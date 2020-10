Afrika je v souvislosti s klimatickými změnami výjimečně zranitelná, upozorňuje OSN

Miroslav Vinkler 27.10.2020 12:33

Další pokrytecké ronění slz nad nebohou Afrikou. Ptám se , proč OSN a zejména EU/USA nenabídlo bezesporu strádající Africe dobrý plán a potřebné materiální zdroje pro vhodná adaptační opatření ?



Vzpomněl jsem si na to, protože Ulrika von der Leyen- autorka European Green Dealu ,dnes předsedkyně EK , ještě jako ministryně obrany Německa ,měla tyto názory:



" NATO by mělo zamířit některé své jaderné zbraně na Petrohrad,Moskvu a další velká ruská města.Pokud to nejde jinak, musíte udeřit jako první.

Putinismus je nebezpečnou ideologií , pro kterou je zapotřebí najít konečné řešení. "



/zdroj : berliner-expess.com , Parlamentní listy.cz, 16.6.2018/



