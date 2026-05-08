Vzácné koniklece u Kadaně budou chráněny v nové národní přírodní památkce Zvoníčkov
Z hlediska druhového bohatství patří toto území vedle blízké Národní přírodní rezervace Úhošť mezi botanicky nejvýznamnější místa celého regionu. Hlavním předmětem ochrany je právě extrémně citlivý a kriticky ohrožený koniklec otevřený, druh, který je chráněn i v rámci území celé Evropské unie. Tento druh zde vytváří pravděpodobně nejbohatší současně známou populaci nejen v Doupovských horách, ale na celém území České republiky. V současnosti je národní přírodní památka Zvoníčkov ve stavu oficiálního vyhlášení záměru Ministerstvem životního prostředí.
“Právě v těchto brzkých jarních dnech se zde můžeme kochat blankytně modrými zvonky konikleců otevřených nebo subtilnějšími plicníky úzkolistými, které hojně doplňují sytě žluté květy prvosenek jarních. Již brzy tento časně jarní aspekt přejde a na příhodných místech pak můžeme objevit stovky rozkvetlých vstavačů mužských. A pokud se zastavíme na některé z dochovaných kamenných mezí, můžeme na zemi spatřit exoticky vyhlížejícího pavouka stepníka čenonohého nebo se zaposlouchat do jedinečného volání krutihlavů či skřivanů lesních,” představuje toto pestré území jejich správce Radek Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Zvoníčkov je ukázkovým příkladem citlivě obhospodařované zemědělské krajiny severovýchodních výběžků Doupovských hor s výskytem druhově bohatých rostlinných i živočišných společenstev na minerálně silném substrátu třetihorních čedičových vyvřelin.
Nově vyhlašované zvláště chráněné území se rozkládá na ploše větší než 500 ha a leží v katastrálních územích Úhošťany, Pastviny, Vilémov, Radonice a Rokle. Zahrnuje kopce s nadmořskou výškou od 500 až téměř 700 metrů, jmenovitě kopce Kolina, Za Kolinou, Lipová, Kobyla a východní svahy nejvyššího Dubového vrchu.
Regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Slavkovský les má ve své gesci nejen celý Karlovarský kraj, ale i část území v Ústeckém kraji - Kadaňsko, Chomutovsko a Podbořansko. “Zajišťujeme zde administraci žádostí z krajinotvorných programů Ministerstva životního prostředí a pečujeme jako správci o území národních přírodních památek a národních přírodních rezervací,“ vysvětluje Jindřich Horáček, ředitel regionálního pracoviště. Jedním z takových území bude právě i nová národní přírodní památka Zvoníčkov, kterou lze navštívit nedaleko Kadaně ve východní části Doupovských hor.
