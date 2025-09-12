Srna zebru nezná
Je pro srovnání – za celý rok 2024 přijaly záchranné stanice 14 251 zraněných zvířat, z toho celkem 2243 bylo prokazatelně zraněných na silnici. Vzhledem k tomu, že zvířata po střetu s auty téměř vždy na místě zahynou, lze velmi hrubě lze odhadnout, že do stanic se po kolizi s automobilem dostane méně jak 0,5% zvířat. Tedy jich více jak půl milionu ročně zahyne. Ale možná je toto číslo ještě mnohem mnohem vyšší.
V tomto roce ve statistikách Národní sítě záchranných stanic koordinované Českým svazem ochránců přírody zatím co do počtu zvířat figurují na prvním místě holubi. Stanice ze silnic přijaly 159 holubů domácích a 131 holubů hřivnáčů. Velmi vysoký (146) je také počet takto zraněných kání lesních. Ze savců bylo zatím nejvíce zajíců polních – celkem 117. Ale toto prvenství se určitě může změnit, protože právě teď probíhá sezóna ježků. Zraněných ze silnic bylo letos již 60 ježků západních a 40 ježků východních. Jejich příjmy teď narůstají každý den.
Poučení z této zprávy žádné není. Floskule typu „Řidiči, jezděte opatrně“ nepoužíváme. Snad jen, když už nemůžeme zabránit houstnoucí silniční dopravě a tedy častým střetům s divokými zvířaty, můžeme alespoň pomoci záchranným stanicím následky těchto střetů alespoň trochu eliminovat. A samozřejmě můžeme pomoci všem subjektům, které se starají o to, aby se divoká zvířata v naší přírodě i městech měla dobře a nic je nenutilo přibližovat se k dopravním komunikacím třeba za potravou, úkrytem či místem k lovu.
Záchranné stanice fungují díky podpoře Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, krajů, obcí a soukromých dárců.
Pokud byste chtěli podpořit činnost záchranných stanic, můžete tak kdykoliv učinit prostřednictvím veřejné sbírky Zvíře v nouzi pomocí darovacího portálu.
