Jak správně topit a neplýtvat?

20.1.2020 11:03

Tady si dovolím upozornit na jeden problém, se kterým se určitě setkala řada majitelů rodinných domů. Průměrný topenář často neumí správně nastavit topnou křivku v regulaci kotle, případně to umí ale nemá na to čas. A řada zákazníků ani neví, že má něco takového chtít. Proto spousta kotlů pracuje neoptimálně. Vyřešením by se uspořilo určitě významné množství plynu, ať už by to bylo na úrovni vzdělávání topenářů, specializovaného software nebo inteligentního firmware kotlů.

