Michal Berg: Lidé ohrožení energetickou chudobou se lepší ochrany nedočkají

Vláda dnes schvaluje novelu energetického zákona. Jejím hlavním obsahem je zavedení podmínek komunitní energetiky, vedle ní ale má zákon definovat ochranu „zranitelných zákazníků“ na trhu s energiemi. Zatímco u komunitní energetiky ministr Síkela ustoupil kritice a odstranil některá problematická ustanovení, u zranitelných zákazníků obsahuje zákon naprosto bezzubou formulaci, která lidem ohroženým energetickou chudobou nijak nepomůže.

Zákon reaguje na povinnost zavést definici zranitelného zákazníka na základě povinností vyplývajících z evropské směrnice. Ta chce řešit zejména problematiku energetické chudoby, tedy situace, kdy by výrazný nárůst cen energií zásadně zasahoval do situace zejména nízkopříjmových domácností.

Návrh ministerstva nicméně úplně na ochranu před energetickou chudobou rezignuje. Ze všech možných definic zranitelného zákazníka si vybral pouze tu nejužší, která zahrnuje jen občany se zdravotním postižením, pobírající příspěvek na kompenzační pomůcky. Dává tím najevo, že problematika jiných zranitelných domácností, jako jsou senioři, samoživitelky nebo lidé v nevyhovujícím bydlení, jej vůbec nezajímá.

Na rozdíl od jiných evropských zemí, které zranitelného zákazníka či domácnost ohroženou energetickou chudobou definují třeba podle procenta příjmů vydávaných na energie, případně podle toho, zda pobírají příspěvky na bydlení, český návrh touto cestou vůbec nešel. Stejně tak se omezil na naprosté minimum při určení toho, na co má takový zranitelný zákazník vlastně právo.

Zatímco v některých evropských zemích mají tyto domácnosti ochranu před odpojením elektřiny například v zimním období, nárok na sociální tarif nebo se na ně vztahuje povinnost obchodníka s energií jim vždy poskytnout nejhospodárnější nabídku, u nás se nic takového neplánuje.

V zásadě bude mít zranitelný zákazník pouze právo na bezplatné informování, že by mohlo dojít k odpojení, a pokud spadne do režimu dodavatele poslední instance, tak mu energii tento dodavatel bude muset tři měsíce dodávat.

Například v Irsku má takový zákazník nárok na nejhospodárnější tarif od dodavatele. Je to výhodné i pro stát, protože zranitelný zákazník často pobírá dávky na bydlení. Stát tak v případě výhodnějšího tarifu zaplatí za tyto dávky méně.

Z návrhu je zjevné, že jeho autor vůbec nepochopil záměr evropské směrnice, ale také že nemá přehled o tom, jaké studie k tématu existují.

Je to smutná vizitka tvorby zákonů u nás. Na téma energetické chudoby a definice zranitelného zákazníka vznikla například v roce 2021 studie financovaná Technologickou agenturou, tedy ze státního rozpočtu. Ta se problematice věnuje velmi široce, včetně příkladů ze zahraniční nebo hloubkových pohledů do lidí, kteří se s energetickou chudobou setkávají, a to jak z řad přímo zákazníků, tak sociálních pracovníků nebo úřadů.

Odkaz na studii Technologické agentury je zde.

Doporučení vypracovala i organizace Frank Bold.

