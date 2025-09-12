https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/srna-zebru-nezna
Srna zebru nezná

12.9.2025 05:27 | PRAHA (Ekolist.cz)
Sražených srnců obecných přijaly záchranné stanice letos už 75.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Záchranná stanice Buchlovice
Záchranné stanice Národní sítě přijaly v tomto roce už 10,5 tisíce zraněných zvířat. Z toho bylo 1661 zvířat prokazatelně zraněných silniční dopravou.
 
Ke střetům s automobily dochází zejména u nezkušených mláďat v době jejich osamostatňování – tedy během letních měsíců. Nejčastěji stanice letos ze silnic přijímaly holuby a káňata, ze savců pak zajíce. Na silnici sražený se však našel i extrémně vzácný orel křiklavý. Úmrtnost takto zraněných zvířat je přes veškerou péči obrovská. Do přírody se jich nevrátí ani 20 %.

Je pro srovnání – za celý rok 2024 přijaly záchranné stanice 14 251 zraněných zvířat, z toho celkem 2243 bylo prokazatelně zraněných na silnici. Vzhledem k tomu, že zvířata po střetu s auty téměř vždy na místě zahynou, lze velmi hrubě lze odhadnout, že do stanic se po kolizi s automobilem dostane méně jak 0,5% zvířat. Tedy jich více jak půl milionu ročně zahyne. Ale možná je toto číslo ještě mnohem mnohem vyšší.

Ošetřování čápa bílého sraženého autem.
Zdroj | Záchranná stanice Pasíčka

V tomto roce ve statistikách Národní sítě záchranných stanic koordinované Českým svazem ochránců přírody zatím co do počtu zvířat figurují na prvním místě holubi. Stanice ze silnic přijaly 159 holubů domácích a 131 holubů hřivnáčů. Velmi vysoký (146) je také počet takto zraněných kání lesních. Ze savců bylo zatím nejvíce zajíců polních – celkem 117. Ale toto prvenství se určitě může změnit, protože právě teď probíhá sezóna ježků. Zraněných ze silnic bylo letos již 60 ježků západních a 40 ježků východních. Jejich příjmy teď narůstají každý den.

Poučení z této zprávy žádné není. Floskule typu „Řidiči, jezděte opatrně“ nepoužíváme. Snad jen, když už nemůžeme zabránit houstnoucí silniční dopravě a tedy častým střetům s divokými zvířaty, můžeme alespoň pomoci záchranným stanicím následky těchto střetů alespoň trochu eliminovat. A samozřejmě můžeme pomoci všem subjektům, které se starají o to, aby se divoká zvířata v naší přírodě i městech měla dobře a nic je nenutilo přibližovat se k dopravním komunikacím třeba za potravou, úkrytem či místem k lovu.

Zajíc polní je nejčastěji přijímaný savec zraněný silniční dopravou.
Zdroj | Záchranná stanice Pavlov

Záchranné stanice fungují díky podpoře Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, krajů, obcí a soukromých dárců.

Pokud byste chtěli podpořit činnost záchranných stanic, můžete tak kdykoliv učinit prostřednictvím veřejné sbírky Zvíře v nouzi pomocí darovacího portálu.

foto - Stýblo Petr
Petr Stýblo
Autor je ředitel Kanceláře Českého svazu ochránců přírody.
