Ekoznačky upozorňují na ekologicky šetrné výrobky, ministerstvo rozjelo kampaň na jejich propagaci

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Díky ekoznačkám mohou lidé lépe rozeznat ekologicky šetrné a přitom kvalitní výrobky. Nově jim v orientaci pomůže ambasador Ekolífek. Ten je hlavní postavičkou informační kampaně České informační agentury životního prostředí (CENIA) a Ministerstva životního prostředí. Kampaň odstartovala právě v těchto dnech. V průběhu dvou let by měla zvýšit povědomí spotřebitelů o ekoznačkách a také přilákat nové zájemce z řad firem.Ekoznačky, jejichž hlavním garantem je Ministerstvo životního prostředí a které spravuje CENIA, zahrnují národní osvědčení Ekologicky šetrný výrobek a Ekologicky šetrná služba a celoevropskou ekoznačku EU Ecolabel (Ekoznačka EU). Její kritéria určuje přímo Evropská komise a certifikát produktu má stejnou váhu na celém území EU. „Našim hlavním cílem je, aby lidé dokázali jednoduše poznat výrobek, který je kvalitní a zároveň šetrný k přírodě," vysvětluje ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Unijní ekoznačka slaví letos 30 let od svého vzniku, ale povědomí o její existenci je v České republice velmi nízké, slyšelo o ní jen 16 % Čechů. "Přitom se jedná o označení výrobků, jejichž kvalitu a ekologickou šetrnost garantuje přímo Evropská komise. Proto jsme přišli s propagační kampaní, která má během dvou let rozšířit povědomí českých spotřebitelů o ekoznačkách a motivovat další firmy s výrobky odpovídající kvality, aby používaly ekoznačku,“ říká dále Jurečka. Kampaň si klade za cíl zvýšit důvěru spotřebitelů v dané výrobky. Důležité proto je, aby měli dostatek informací, které jim pomohou se mezi jednotlivými výrobky zorientovat. „Bez jasného označení skutečně šetrných produktů se zákazníci těžko orientují v nabídce. Zároveň chceme také rozptýlit pochybnosti lidí o kvalitě výrobků šetrných k životnímu prostředí," doplňuje ministr Jurečka. Hlavní postava kampaně je Ekolífek a přichází v době Vánoc, aby pomohl zjednodušit výběr a rozšířil množství ekovýrobků a ekoslužeb. "Fakticky se jedná o nejrozsáhlejší kampaň na propagaci ekoznaček v historii České republiky,“ doplňuje ministr Jurečka. S kampaní se nyní spotřebitelé i producenti budou setkávat ve veřejném i online prostoru. Ekolífek je zastřešujícím prvkem celé kampaně. Jedná se o fiktivní bytost, je to tak trochu elf, trochu skřítek a trochu ent, je také průvodcem certifikace. Na pultech obchodů už dnes lze najít produkty, které se jako ekologické prezentují. Těch skutečně ekologických v celém svém životním cyklu je však poměrně málo. Jak tedy kampaň pomůže tuto situaci zlepšit? „V prvé řadě upozorňujeme, že ekologický původ výrobku není na úkor kvality a účinnosti, jejichž prokázání je také součástí kritérií certifikačního procesu," vysvětluje ředitel České informační agentury životního prostředí Miroslav Havránek. A zdůrazňuje, že udělované ekoznačky mohou získat jen výrobky a služby, které jsou opravdu ekologické během celého životního cyklu od výroby, přes užití až po recyklaci. "Námi certifikované produkty si na ekologii nehrají, ale jsou skutečně eko,“ dodal Miroslav Havránek. Kampaň informuje i producenty o tom, jaké výhody jim ekoznačky přináší. „Základním pilířem je skutečnost, že ekoznačky, které uděluje CENIA, jsou zaštítěny Ministerstvem životního prostředí a v případě Ekoznačky EU také Evropskou komisí. Jejich získáním se okamžitě stanete členem prémiového klubu předních světových výrobců a poskytovatelů služeb, kterým záleží na životním prostředí," tvrdí Miroslav Havránek. Podle něho je ekoznačka konkurenční výhoda. "Důležitá je tato certifikace také v případě veřejných, tzv. zelených zakázek, kde veřejné instituce budou muset ekologickou šetrnost výrobků stále častěji zohledňovat ve výběrových řízeních,“ upřesnil výhody Miroslav Havránek. Samotná kampaň probíhá v několika formách. Začátek je spojen zejména s outdoorovou a online kampaní, která má za úkol přilákat zvýšenou pozornost k tématu. Zároveň se rozjede dlouhodobý direct marketing zacílený na producenty, ale také na prodejce s cílem získat pro ekoprodukty větší prostor v jejich nabídce. Na zákazníky pak bude mimo jiné cílit série kontaktních akcí v prostorách obchodních center. Více se o ekoznačení dozvíte na www.ekoznacka.cz. reklama tisknout poslat Dále čtěte | Nejlepší environmentální studentská práce se věnuje greenwashingu Jak pomáhat krajině ve svém okolí, když nevlastním hektary pozemků? Kanadská média řeší uprchlé krávy, chytit je nedokázali ani kovbojové

