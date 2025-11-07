Den kamen: Kamnáři po celé České republice dnes otevřou své dílny a ukážou, že topení dřevem má budoucnost
Oheň, který spojuje tradici a moderní technologie
„Chtěli jsme ukázat, že kamna nejsou přežitkem, ale moderním, ekologickým a soběstačným způsobem vytápění. A taky, že oheň lidi pořád spojuje,“ říká Libor Soukup, prezident Cechu kamnářů ČR.
„Den kamen připomíná, že správné topení dřevem má své místo i v dnešní době úsporných a ekologických řešení. Moderní kamna spojují účinnost, estetiku i udržitelnost – a přinášejí domům nezávislost i teplo s přidanou hodnotou,” říká Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.
Co bude k viděníOtevřené dílny a showroomy po celé republice – v provozu desítky funkčních kamen, pecí a sporáků.
Ukázky ruční výroby kachlů a možnost vyzkoušet si tradiční techniky.
Setkání s mistry oboru – rady, inspirace i debaty o budoucnosti topení dřevem.
Pohoda u ohně – pečení buchet, guláš z kotlíku, grilování i malá překvapení.
Soutěž o poukaz 10 000 Kč na produkty partnerů akce (po registraci návštěvníka).
„Den kamen není veletrh, ale den, kdy se kamnáři doslova otevřou lidem. Uvidíte ruční práci, ucítíte teplo ohně a zjistíte, proč si kamna znovu získávají oblibu,“ dodává Vít Pešek, 1. viceprezident Cechu kamnářů ČR.
Akce probíhá na více než 40 místech po celé České republice ve 12 krajích.
