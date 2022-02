Michal Berg: Víte, kolik vás stojí minuta sprchování teplou vodou?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Je to prostá a v dobách rostoucích cen energií a tepla i aktuální otázka. Přitom ne každý na ni zná odpověď. Máte vy představu, kolik vás stojí minuta sprchování běžně teplou vodou?Nejprve si řekněme, že běžnou sprchou proteče cca 10 litrů za minutu, to si sami změříte lehce do kbelíku. Úsporné hlavice mají průtok třeba 7-8 litrů.

Cena vody: buď ji máte (skoro) zadarmo z vlastního zdroje (pak je otázka zda platíte alespoň stočné za kanalizaci), nebo berete komplet službu z vodárny. Vodné+stočné je v Česku cca 100 Kč/m3 vody, jeden litr tedy 10 haléřů. Pokud platíte jen stočné, je to cca polovina (s tím že ceny vodného a stočeného se dají jednoduše dohledat a mohou se lišit mezi městy cca o 20 %).

Za minutu sprchy tak zaplatíte nejčastěji cca tu korunu za samotnou studenou vodu. Pokud máte vlastní zdroj, může to být mnohem méně (ale taky vás to pořízení studny/vrtu mohlo něco stát, že). Pouze studenou vodou se ale sprchuje jen malinká část z nás, že?;)

Střední teplotu vody mají baterie nastavenu na cca 38-40 stupňů (na těch novějších je takový čudlík). Podle místních podmínek, vstupních teplot a vašeho vkusu může tedy vodu, kterou se sprchujete, tvořit cca 60 % teplé a 40 % studené.

Cena teplé vody v našem paneláku, kterému dodává teplo na ohřev vody centrální teplárna spalující plyn, je v cenách roku 2022 (840 Kč/GJ) cca 0.37 Kč/litr.

(Pro vaše vlastní výpočty stačí velmi orientačně vědět, že je potřeba cca 0.33 GJ tepla z teplárny na ohřátí 1 m krychlového vody ve vašem domě, množství spotřebovaných GJ a m3 musíte vyčíst z ročních vyúčtování).

Smícháním teplé a studené vody v poměru 60:40 se dostaneme na cenu 2.57 Kč za 10 litrů, neboli minutu sprchy.

Oproti cenám z roku 2020 se u nás ta minuta sprchování zdražila cca o 21 %, takže když se budeme sprchovat čtyři a nikoli pět minut, budeme za to platit stejně. No, a měřili jste si někdy, jak dlouho se opravdu sprchujete?

Ceny tepla i vody jsou ve městech různé, ale i pokud máte ve vašem městě nadprůměrně drahé teplo i vodu, nad 3 koruny se za minutu sprchování zřejmě nedostanete. Zároveň ale zřejmě ani pod 2 koruny (u dodávky z centrální teplárny a z centrálního vodovodu).

Všechny ostatní druhy ohřevu vody ve vašich domech si musíte spočítat podle vstupních parametrů sami, obecně jsou ale v podstatě všechny levnější než teplá voda z teplárny - od těch trochu levnějších, jako je vlastní plynová kotelna na bytovém domě nebo elektrický bojler, po zásadně levnější, jako je tepelné čerpadlo ve spojení se soláry nebo topení dřevem. Na rozdíl od dodávky tepla z centrální teplárny je ale i výpočet složitější - záleží, co do něj zahrnete.

Jednak samotné médium (elektřina, plyn, dřevo, peletky), jednak investice do a údržba kotle, bojleru či jiného zařízení, případně i vaše práce a čas (sekání dřeva, skládání peletek, obsluhu kotle, cokoli). Někdy ani přímé náklady na teplo a teplou vodu nejdou rozlišit.

U tepla z teplárny má člověk pohodlí, ale je totálně svázán náklady. Může tak ušetřit hlavně nastavenou teplotou vody, kterou se sprchuje, a délkou sprchování, případně nákupem spořící sprchy s nižším průtokem.

Přečtěte si také | Úspory vody v koupelně - jak je to se sprchováním a plnou vanou vody?

Všechny ty výpočty jsou opravdu jen orientační, protože záleží na mnoha proměnných v každé konkrétní situaci. I tak si ale myslím, že zatímco orientační cenu jídla nebo benzínu zná skoro každý, cena sprchování či koupání je mnohem méně známá, přitom to je denní potřeba.

Srovnání ceny sprchování a koupání je pak už hračka, dá se říct, že trochu delší sprcha je cenově srovnatelná s napuštěnou vanou (ta může mít 70-150 litrů vody, podle velikosti). A pokud budete v horké sprše relaxovat dlouhé desítky minut, pak vám to může opravdu vlézt do peněz.

A teď si jdu dát tu sprchu.

reklama