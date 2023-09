Afrika má využít klimatické úsilí na přilákání investic, říká prezident Keni

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Keňský prezident William Ruto dnes zahájil první africký klimatický summit výzvou k tisícům delegátů v Nairobi, aby chápali globální krizi klimatu jako jedinečnou příležitost, jak na kontinent přilákat investice za miliardy dolarů. Organizátoři summitu chtějí prezentovat Afriku spíše jako vhodný cíl pro investice do ochrany klimatu než jako oběť záplav, sucha či hladomoru. Očekávají přitom, že během třídenního setkání budou oznámeny kontrakty za stovky milionů dolarů. Informovala o tom agentura Reuters.

Afričtí lídři prosazují tržní finanční nástroje jako emisní povolenky ve snaze mobilizovat finanční prostředky, které podle nich přicházejí od dárců z bohatého světa příliš pomalu.

"Velmi dlouho jsme na to hleděli jako na problém. Je načase, abychom obrátili a podívali se na to z druhé strany," řekl Ruto delegátům. "Udržitelný růst musíme chápat nejen jako klimatický imperativ, ale také jako zdroj ekonomických příležitostí za miliardy dolarů, z nichž jsou Afrika a svět připraveny těžit," dodal.

Mnozí afričtí aktivisté nicméně proti tomuto přístupu protestují s tím, že ve skutečnosti prosazuje priority Západu na úkor afrického kontinentu. Emisní povolenky jsou podle nich pro bohatší země a korporace jen záminkou k tomu, aby mohly pokračovat ve znečišťování ovzduší.

"Afrika potřebuje peníze od zemí, které zbohatly na našem utrpení. Ony jsou dlužníkem klimatu," řekl Mohamed Adow, ředitel pro energii z think tanku Power Shift Africa.

Proti programu summitu dnes v centru keňského hlavního města protestovalo asi 500 lidí, kteří se dožadovali finančního odškodnění od bohatých zemí za poškození klimatu.

Ministři životního prostředí, manažeři firem a ekologičtí aktivisté budou během dnešních zasedání jednat o tom, jak navýšit financování ochrany klimatu a transformovat potravinové systémy. V úterý by pak mělo na summit dorazit více než 20 prezidentů a předsedů vlád. Ti chtějí v závěru summitu přijmout deklaraci, která má obsahovat závazky ohledně obnovitelných energií, udržitelného zemědělství či ochrany pralesů. Nastaví tak pozici Afriky před zářijovou konferencí OSN o změně klimatu a summitem COP28, jež se uskuteční na konci listopadu v Dubaji.

Africké země také doufají, že jim věřitelé odpustí část dluhu, a uvolní se jim tak peníze na investice do obnovitelných zdrojů energie, ochrany klimatu a přizpůsobení se jeho změnám. Podle nové studie mezinárodního univerzitního projektu Debt Relief for Green and Inclusive Recovery (DRGR) se roční náklady na obsluhu dluhu subsaharských afrických států téměř rovnají jejich potřebám na financování změn klimatu.

reklama