Respirátory patří do směsného odpadu, ale musí být v pytlích

Použité respirátory a samotestovací sady na covid-19 patří do směsného odpadu. Lidé ale musí dodržet několik pravidel, aby zabránili nákaze těch, kteří s odpadky manipulují. Za ministerstvo životního prostředí (MŽP) to uvedla Dominika Pospíšilová.

Lidé by měli s použitými respirátory a sadami nakládat stejně jako s jednorázovými rouškami. Tyto pokyny resort vydal už loni. MŽP však pravidla znovu zdůraznilo, neboť v důsledku nových opatření kvůli koronaviru očekává velké množství kontaminovaného odpadu.

Podle resortu mají lidé použité jednorázové ochranné pomůcky, ať už respirátor, obličejové masky či rukavice, vyhazovat pouze do směsného komunálního odpadu. Nejdříve je však musí dát do sáčku, pevně ho zavázat a pak přendat do pytle s odpadem a i ten vyhodit zavázaný. To podle MŽP ochrání další lidi, kteří budou s odpadky manipulovat. Ochranné prostředky nesmí ležet mimo kontejnery a popelnice.

Také sady určené pro samotestování zaměstnanců, žáků či členů domácnosti bez asistence zdravotnického personálu mohou skončit ve směsném odpadu. Odpad z použitých sad však musí být uložen do pevného plastového pytle určeného pouze pro tento druh odpadků.

"Nesmí nastat situace, že zaměstnanci budou volně odkládat použité samotestovací sady do různých košů ve firmě," uvedla Pospíšilová. Podle pokynů je minimální tloušťka pytle alespoň 0,2 milimetru, případně lze využít dvou tenčích pytlů. Lidé, kteří mají tyto odpady na starost, pak musí povrch zavázaných pytlů vydezinfikovat.

"Je naprosto nezbytné vždy pytle uzavírat a nikdy nenechávat tento odpad mimo sběrnou nádobu. Také platí, že se nikdy nevysypávají samotestovací sady volně do kontejneru, stejně jako v případě roušek a respirátorů," dodala Pospíšilová. Po manipulaci je pak třeba umýt si ruce mýdlem a teplou vodou nebo dezinfekčním gelem.

V hromadné dopravě, obchodech a na dalších frekventovaných místech musí lidé od 1. března povinně nosit jedině respirátory. Dvě chirurgické roušky, které mohli mít místo respirátoru dříve, už nestačí. V zastavěném území obce je nutné mít vždy minimálně chirurgickou roušku.

Nošení chirurgických roušek nebo respirátorů je nově povinné i na pracovištích. Nové mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví má snížit riziko přenosu koronaviru, který se nyní v Česku šíří v nakažlivější britské variantě.

Kabinet ode dneška spustil plošné testování ve firmách, zatím na dobrovolné bázi. Vláda pak dnes večer schválila povinné testování ve firmách. Podniky nad 250 zaměstnanců budou muset začít ve středu a do 12. března musejí otestovat všechny lidi. Podniky s 50 až 249 lidmi začnou s testováním v pátek a všichni pracovníci budou muset mít testy hotové do 15. března.

