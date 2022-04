Nákupem fosilních paliv platíme Rusku válku na Ukrajině. Odborníci na úspory energií radí, jak se k tomu mohou postavit domácnosti

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Významná část dodávek paliv a energie se v České republice zajišťuje prostřednictvím fosilních paliv, které pocházejí z Ruska. Odborníci na úspory energií radí, jak mohou lidé ve svých domácnostech snížit jejich spotřebu. A dodávají, že i malá drobnost může snížit částku, kterou my všichni financujeme ruskou agresi na Ukrajině. Například jen snížením vytápění o 2 °C pošleme Rusku za zemní plyn o 3 až 4 miliardy korun ročně méně. Kromě toho je přínos takového chování i v tom, že chráníme naše klima i svou vlastní peněženku.„Na první pohled se může zdát, že snížit teplotu vytápění nebo omezit počet najetých kilometrů nemá z hlediska války na Ukrajině žádný význam. Pokud bychom ale toto spotřebitelské chování skutečně vzali za své, do Ruska a obecně na fosilní paliva bychom už z České republiky neposílali několik miliard korun ročně,“ říká Juraj Krivošík, ředitel SEVEn, The Energy Efficiency Center.

Mezi ty nejjednodušší a nejrychlejší možnosti úspor energie, které si nevyžadují žádnou úvodní investici, ale mohou mít velmi významný dopad na snížení plateb Rusku, například patří:

Zdroj | depositphotos Čím míň protopíte zemního plynu, tím lépe.

Snížení vytápění o 2 °C

Snížení cílové teploty vytápění pouze v domácnostech o 2 °C sníží spotřebu cca o 10-12 %. Celoroční spotřebu České republiky bychom tedy snížili o cca 2 TWh, což znamená snížení celkové spotřeby zemního plynu ČR o 2 %. Česká republika přitom dováží 80 – 90 % zemního plynu z Ruska.

Místo autem veřejnou dopravu

Náhradou jedné cesty autem týdně za veřejnou dopravu snížíme platby Rusku o 3 až 4 miliardy korun ročně. Při úspoře 2000 km, což může odpovídat například náhradě jedné cesty autem týdně za veřejnou dopravu, uspoříme cca 150 litrů paliva za rok. Pokud uspoří tento objem paliva alespoň polovina řidičů v ČR, sníží se celková spotřeba paliv o cca 450 milionů litrů paliva. Polovinu paliva přitom aktuálně dovážíme z Ruska. Další významné úspory paliva lze zajistit prostým dodržováním nejvyšší povolené rychlosti.

Sprcha místo vany

Průměrná sprcha má spotřebu cca 10 litrů za minutu a sprchujeme se přibližně 5 minut. Průměrná spotřeba teplé vody je cca 50 litrů. Napuštěná vana spotřebuje přibližně 120 litrů teplé vody. Rozdíl činí 70 litrů teplé vody. Sami o sobě můžete ovlivnit délku sprchování. Šetřit teplou vodu ale můžete i tím, že si pořídíte úspornou sprchovou hlavici či stop ventil, kterým vodu zastavíte například během mydlení.

Pokud z cca 4 milionu lidí alespoň polovina jednou týdně oželí koupel nebo pokud se všichni budou koupat ve vaně o polovinu méně, lze ušetřit přibližně 0,24 TWh zemního plynu. To znamená snížení platby do Ruska ročně o přibližně 400 milionů Kč.

„Některá opatření úspor energie sníží spotřebu energie až desetinásobně. Výhodou úspor je, že díky nim snižujeme naše rodinné náklady, ale zároveň chráníme klima a také snižujeme platby Rusku,“ doplňuje Jiří Beranovský, ředitel EkoWATT, Středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie.

Kromě snižování spotřeby energie úpravou spotřebitelského chování lze úspor dosáhnout i řadou jiných opatření. Jedním z nejvýznamnějších je samozřejmě zateplování domů.

Sto tisíc nově zateplených rodinných domů

Pokud by se nám nad rámec běžných plánů povedlo renovovat 100 tisíc rodinných domů, snížíme spotřebu zemního plynu o cca 520 000 MWh ročně. To by při nákupní ceně zemního plynu na burze 1600 Kč znamenalo, že by se každý rok nemusel nakoupit plyn v hodnotě více než 830 milionů Kč. Zateplením domů na tzv. pasivní standard se spotřeba může snížit o 80 – 90 % a obnovitelné zdroje energie mohou pak z velké části pokrýt zbývající energetické nároky.

„Energeticky pasivní dům je takový, v němž se udržuje pohodlná teplota, čerstvý vzduch s nízkým znečištěním emisemi oxidu uhličitého, nižší prašnost a lepší akustika. Zároveň spoří energii a finance na provoz. A nyní se k těmto výhodám jednoznačně přidává i to, že s účty za energie nefinancujeme i ruskou agresi na Ukrajině,“ dodává Tomáš Vanický, ředitel, Centrum pasivního domu

Spektrum možností ke snižování spotřeby energie je v domácnostech celá řada, mnohé z nich nevyžadují zásadní investice, pouze správnou obsluhu nebo spotřebitelské chování. "V těchto dnech je víc než kdy jindy důležité uvědomit si, že zbytečnou spotřebou energie podporujeme ruské vraždění a násilí na Ukrajině," říká Juraj Krivošík.

„Bezprecedentní útok ruských vojsk na svobodnou Ukrajinu musí vést k urychlení proměny české energetiky směrem k řešením, díky kterým budeme nezávislí na dovozu zemního plynu a ropy z Východu. Příležitostí jsou úspory energie, do kterých se může každá česká domácnost nebo firma pustit hned. Přidat může také energii z obnovitelných zdrojů. Právě domácí obnovitelné zdroje energie a opatření v oblasti úspor energie jsou klíčem k naší energetické bezpečnosti," říká Martin Sedlák, programový ředitel Svaz moderní energetiky.

