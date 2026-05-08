https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/vzacne-koniklece-budou-chraneny-novou-narodni-prirodni-pamatkou-zvonickov
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vzácné koniklece u Kadaně budou chráněny v nové národní přírodní památkce Zvoníčkov

8.5.2026 05:43 | PRAHA (Ekolist.cz) | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kvetoucí koniklece otevřené v Českém středohoří.
Kvetoucí koniklece otevřené v Českém středohoří.
Foto | Radek Fišer / Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Rozkvetlé skalní stepi u Kadaně s "drahokamy" konikleců, plicníků a prvosenek se dočkají zasloužené ochrany. Právě je v procesu vyhlášení nová národní přírodní památka Zvoníčkov, položená jižně od Kadaně, bezprostředně za hranicemi Karlovarského kraje a Vojenského újezdu Hradiště v Doupovských horách.
 
Poměrně rozsáhlé kopcovité území v okolí bývalé obce Zvoníčkov hostí vzácná společenstva rostlin, především stepních trávníků a teplomilných doubrav. Dlouhodobě se o jejich ochranu snaží a o území pečuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Slavkovský les.

Z hlediska druhového bohatství patří toto území vedle blízké Národní přírodní rezervace Úhošť mezi botanicky nejvýznamnější místa celého regionu. Hlavním předmětem ochrany je právě extrémně citlivý a kriticky ohrožený koniklec otevřený, druh, který je chráněn i v rámci území celé Evropské unie. Tento druh zde vytváří pravděpodobně nejbohatší současně známou populaci nejen v Doupovských horách, ale na celém území České republiky. V současnosti je národní přírodní památka Zvoníčkov ve stavu oficiálního vyhlášení záměru Ministerstvem životního prostředí.

“Právě v těchto brzkých jarních dnech se zde můžeme kochat blankytně modrými zvonky konikleců otevřených nebo subtilnějšími plicníky úzkolistými, které hojně doplňují sytě žluté květy prvosenek jarních. Již brzy tento časně jarní aspekt přejde a na příhodných místech pak můžeme objevit stovky rozkvetlých vstavačů mužských. A pokud se zastavíme na některé z dochovaných kamenných mezí, můžeme na zemi spatřit exoticky vyhlížejícího pavouka stepníka čenonohého nebo se zaposlouchat do jedinečného volání krutihlavů či skřivanů lesních,” představuje toto pestré území jejich správce Radek Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Zvoníčkov je ukázkovým příkladem citlivě obhospodařované zemědělské krajiny severovýchodních výběžků Doupovských hor s výskytem druhově bohatých rostlinných i živočišných společenstev na minerálně silném substrátu třetihorních čedičových vyvřelin.

Nově vyhlašované zvláště chráněné území se rozkládá na ploše větší než 500 ha a leží v katastrálních územích Úhošťany, Pastviny, Vilémov, Radonice a Rokle. Zahrnuje kopce s nadmořskou výškou od 500 až téměř 700 metrů, jmenovitě kopce Kolina, Za Kolinou, Lipová, Kobyla a východní svahy nejvyššího Dubového vrchu.

Regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Slavkovský les má ve své gesci nejen celý Karlovarský kraj, ale i část území v Ústeckém kraji - Kadaňsko, Chomutovsko a Podbořansko. “Zajišťujeme zde administraci žádostí z krajinotvorných programů Ministerstva životního prostředí a pečujeme jako správci o území národních přírodních památek a národních přírodních rezervací,“ vysvětluje Jindřich Horáček, ředitel regionálního pracoviště. Jedním z takových území bude právě i nová národní přírodní památka Zvoníčkov, kterou lze navštívit nedaleko Kadaně ve východní části Doupovských hor.

reklama
 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Správa CHKO Slavkovský les
tisknout poslat
Dále čtěte |
Krušné hory - Božídarský Špičák Foto: SehLax Wikimedia Commons Zřízením CHKO Krušné hory se úřady dál zabývají, termín vzniku není jasný Zarostlý břeh Foto: Kichigin Shutterstock Vědci z Masarykovy univerzity nainstalují u mokřadů na jihu Moravy i kvůli pesticidům biofiltry WWF v Litovelském Pomoraví vypustil tři tisíce jeseterů Foto: WWF Česko Do řeky Moravy se vrací jeseteři. Odborníci z WWF jich vypustili v Litovelském Pomoraví tři tisíce

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist