Ochránci: Pokud vletí do bytu netopýr, potřebuje pro odlet trochu lidské pomoci

Zdroj | Český svaz ochránců přírody

Pokud vletí do bytu netopýři, potřebují zpravidla jen trochu lidské pomoci, aby zvládli sami odletět. Jen v některých případech je třeba volat ochranáře, uvedl Český svaz ochránců přírody (ČSOP). Lidé by podle svazu neměli nechávat otevřená okna bez sítí v místnostech, kam delší dobu nikdo nevkročí. Netopýři se přes některé typy oken nedostanou ven a uvnitř uhynou. Invaze i několika stovek netopýrů do bytů nastávají v Česku v srpnu a v září, kdy netopýři migrují z letních kolonií a hledají zimoviště.

Podle ochranářů se netopýři při přesunu z letních kolonií do zimních stanovišť také páří a netopýrů je "ve vzduchu" výrazně více než v jiných obdobích. Občas se tak stane, že především nezkušená mláďata vletí do bytů, zpravidla jde o netopýry hvízdavé. Daniel Horáček z ČSOP řekl, že těmto netopýrům domy nejspíše připomínají skalní věže a stěny, což jsou místa, kde dochází k páření.

Pokud je v noci teplo, po vletu netopýrů často stačí, aby lidé zhasli, otevřeli okna dokořán a zvířata nerušili. Obvykle odlétnou sama. Pokud se jim to nepodaří, může i laik netopýry sebrat a za soumraku vypustit ven. Podle ČSOP je nejlepší pochytat netopýry až ráno, kdy jsou téměř nepohybliví. Horáček uvedl, že nejlepší je přes netopýra lehce přehodit utěrku a uchopit ho přes látku. Naopak se nedoporučuje brát netopýry do holých rukou, neboť při pocitu ohrožení koušou.

Zdroj | Český svaz ochránců přírody

Záchrannou stanici lze kontaktovat přes www.zvirevnouzi.cz nebo pohotovostní netopýří linky na www.nyctalus.cz. Odborníky by pak lidé měli volat pokaždé, když objeví netopýra v bytě v zimních měsících.

Ochranáři také upozornili, že dlouho prázdné byty, domy a místnosti, zvlášť v kombinaci s některými typy oken, představují pro netopýry smrtící past. "Vůbec nejhorší pastí je špaletové okno," sdělil Horáček. "Lidé odjíždějící na dovolenou nechají na větrání otevřenou vrchní ventilačku, tou netopýři naletují dovnitř, ale významná část zapadne dolů mezi okna, odkud se už nedostanou ven," popsal ochranář.

Zdroj | DESOP

Invaze netopýrů do obydlí je podle statistik Národní sítě záchranných stanic problém zejména v Plzni. Pracovníci tamní stanice každoročně pomáhají vysvobodit z bytů stovky netopýrů. Podle ČSOP není neobvyklé, že pootevřeným oknem vlétnou do bytu třeba dvě stovky zvířat. Netopýři však lidská obydlí hojně navštěvují i v Brně, Liberci, Jablonci nad Nisou, Karlových Varech či Českých Budějovicích. Za posledních pět roků řešila Národní síť záchranných stanic 161 netopýřích invazí, při kterých experti z bytů zachraňovali 4602 netopýrů. Letos stanice přijaly 1046 netopýrů.

