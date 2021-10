Co napověděly crash testy o přepravě dvou dětí na kole?

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | ADAC / Uwe Rattay Při nárazu zezadu jsou děti v cyklosedačce částečně chráněny její konstrukcí.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Možná netoužíte na cesty do školy a na nákupy jezdit pořád autem a třeba přemýšlíte o tom, jak tyto cesty zvládnout jinak. Třeba na kole. Existuje několik možností, nákladní kola, kola, na které se vejdou dvě dětské cyklosedačky, vozíky za kolo či tažné tyče. Jaké výhody a nevýhody má pět různých způsobů přepravy dvou dětí na kole? Na to se zaměřil test bezpečnosti německé společnosti ADAC ADAC se podíval na zoubek pěti různým možnostem přepravy dětí na kole, a zkoumal nejen bezpečnost, ale i ovladatelnost a komfort takové přepravy. Výsledek testu shrnuje ADAC jednoduše: neexistuje žádný vynikající systém, který by bylo možné doporučit všem. Každý má své výhody a nevýhody.

Ve dvou případech šlo o nákladní kola s nákladní korbou vepředu, rozdíl mezi nimi byl v tom, že jedno kolo byla trojkolka. Dále se testovalo kolo s dvojicí cyklosedaček na zadním nosiči, což není v Česku úplně rozšířený druh kola, dále kolo s přívěsným vozíkem vzadu, který, pokud je vybavený odpružením, poskytuje dětem nejvíce pohodlí, a pak kolo s cyklosedačkou a jedním dětským kolem na tažné tyči.Přesnou představu si můžete udělat díky snímkům v následující fotogalerii.

Co se testovalo? předchozí předchozí další Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | ADAC / Uwe Rattay Kolo s vozíkem.











Jak vypadal crash test? ADAC ve své speciální hale nasimulovat situaci, při které do cyklisty zezadu narazí vozidlo v rychlosti 30 km/h pod úhlem 45 stupňů. Jde o simulaci situace, kdy motorista při odbočování cyklistu přehlédne. V hale ale místo skutečných dětí a cyklisty byly jen figuríny.

Obě nákladní kola s korbami se po nárazu převrátila na bok a kvůli kluzkému povrchu boxů sklouzly podstatně dále než systémy bez přepravních boxů – v nejhorším případě až pod kola protijedoucích vozidel.

U kola typu Long John (jednostopé nákladní kolo s korbou) se vytrhl z ukotvení zádržný systém dětí a figuríny po nárazu vypadly z přepravního boxu. Jasné doporučení ADACu proto zní, aby výrobci zapracovali na zdokonalení zádržného systému.

Vážná srážka s autem málokdy končí pro cyklistu dobře, přívěsný vozík za kolo (ADAC testoval značku Croozer) i kolo s dvěma cyklosedačkami na zadním nosiči mají oproti ostatním systémům co do bezpečnosti své výhody. Ve vozíku jakousi ochranu poskytuje samotná konstrukce vozíku, u cyklosedaček jsou děti částečně chráněny její konstrukcí.

Z pohledu bezpečnosti je asi nejhorší možností dětské kolo tažené na tyči. Tento způsob přepravy neposkytuje dítěti na vlastním kole žádnou dodatečnou ochranu: boky a nohy jsou při nárazu zasaženy přímo, figurína při testu narazila hlavou na asfalt a nechráněná se svezla po povrchu dál.

Z testu vyplývá, že by děti měly mít v každém případě na hlavě helmu.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | ADAC / Uwe Rattay Náraz v třiceti kilometrové rychlosti vede k tomu, že se vozík převrátí a sklouzne poměrně daleko.

Nejen z hlediska bezpečnosti, ale i v ostatních ohledech jsou výsledky testu rozdílné. Všechna nákladní kola jsou poměrně objemná a autem se dají přepravovat jen obtížně a jen velkými auty. Vzít si takové kolo na rodinnou dovolenou tedy není jen tak. Cyklovozíky bývají skládací a dají se vcelku jednoduše uložit do kufru auta či do garáže. Tažná tyč je věc, která je velmi skladná.

Velké rozdíly jsou také v ovládání. Kolo s dvěma cyklosedačkama na zadním nosiči, cyklovozík či kolo na tažné tyči se pohybují předvídatelně. U kola s dvěma cyklosedačkami se při jízdě nepříjemně projevuje vysoké těžiště. To může dělat potíže zejména subtilním cyklistům.

U jednostopého nákladního kola s korbou vepředu zjistili testeři ADACu, že při zatáčení se dostávají řídítka do kontaktu s hlavou převážených dětí. S tímto kolem je také náročnější pomalá jízda či proplétání se na cyklostezce mezi chodci. Nákladní trojkola je sice maximálně stabilní, na proplétání se mezi chodci a cyklisty se hodí málo, je totiž poměrně široká.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | ADAC / Uwe Rattay U modelu Long John naráží rukojeť brzdy do hlavy cestujících.

Největší pohodlí?

ADAC se zaměřil také na jízdní komfort. Jak se kola chovají při přejezdu prahu, při jízdě na dlažbě nebo přes obrubník? Jednostopé nákladní kolo si skvěle poradí s prahy a dlažební kostkami, nákladní trojkolka si dobře poradí s obrubníky. Kolo s dvěma cyklosedačkami na zadním nosiči bylo v tomto směru zklamáním a dokázalo držet krok pouze při přejezdu prahu.

Test také ukázal, že je velký rozdíly mezi odpruženými a neodpruženými cyklovozíky. Díky systému odpružení se snížilo namáhání dětí při jízdě přes překážky až o 50 procent. Příplatek za přívěs s odpružením se proto vyplatí.

Do testu pohodlí nebyla zařazena přídavná tažná tyč s dětským kolem, protože poměrně objemné měřící zařízení se nedá na kolečko na tažné tyči rozumně přimontovat.

Na co je který systém vhodný?

Než se rozhodnete investovat peníze do některého z testovaných způsobů přepravy dětí, radí ADAC, abyste si dobře rozmysleli, k čemu jej budete používat nejvíce a jaké okolnosti vás limitují.

Rozhodně si dobře rozmyslete, kde a jak budete kolo či vozík parkovat či skladovat. Také jestli jej chcete používat denně, nebo jestli je využijete jen pro rekreaci (pak se ale možná vyplatí podívat se do nabídky půjčoven).

Každopádně, pokud chcete pro své děti vysokou úroveň bezpečnosti a zároveň dobrou ovladatelnost a snadné používání, zvolte kolo s dvěma cyklosedačkami na zadním nosiči. Je to ovšem i drahé řešení.

Pokud chcete vysokou bezpečnost, flexibilitu a pohodlí, zvolte odpružený přívěs na kolo.

Pokud chcete nahradit auto a zároveň chcete jezdit na delší vzdálenosti a převážet nákupy, vyberte si jednostopé nákladní kolo s korbou vepředu.

Pokud chcete nahradit auto a jezdíte spíše na krátké vzdálenosti s mnoha zastávkami na nákupy, zvolte nákladní trojkolku s korbou vepředu.

Výhoda obou typů nákladních kol je jasná: děti mají pěkný výhled ven, rodič má kontrolu nad dětmi a může s nimi komunikovat. Trojkolka při zastavení prostě stojí a cyklista nemusí s kolem zápasit, aby nespadlo. Nevýhodou je, že nákladní kola jsou velká a těžká, což může ztížit manipulaci v provozu, i zabrat prostor v kočárkárně. Vynést takové kolo do schodů vyžaduje velkou sílu. Dost možná se nevejdete do výtahu. Každopádně se vyplatí věnovat pozornost zádržnému systému dětí a jeho kvalitě.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | ADAC / Uwe Rattay Odpružený vozík za jízdní kolo nabízí největší pohodlí.

Pokud obvykle přepravujete pouze jedno dítě a druhé dítě vezete jen příležitostně (třeba v kopcovitém terénu na výletě), je vhodnou volbou tažná tyč.

ADAC doporučuje, abyste si před nákupem jízdu na vybraném prostředku vyzkoušeli. Pokud má zvolený způsob přepravy zádržný systém, musí pevně přiléhat k tělu dítěte. Dejte pozor, aby pásy nesklouzávaly volně z ramen, jinak nebudou plnit svou ochrannou funkci.

Pro pohodlí převážených dětí může hrát velkou roli tlak v pláštích kol. Údaj na boku pláště berte jen jako orientační a tlak upravte tak, aby kolo při jízdě dostatečně tlumilo nárazy. Mějte ale na paměti, že při příliš nízkém tlaku se zvýší valivý odpor pláště.

Jezdci a spolujezdci by měli jezdit pouze s dobře padnoucí a vhodnou přilbou, která může výrazně snížit riziko zranění.

Na webu ADAC můžete kromě původního textu shlédnout i doprovodné video, kde je patrné, jak testy probíhaly a jaké následky může mít srážka s automobilem, či přehlednou tabulku s výsledky testu.

reklama