Michal Berg: Ve sněmovně už Bečva nikoho nezajímá

Zdroj | Výzkumný ústav vodohospodářský Budka s toximetrem, který na Bečvě hlídá kvalitu vody. Kdo bude její platit provoz?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jak jsem slíbil, sledovali jsme, jak se bude dařit ve sněmovně projednávat nový zákon o vodách, který by měl ochránit naše řeky před dalšími haváriemi, jako byla ta na Bečvě.

Předně, určitě bych si před Vánoci dokázal představit příjemnější trávení svého času, ale je to prostě potřeba.

To nejdůležitější: potvrzují se naše obavy. Poslankyně ANO Peštová, která se snažila zákon kritizovat už při první příležitosti ve sněmovně, v jeho rozebírání pokračovala i na výboru.

Co je ale ještě horší: zákon je opravdu v některých místech napsán tak slabě, že jí to ani nedá moc práce. Zástupci ministerstva nebyli příliš připraveni a nedokázali vyvracet argumenty, na které jsme upozorňovali i my - například že na průběžné měření některých látek neexistuje v tuto chvíli vhodná technologie.

A co víc, další projednání se chystá 10. ledna za zavřenými dveřmi. Na tzv. jednání podvýboru o vodách, kam veřejnost nemá přístup, si naopak poslanci pozvali lobbisty ze Svazu průmyslu a Hospodářské komory. Ano, té komory, která v připomínkovém řízení napsala, že žádný nový zákon není potřeba, protože se vlastně na Bečvě nic nestalo.

Napsal jsem do sněmovny a požádal jsem, abych měl jako zástupce veřejnosti z regionu na toto jednání přístup, a netrpělivě čekám na odpověď.

Když jsme u těch odpovědí. Po rozhodnutí vsetínského soudu jsem psal předsedům vládních stran ve sněmovně, aby obnovili vyšetřovací komisi. Tak si schválně tipněte, kolik jich odpovědělo.

Přesně nula.

Nikoho ve sněmovně totiž Bečva už nezajímá.

A nejen ve sněmovně. Možná jste zaznamenali, že na Bečvě u Valmezu je měřící stanice, která má monitorovat případné další havárie. S velkou slávou tam byla instalována před rokem a půl.

A přestože do konce roku chybí jen pár dnů, tak se ministerstvo, kraj i město stále dohadují, kdo by měl platit její provoz od ledna.

reklama