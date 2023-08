Agrární komora: Neprodukční zemědělské plochy mohou způsobit růst cen potravin

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Neprodukční zemědělské plochy mohou v budoucnu způsobit nárůst cen potravin. Na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích to řekl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Zatím se podle něj jedná o čtyři procenta zemědělské půdy v ČR, ale do roku 2030 to bude deset procent. Sníží se tak produkce zemědělských produktů, což ovlivní cenu potravin, uvedl Doležal.

Současná čtyři procenta představují podle něj plochu zhruba 100 000 hektarů. "Jen pro představu - na 100 000 hektarech (v republice) pěstujeme všechnu cukrovou řepu, konzumní brambory a mák. Všichni to pak pocítíme v cenách potravin," řekl Doležal.

Záměr vychází ze strategického zemědělského plánu Evropské komise. Na jeho základě musí každá farma čtyři procenta půdy nechat ladem. Smyslem nařízení je obnovit biodiverzitu a druhovou rozmanitost v krajině. "V budoucnu máme skončit na deseti procentech neproduktivní zemědělské plochy v celé Evropské unii, což bude mít určitě vliv na cenu potravin," uvedl Doležal.

Dodal, že některé členské státy EU dostaly na nařízení výjimku. "My jsme ji ale jako Česká republika nemohli využít. Ve strategickém plánu máme trochu jiné nastavení podmínek. A pokud by zemědělci tuto výjimku využili, přišli by o velkou část dotačních podpor, což si s narůstajícími náklady nikdo nemůže dovolit. Musíme se té povinnosti podřídit," řekl Doležal.

Celková výměra současného půdního fondu v republice je 7,88 milionu hektarů z toho 4,2 milionu hektaru je využíváno k zemědělské činnosti. Orná půda zaujímá 37,5 procenta z půdního fondu, což znamená 2,95 milionu hektaru. Letošní sklizeň podle dat Agrární komory ČR dosáhla 7,47 milionu tun základních obilovin, tedy pšenice, žita, ječmene, ovsa a triticale. Výnos obilovin v průměru činí 6,18 tuny na hektar, což je o 2,6 procenta více než před rokem. Žně se oproti loňsku zpozdily, nyní jsou u konce, sklizeno je 99 procent ploch.

