Pražská zvířecí Záchranná stanice se dočasně přesunula do Ďáblic

Zdroj | LHMP Náhradní prostory v areálu Ďáblického zahradnictví.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Dlouho očekávaná stavba nového zázemí Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy v Praze 5 – Jinonicích by měla být zahájena v únoru, a tak se celá stanice včetně pacientů v těchto dnech přesouvá na náhradní a dočasné působiště v Praze 8. Po celou dobu stavby bude stanice fungovat ve veřejnosti nepřístupné části areálu Zahradnictví Ďáblice, které je stejně jako záchranná stanice součástí příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy. V následujících měsících tak záchrannou stanici najdete na adrese K Zahradnictví 582, Praha 8 – Střížkov (hned vedle Ďáblického hřbitova).

Během podzimu bylo v areálu zahradnictví vybudováno dočasné zázemí pro pracovníky stanice i léčebné prostory a voliéry a výběhy pro zvířecí pacienty. Provoz stanice nebude přerušen a stavební práce v jinonickém areálu budou moci probíhat, jak bude potřeba, a nebudou komplikovat léčení pacientů.

Ročně pražská stanice ošetří více než 5 000 živočichů, v roce 2022 to bylo 5175 živočichů 125 různých druhů.

Jak tedy nyní postupovat, pokud najdete nějakého zraněného volně žijícího živočicha, který potřebuje pomoc?

1. Stále platí, že nejlepší možný postup je nejprve zavolat na pohotovostní nonstop linku 773 772 771, kde se s vámi operátor domluví na dalším postupu.

2. Pokud zraněné zvíře potom sami povezete do stanice, zadejte adresu K Zahradnictví 582, Praha 8 – Střížkov. Ale pozor! To je adresa celého areálu zahradnictví, k prodejně zahradnictví však nezajíždějte – stanice sice nyní bude fungovat ve stejném areálu, vstup ale bude mít samostatný a její provoz nebude nijak závislý na otvírací době zahradnictví. Příjem pacientů bude probíhat u brány z jižní strany areálu, která se nachází o necelých 250 metrů dál po cestě od vjezdu do zahradnictví.

3. Jakmile budete na místě, je potřeba opět zavolat na číslo 773 772 771, aby pracovníci stanice mohli zvíře převzít. Do areálu bez ohlášení nevstupujte.

Stavba nového zázemí v Jinonicích by měla být zahájena během února a předpokládaná doba výstavby je 18 měsíců.

reklama