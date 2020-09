Jak na předsedu SVJ, aby konečně objednal svoz bioodpadu (návod jen pro Pražáky)

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Pixavril / Shutterstock Bioodpad. Pro spalovnu škoda.

Životní situace: bydlíte v Praze v bytě a chtěli byste třídit bioodpad, protože vám trhá srdce, kolik ho vyhazujete do kontejneru na směsný odpad. Tušíte, že ohryzky od jablek a slupky od brambor nemají končit v pražské spalovně a že by jim to mnohem víc slušelo na kompostárně. Ale předseda vašeho domu o nějakém bioodpadu nechce slyšet, protože je to moc drahé a kdo by to zařizoval, dejte pokoj. Jestli to víceméně sedí na vás, věnujte chvilku času tomuto pokusu věc prošťouchnout.

Lecco se totiž změnilo. Svoz odpadu je od letošního roku levnější. Ještě donedávna to byla čistě komerční služba Pražských služeb, od nového roku si ale vzal svoz bioodpadu pod sebe pražský magistrát a svoz z poloviny dotuje. Zadarmo to stále ještě není, ale poplatek za svoz 120 litrové nádoby jednou týdně je 112 Kč (podrobný ceník zde). Čili o něco víc, než dvě kávy na Letné.

Ale to není to nejzajímavější. Jednou z překážek může být vůbec přesvědčit výbor domu, aby o nádobě na bioodpad jen uvažoval. Autor těchto řádků je sám předseda SVJ a vcelku rozumí jiným předsedům SVJ, kteří se rozhodnou nějaké věci neřešit, protože jsou dostatečně zavaleni jinou agendou.

Ale když by se na předsedu SVJ nejen tlačilo od sousedů, ale přišla i nabídka od svozové společnosti… A přesně to můžete iniciovat. Na webu bioodpad se proklikáte na správné místo (hledejte nápis "Chci biopopelnici - běžný nájemník", kde zadáte svou adresu. A pokud se ve vašem domě sejdou alespoň tři zájemci o svoz bioodpadu, vloží se do věci Pražské služby a přistoupí k „aktivní komunikaci“ s daným domem. Prostě dům osloví s nabídkou.

Pokud by se vám podařilo předsedu přeci jen rozpohybovat, může svoz bioodpadu objednat jednoduše přes webový formulář.

Můžete mu třeba argumentovat tím, že v průměru jsou pražské kontejnery na směsný odpad z dvaceti procent plné bioodpadu. V Praze se komunální odpad zaváží do spalovny v Malešicích. Není velké tajemství, že ohryzky od jablek nehoří úplně skvěle. Mnohem lepší službu udělá bioodpad, když se dostane do kompostárny. Tam se na bioodpad aplikují přírodní rozkladné procesy a výsledkem je kvalitní humus, který se dá použít na zlepšování kvality půdy.

Nedá se vyloučit, že tento článek čte nějaký uvědomělý předseda SVJ, který nejen že je svolný k tomu umožnit třídění bioodpadu, ale chtěl by ušetřit ještě víc. Jde to. Stačí, aby měl dům možnost někde umístit kompostér. Pak nejen že dům ušetří za svoz komunálního odpadu, ale ani neplatí za svoz bioodpadu. Ale pozor. O vlastní kompostér se musí někdo starat, jinak nefunguje správně. Takže pokud není v domě někdo aktivní, kdo by čas od času kompostér promíchal, provzdušnil, v případě potřeby provlhčil a dvakrát za rok vybral uzrálý humus, pak se vyplatí svoz bioodpadu. Neopečovávaný kompostér není řešení problému, ale další problém.

