Akční plán, který Česko přiblíží k cirkulární ekonomice, vláda schválila

Akční plán pro období 2022 až 2027 sleduje mimo jiné kroky potřebné k minimalizaci odpadu a zvýšení efektivity zdrojů. Cílem je i maximální využití recyklovaných a druhotných surovin.

Minimalizací odpadu, podporou udržitelných přístupů ve výrobě a spotřebě nebo vývojem ekologicky šetrných produktů se zabývá Akční plán pro cirkulární ekonomiku do roku 2027, který včera schválila vláda. Plán stanovuje kroky a úkoly, které by měly dovést české hospodářství k modelu plně rozvinuté cirkulární ekonomiky, informovalo ministerstvo životního prostředí (MŽP), které návrh předložilo.

Česku podle ministra Petra Hladíka (KDU-ČSL) chyběla strategie a jasný plán pro průmysl, stavebnictví, zemědělství, výzkum nebo obce a města, který zahrne klimatickou změnu, znovuvyužitelnost materiálů, plýtvání potravinami a přírodními zdroji, recyklaci vody, zachování biodiverzity, udržitelnou spotřebu, výzkum a rozvoj technologií. "Plán stanoví trasu, jak se dostat do cílové stanice, kterou je Cirkulární Česko v roce 2040, protože nic není odpad. Přírodní zdroje jsou konečné, a právě cirkularita je řešením," uvedl.

Akční plán pro období 2022 až 2027 sleduje mimo jiné kroky potřebné k minimalizaci odpadu a zvýšení efektivity zdrojů. Cílem je i maximální využití recyklovaných a druhotných surovin.

Plán chce zároveň podpořit inovativní a udržitelné přístupy ve výrobě a spotřebě. Jedná se o efektivní využívání zdrojů ve výrobě a rozvoj oběhových technologií a řešení. Podpoří i osvětu a vzdělávání veřejnosti o výhodách cirkulární ekonomiky.

Posledním bodem je podpora inovací a udržitelného designu včetně vývoje ekologicky šetrných produktů a služeb. Tento bod se zaměřuje na navrhování výrobků s ohledem na jejich dlouhou životnost, snadnou opravitelnost a recyklovatelnost.

"Mimo jiné akční plán zmiňuje také vytvoření zálohového systému pro nápojové obaly. Tuto legislativu už na ministerstvu připravujeme, týkat by se měla PET lahví a plechovek. Nejbližší možný termín, kdy bychom mohli v Česku začít zálohovat, je polovina roku 2025," řekl Hladík.

Akční plán Cirkulární Česko 2040 pro první období do roku 2027 je nadstavbou Strategického rámce cirkulární ekonomiky z roku 2021. Podrobněji rozpracovává typová opatření v deseti prioritních oblastech do podoby karet aktivit. Po jeho vypršení ho MŽP vyhodnotí a naváže na něj příprava nového plánu pro další období, celkem by ministerstvo mělo připravit tři plány.

