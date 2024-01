Agrární komora odložila svolání protestů proti vládě, počká na výsledek jednání

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Larry Mundy / Shutterstock Strniště v zimě

Agrární komora zatím nevyzvala zemědělce k protestům proti české vládě, počká do 1. března na výsledky dalších jednání s ministrem zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL). Jednat ale chce o společné koordinované akci zemědělců v Evropské unii namířené proti evropské politice, podle komory by se mohla uskutečnit už koncem února. Prezident komory Jan Doležal o tom chce diskutovat 12. února na schůzce rozšířené Visegrádské skupiny (V4). Novinářům to řekl po dnešním mimořádném jednání představenstva a dozorčí rady Agrární komory ve Větrném Jeníkově na Jihlavsku.

Výborný před odjezdem řekl, že od komory nedostal ultimáta, jejichž splněním by předešel protestům. "Myslím, že jsem se snažil velmi trpělivě vysvětlit kroky, které dělám. Jsem připraven se všemi jednat a vždycky se lépe hledají dohody za stolem než na náměstí nebo v ulicích," uvedl.

Za problémy označili zástupci komory rostoucí náklady na produkci nebo narůstající byrokracii. "Současná situace v zemědělství je velmi těžká. My se ocitáme dneska bohužel v kombinaci mnoha faktorů, které vedou k tomu, že zemědělci prodávají svoji produkci za ceny, které odpovídají nominálně roku 1989," řekl Doležal.

Na evropské úrovni je podle Doležala potřeba řešit třeba ceny zemědělských komodit, které ovlivňují bezcelní dovozy nejen ukrajinské zemědělské produkce do EU. Uvedl, že dostal mandát, aby na jednání rozšířené V4 vyzval kolegy z těchto zemí k přípravě společné protestní akce. "Která upozorní na tento rozpor těch nízkých cen, vysokých požadavků a možná, musím říct, té evropské zelené dohody, kterou prostě není možné plnit na úkor evropských zemědělců a zároveň je nechránit před dovozy, pořád jim klást nějaké další požadavky a nekompenzovat je z veřejných zdrojů," řekl.

U ukrajinské produkce je podle Výborného důležité hledat evropské řešení spravedlivé pro všechny. Potřeba je podle něj pomoci Ukrajině dostat její komodity do třetích zemí, například do severní Afriky, kde chybí.

K odložení protestů proti vládě podle Doležala přispěla účast Výborného na dnešním zasedání. Kdyby z něj nevyplynulo, že jednání o požadavcích zemědělců jsou na národní úrovni na slibné cestě, směřovala by podle něj komora tyto protesty na nejbližší dobu. "Vyjeli bychom opravdu v řádu několika dnů, maximálně týdnů. Nicméně dneska mezi námi převládl názor, že je třeba opravdu počkat na výsledek těchto jednání," řekl prezident komory.

"V tuto chvíli analyzujeme dopady prvního roku fungování nových pravidel pro české zemědělce," uvedl Výborný. Podpořit se podle něj podařilo rodinné farmy a malé podniky, ale podstatně klesly podpory pro středně velké zemědělské firmy. "A to si myslím, že je věc, která teď musí projít nějakou politickou debatou a revizí," řekl ministr. Připomněl mimo jiné také své úterní jednání v Bruselu zaměřené na míru administrativy a byrokracie. "Která je i pro mě něčím, s čím opravdu chci vést velký boj," řekl.

O svolání dnešního jednání představenstva a dozorčí rady komory rozhodlo její prezidium 17. ledna. Zástupci komory tehdy mluvili o tom, že by mohli zemědělce vyzvat k protestům na přelomu února a března.

Zemědělský svaz uvedl, že podle jeho interního průzkumu klesl v minulém roce zisk zemědělských firem na 8,7 miliardy korun z 22 miliard v roce 2022.

