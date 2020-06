Kde vybrat opravdu úspornou klimatizaci, kotel nebo třeba ventilátor?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Klimatizace, ventilace, kotle či oběhová čerpadla patří do nutných součástí domu. A jsou to spotřebiče, které jsou v provozu významnou část roku a spotřebují hodně energie. Kotle a kamna navíc produkují lokální emise škodlivin. Výběr úsporných spotřebičů může tedy podstatně snížit provozní náklady, i zvýšit kvalitu ovzduší. O tom, jak vybrat opravdu úsporné spotřebiče, informuje nezisková konzultační a poradenská společnost SEVEn.

Na webu www.uspornespotrebice.cz si v sekci Dům můžete porovnat tyto kategorie výrobků:

• Ventilátory

• Klimatizace (mobilní a splity)

• Oběhová čerpadla

• Vodovodní baterie a sprchové hlavice

• Kotle na pevná paliva (dřevo)

• Krbová kamna (dřevo)

• Tepelná čerpadla

• Elektrické ohřívače vody s tepelným čerpadlem

„Naše kritéria výběru znamenají vždy ty nejúspornější spotřebiče s ohledem na aktuální situaci na trhu a dostupnost modelů,“ říká Juraj Krivošík, ředitel společnosti SEVEn. V případě kotlů jsou kromě spotřeby energie i kritéria emisí přísnější oproti současným evropským požadavkům.

Mimo transparentní kritéria Úsporné spotřebiče nabízejí také návody na výběr jednotlivých spotřebičů.

Kategorie "dům", kde jsou nové kategorie úsporných komponent pro dům a byt, vznikla v rámci projektu HACKS. Jedná se o projekt v rámci evropského inovačního programu Horizont 2020, jehož součástí je 17 partnerů v 15 evropských zemích. Za Českou republiku je partnerem společnost SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. Projekt se mimo aktualizace webu www.uspornespotrebice.cz zaměřuje na popularizaci témat úspor energie a spolupráci s dalšími dotčenými stranami na trhu jako jsou výrobci, dodavatelé, prodejci, instalatéři apod.

