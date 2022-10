Češi na internetu hledají, jak si svépomocí zprovoznit zdroje solární energie

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Fotovoltaika svépomocí. Hledat.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nárůst zájmu o solární panely a tepelná čerpadla je za poslední týdny v Seznam.cz Vyhledávání obrovský. Služba, kterou využije alespoň jednou měsíčně každý druhý Čech, zaznamenala růst křivky hledanosti v případě solárních panelů o 215 % a u tepelných čerpadel o 86 %. Lidé se také zajímají o možnosti, jak získat dotace, anebo jaká je cena či princip samotného fungování zařízení. Až třikrát větší zájem o tato zařízení hlásí také cenový srovnávač Zboží.cz. Informuje o tom společnost Seznam.cz.Nejčastějšími dotazy směřující na zdroje solární energie jsou solární panely, solární ohřev vody a solární elektrárna. Mezi přídomky se těší zájmu slovní spojení „na balkon" a „svépomocí“.

„Z toho je patrné, že Češi na internetu hledají, jak si solární zdroje pořídit nejen do domu, ale i do bytu, a dokonce si je chtějí také sami zprovoznit,“ komentuje Tereza Fukátková, datová analytička ve společnosti Seznam.cz.

Podobně u kategorie tepelných čerpadel vede žebříček hledanosti jejich obecné označení. „Zde vidíme příležitost pro výrobce i firmy, protože lidé tento segment prozkoumávají a rádi si nechají pomoct s orientací v široké nabídce na trhu,“ komentuje Fukátková.

Další dva velmi četné dotazy jsou „tepelné čerpadlo vzduch vzduch“ a „tepelné čerpadlo vzduch voda“. „Můžeme se domnívat, že v této fázi už se potenciální zákazník více orientuje v nabídce a ví, jaký typ čerpadla hledá. Dotazů spojených s konkrétní značkou výrobce je spíše méně,“ dodává závěrem Fukátková.

Mezi další bedlivě sledovaná online témata aktuálně patří ještě možnosti čerpání dotací na solární zdroje energie. Dále padají online dotazy na to, jaká je jejich cena a také jak vlastně fungují.

Žádanost výše zmíněných kategorií dokládají také data srovnávače cen Zboží.cz. V kategorii solární panely a příslušenství je patrný meziroční nárůst zájmu. Počet zobrazení těchto zařízení je oproti stejnému období za minulý rok až třikrát vyšší. Také u tepelných čerpadel je vidět vyšší zájem uživatelů a zboží v této kategorii má ve srovnání s loňským rokem o polovinu více zobrazení. Nejčastěji se uživatelé zajímají o solární panely v rozmezí od 37 000 do 64 000 Kč. V případě tepelných čerpadel je to cenová hladina od 74 890 do 189 000 Kč.

reklama