Školy mohou upravit své okolí, aby se k nim děti dostaly bezpečně

Organizace Pěšky městem ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy vyhlašuje další ročník programu Bezpečné cesty do školy . Jeho cílem je měnit okolí škol tak, aby co nejvíce dětí mohlo chodit do školy pěšky a rodiče se o ně nemuseli strachovat. O účast v programu mohou požádat všechny školy na území hlavního města – mateřské, základní a střední.

Motto programu je, že děti si zaslouží, aby okolí právě té jejich školy bylo zdravé a bezpečné. Bezpečné cesty do školy mění ulice Prahy už od roku 2002. Organizátoři ubezpečují, že se program uskuteční se za všech okolností, takže současné distanční vzdělávání ani konzultace na dálku nejsou překážkou. Uzávěrka přihlášek je 25. 2. 2021.

Díky programu sledují lidé dopravu v okolí zapojených škol očima dětí – uživatelů pěších cest. Základem programu je mapování: děti kreslí své cesty do školy i zpět domů a vyznačují místa, která vnímají jako nebezpečná nebo nepříjemná. Děti i rodiče vyplňují dotazník o svých dopravních zvyklostech a o přáních, jak by se dopravovali nejraději. Výsledná analýza dopravní situace v bezprostředním okolí školy se stane základem dopravní studie, která navrhuje konkrétní úpravy nebezpečných míst. Studii dostane k realizaci město. Školy na základě těchto podkladů zpracují školní plán mobility, který jim pomůže budovat bezpečné prostředí pro pěší a cyklisty a také přívětivý veřejný prostor pro setkávání školní komunity.

Do programu Bezpečné cesty do školy se zapojilo už na 60 škol v Praze. Jejich přehled je zveřejněný v databázi zapojených škol. Díky dopravním studiím se dočkala úprav stovka míst v okolí škol, které jsou bezpečnější pro děti a pro všechny chodce.

