o deset stupňů, určitě nechceme. Na počítači to ale nasimulovat můžeme, a to i bez katastrofických následků,“ dodává Mikyška.

Díky vyvinutým modelům lze zjistit, které procesy v půdě hrají v konkrétních situacích klíčovou roli a které jsou méně významné. To je zásadní pro klimatology, kteří vytvářejí velké modely či potřebují co nejpřesněji předpovědět, jak rychle a v jakém množství se metan z permafrostu do atmosféry uvolní.

Profesor Mikyška působí na katedře matematiky FJFI ČVUT, kde kromě výzkumu vyučuje a vede studenty. K problematice transportu látek v porézním prostředí se dostal už při studiích a dále ji rozvíjel při svém působení v zahraničí. „Nepřestává mě fascinovat, když se podaří využít matematiku k simulaci procesů probíhajících v reálném světě,“ doplňuje.

Jeho práce přitom nekončí u permafrostu. Aktuálně se věnuje projektu GA ČR zaměřenému na využívání geotermální energie a do budoucna plánuje výzkum v oblasti ukládání vodíku v podzemí.

Výzkum vznikl díky spolupráci několika pracovišť ČVUT i zahraničních institucí. Experimentální měření probíhala například v Řeži u Prahy a v německém Jülichu, na vývoji matematických modelů se podílely i přední americké instituce, jako Colorado School of Mines v Coloradu či Reservoir Engineering Research Institute v Kalifornii.

reklama
 
David Březina
Autor je pracovníkem ČVÚT.
tisknout poslat
Dále čtěte |
Vlajka EU, větrná elektrárna a tepelná elektrárna Foto: Depositphotos Premiér Fiala v Bruselu odmítl návrh na snížení emisí o 90 procent do roku 2040 Foto: Depositphotos Milníky v globální ochraně životního prostředí a klimatu Požár v Amazonii Foto: Depositphotos Vědci: Klimatická změna několikanásobně zvýšila riziko extrémních lesních požárů

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Dušan Utinek: Varování všem vlastníkům lesů před Ivanem Brezinou

Diskuse: 54

Odborníci: Emisní povolenky zdraží zateplené nemovitosti, starší zlevní

Diskuse: 12

Asociace vodní turistiky a sportu: Úhyn ryb pod jezem u Rábí

Diskuse: 12

Nový český robot pomůže zemědělcům s maximální přesností zasít, odplevelit nebo přihnojit plodiny

Diskuse: 5

Karel Zvářal: Budka pro chocholouše (do města bez poštolek)

Diskuse: 32

Zájem o zvěřinu od státních Lesů ČR roste, vedou daněk, divočák a jelen

V CHKO Soutok položili kabely vysokého napětí pomocí pluhování. Metoda je rychlejší, levnější i ekologičtější

Diskuse: 11
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist