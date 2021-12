Darujte přírodě vánoční dárek tím, že si z ní něco odnesete. Třeba pytel odpadků!

Zdroj | Ukliďme svět ZSMS Hvožďany

Blíží se Vánoce a s nimi i touha lidí obdarovat ty, které máme rádi. Ochránci přírody nyní přichází s tipem na vánoční dárek, který pomůže přírodě i nám všem. Na rozdíl od běžných zvyklostí, tento dárek nepřinesete pod stromeček, ale naopak ho od něj odnesete!„Na Vánoce mnoho lidí vyráží mimo město, chtějí se projít v lese a užít si klid po náročném předvánočním shonu. Proč tedy tuto příležitost nepřetavit v něco opravdu pozitivního. Darujte dárky i přírodě v podobě plného pytle odpadků, který z ní odnesete!“ říká koordinátorka kampaně Veronika Andrlová a dodává, že neexistuje lepší příležitost pro projev solidarity s naší přírodou, než právě o Vánocích.

Pokud se tato výzva uchytí, plánují ji ochránci přírody opakovat každý rok. Může se tak stát pravidelným doplňkem hromadných úklidových akcí. Ty letos opět silně zasáhla pandemická situace, kvůli níž měly hromadné akce nižší účast, než bývalo běžné v minulých letech. Organizátoři akce proto zvolili pro tento rok trochu jinou taktiku než obvykle. Kromě hlavních termínů vyzývali dobrovolníky i k individuálním úklidům v průběhu celého roku. Akce se tak nakonec zúčastnilo přes 21 000 registrovaných dobrovolníků, kteří po celé České republice sebrali více než 200 tun odpadu. Do úklidu se také zapojilo 213 škol, táborů a dětských oddílů.

„Bylo nám jasné, že situace není dobrá pro hromadné akce. Proto jsme se zaměřili na to, abychom lidi motivovali k úklidům v průběhu celého roku. Dobrovolníky jsme vyzývali k pravidelným úklidům při každé procházce do přírody a pořádali pro ně i mnoho soutěží. Rok však ještě neskončil,“ říká Veronika Andrlová a naznačuje, že je čas při nadělování dárků myslet i na to nejcennější, tedy na naši přírodu.

Ochránci také oznámili datum hlavního jarního úklidového termínu, který bude příští rok 26. března.

Cílem akce Ukliďme svět je odstranit nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. Kampaň Ukliďme svět v Česku od roku 1993 organizuje Český svaz ochránců přírody, je součástí globální akce Clean Up the World. Do kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. V letech 2017 až 2020 se konala společně s kampaní Ukliďme Česko. Od letoška však pokračuje opět samostatně.

