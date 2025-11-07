https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/den-kamen-kamnari-po-cele-ceske-republice-dnes-otevrou-sve-dilny-a-ukazou-ze-topeni-drevem-ma-budoucnost
Den kamen: Kamnáři po celé České republice dnes otevřou své dílny a ukážou, že topení dřevem má budoucnost

7.11.2025 10:30 | PRAHA (Ekolist.cz) | Cech kamnářů ČR a Komora OZE
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | JLS Photography - Alaska / Flickr
V pátek 7. listopadu 2025 se po celé republice otevřou dveře kamnářských dílen, showroomů a výroben. U příležitosti Dne kamen mohou lidé nahlédnout do zákulisí řemesla, které spojuje oheň, dřevo a poctivou ruční práci. Akci pořádá Cech kamnářů České republiky společně s rakouskými a německými partnery a Komorou obnovitelných zdrojů energie.
 
Návštěvníky čekají ukázky topení, výroby kachlů, odborné poradenství, pečení a další doprovodné akce. Do letošního ročníku se zapojí desítky mistrů kamnářů, výrobců kachlů, komínů a příslušenství napříč všemi regiony.

Oheň, který spojuje tradici a moderní technologie

„Chtěli jsme ukázat, že kamna nejsou přežitkem, ale moderním, ekologickým a soběstačným způsobem vytápění. A taky, že oheň lidi pořád spojuje,“ říká Libor Soukup, prezident Cechu kamnářů ČR.

„Den kamen připomíná, že správné topení dřevem má své místo i v dnešní době úsporných a ekologických řešení. Moderní kamna spojují účinnost, estetiku i udržitelnost – a přinášejí domům nezávislost i teplo s přidanou hodnotou,” říká Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

Co bude k vidění

Otevřené dílny a showroomy po celé republice – v provozu desítky funkčních kamen, pecí a sporáků.

Ukázky ruční výroby kachlů a možnost vyzkoušet si tradiční techniky.

Setkání s mistry oboru – rady, inspirace i debaty o budoucnosti topení dřevem.

Pohoda u ohně – pečení buchet, guláš z kotlíku, grilování i malá překvapení.

Soutěž o poukaz 10 000 Kč na produkty partnerů akce (po registraci návštěvníka).

„Den kamen není veletrh, ale den, kdy se kamnáři doslova otevřou lidem. Uvidíte ruční práci, ucítíte teplo ohně a zjistíte, proč si kamna znovu získávají oblibu,“ dodává Vít Pešek, 1. viceprezident Cechu kamnářů ČR.

Akce probíhá na více než 40 místech po celé České republice ve 12 krajích.

Cech kamnářů ČR a Komora OZE
Pražská EVVOluce

