Agrární komora vyzývá k předložení dopadových studií před příkazem snížení hnojiv

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Aqua Mechanical / Flickr Spotřeba přípravků na ochranu rostlin, jako jsou pesticidy, loni klesla o 1,7 procenta na 11,5 milionu kilogramů. V posledních letech se stále snižuje, předloni byl pokles o 8,8 procenta.

Agrární komora ČR vyzývá Evropskou komisi k předložení dopadových studií k tzv. Green Dealu (Zelená dohoda). Obdobný požadavek měl již na podzim také Zemědělský svaz ČR. Evropské zemědělské cíle předpokládají, že do roku 2030 sníží každý z evropských států spotřebu přípravků na ochranu rostlin o 50 procent a minerálních hnojiv o 20 procent. Dopadovou studii k evropským cílům zveřejnily zatím jenom Spojené státy americké.

"Neexistuje posouzení dopadů k ani jednomu z cílů strategie. Evropská komise jejich předložení plánuje, ale pouze k jednotlivým navazujícím iniciativám, a až v době, kdy budou tyto iniciativy aktivně diskutovány, tedy v průběhu následujících tří až čtyř let. Komise ale již nyní tlačí na to, aby členské státy zahrnuly cíle strategie do svých strategických plánů Společné zemědělské politiky, které musí být dokončeny do konce letošního roku," řekl prezident komory Jan Doležal. Podle něj není jasné, jak by měli zemědělci cílů dohody při současných cenách a úrovni podpor dosáhnout.

Předseda svazu Martin Pýcha již dříve připomněl, že ČR v posledních letech spotřebu pesticidů snížila, zatímco jinde v Evropě se naopak zvedala. "U nás spotřeba pesticidů za poslední roky klesla o 27 procent, ve Francii vzrostla ve stejném období skoro o 40 procent, a třeba v Rakousku dokonce o 53 procent. Spolu s Portugalskem a Irskem patříme mezi ty unijní země, kde objem prodaných prostředků proti škůdcům klesá nejvíce," uvedl již dříve ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Podle ministra se už nyní v ČR používá méně pesticidů a umělých hnojiv, než je průměr EU, a také méně než v některých západních evropských státech.

