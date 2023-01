Vánoční stromky: Kam je vyhodit a jak je správně zlikvidovat? Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz V Praze můžete dát vánoční stromky ke kontejnerům na směsný či tříděný odpad. Až do konce února bude probíhat jejich svoz. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

"Je důležité si uvědomit, že vánoční stromek by neměl být nikdy vhazován přímo do popelnice, protože by se tím zaplnila celá nádoba a znemožnilo se tak její další užívání," doplňuje Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko, který provozuje aplikaci



Města sebrané vánoční stromky ve většině případů štěpkují a použijí jako palivo nebo do kompostu. Proto je důležité, aby byly ze stromků odstraněny všechny ozdoby a háčky. Nezapomeňte také, že stromky by neměly být svázány ani baleny do kartonů nebo fólie, což by ztížilo jejich následné štěpkování.

Jak alternativně naložit s vánočním stromkem? I když by se mohlo zdát, že by zvířatům například v ZOO mohly vánoční stromky posloužit jako krmení, ve skutečnosti zoologické zahrady přijímají pouze stromky od prodejců, kteří je nedokáží v době Vánoc prodat. Použité vánoční stromky totiž mohou obsahovat zbytky ozdob, háčky nebo stopy chemikálií, což by mohlo zvířatům ublížit.



Pokud máte možnost, dalším jednoduchým řešením, které se vlastně samo nabízí, je využít vánoční stromek (dostatečně suchý) ve svém vlastním kotli nebo krbu. Díky tomu ještě užitečně poslouží k vytopení chaty či domku.



Méně zažitým, ale přitom ekologičtějším řešením je pak vánoční stromek seštěpkovat a využít jej v domácím kompostu. Stromek tak poslouží nejen na Vánoce jako ozdoba, ale navíc s ním můžete v létě přihnojovat rostliny na zahrádce.

Kam s umělým vánočním stromkem? Oblíbenou alternativou k živým vánočním stromkům jsou stromky umělé. Je to vcelku pochopitelné - stačí si vybrat typ, který se vám líbí, zvolit velikost a můžete se na několik let těšit z krásně souměrného stromku, který po Vánocích jednoduše zabalíte do krabice.



Jenže i umělé vánoční stromky jednou doslouží a přijde čas na jejich výměnu. Pokud se vám tedy zdá, že váš umělý stromek je už příliš vypelichaný, může být komplikované se rozhodnout, kam s ním. Umělé stromky nepatří do kontejnerů na tříděný ani směsný odpad. Pokud chcete umělý vánoční stromek ekologicky zlikvidovat, měli byste ho odvézt do sběrného dvora.

Udržitelnou alternativou jsou živé stromky Stále populárnější alternativou je pořídit si živý vánoční stromeček v květináči. Průkopníkem jedliček v květináři je u nás například Ekologická nezisková organizace Rezekvítek, která koordinuje jejich prodej a následnou výsadbu už více jak 20 let! Je však nutné si uvědomit, že stromky nesnášejí náhlé teplotní změny, takže je třeba je postupně připravovat na přechod z mrazivých podmínek do tepla obývacího pokoje. Je důležité nechat stromek v teple maximálně po dobu čtyř dnů, jinak může uhynout. Péče o vánoční stromeček v květináči zahrnuje klasické rosení a zalévání jednou za dva dny. Po skončení Vánoc pak pomalu přivykněte stromek zpět na chladnější podmínky a posléze jej vraťte na původní místo.



Odstrojený stromek můžete ponechat v květináči až do příštího roku, nebo ho na jaře zasadit na zahradu. Také jej na jaře můžete vysadit v rámci oblíbeného komunitního sázení a pomoci tak přírodě, respektive našim v poslední době těžce zkoušeným lesům.

Jak lze ještě pomoci přírodě Spolek Ukliďme Česko krom provozování odpadové aplikace

