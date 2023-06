Vyléčený vlk z Krušných hor byl vyfotografován v Sasku

Foto | Gerd Eiselt / Mendelova univerzita v Brně

Krušnohorský vlk, který byl letos v lednu znovu vypuštěn do volné přírody poté, co se zotavil z vážných zraněních po srážce s vozidlem, se zřejmě usadil v Sasku, konkrétně v okrese Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory. Informuje o tom Mendelova univerzita.Fotograf Gerd Eiselt, od kterého Mendelova univerzita v Brně získala souhlas s publikací snímků, jej zachytil v okolí města Bad Gottleuba-Berggießhübel, tedy oblasti na levém břehu Labe mezi Drážďany a Ústím na Labem. Což je vzdušnou čarou asi devadesát kilometrů od místa vypouštění. Je to už druhý potvrzený záznam tohoto jedince ze stejné oblasti během června.

“Rehabilitovaný vlk je podle pořízených fotografií v dobré kondici. Už na začátku jsme avizovali, že je několik možností, jak se bude situace s vlkem vyvíjet. Buď se připojí k mateřské smečce, nebo bude hledat nové teritorium. Je zřejmé, že mladý samec jednoznačně opustil mateřskou smečku a je ve stádiu rozptylu. Podobně jako jiní jedinci ve stejném věku se může přemisťovat na značné vzdálenosti,“ uvedl Martin Duľa, zoolog z Ústavu ekologie lesa LDF MENDELU, který se dlouhodobě věnuje potravní a populační ekologii velkých šelem v podmínkách střední Evropy.

Příkladem jsou nedávné přesuny jedinců z Rakouska nebo Polska do České republiky, kde si mladí jedinci stabilizovali vlastní teritorium. „Jestli se mladý samec z Krušných hor usadil u Drážďan trvale, ukáže další období. Osud jedince budeme i nadále sledovat,“ dodal Duľa.

Zdokumentování pohybu je důležité pro vyhodnocení historicky prvního vypouštění úspěšně rehabilitovaného vlka v Česku. Vzhledem k velké mobilitě vlků je přitom nutná mezinárodní spolupráce s německými organizacemi zabývajícími se monitoringem a výzkumem vlků.

„Navzdory spekulacím o tom, že ve volné přírodě vlk živoří, se znovu potvrdilo, že jeho vypuštění bylo nejlepší možné řešení. A svědčí také o dobré přípravě v záchranné stanici ČSOP Vlašim v koordinaci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR,“ zhodnotil zoolog.

Zhruba měsíc po vypuštění vlka do krušnohorské přírody bohužel přestal fungovat telemetrický obojek. Vědci proto jeho pohyb nadále sledovali pomocí fotopastí. V únoru jej opakovaně zachytila fotopast Hnutí DUHA v okolí Božího Daru, v březnu se objevil na fotopasti místních myslivců poblíž Karlových Varů. V dalších měsících však byly zprávy o jeho výskytu jen sporadické.

