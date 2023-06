Aktivisté obsadili na protest proti prodloužení těžby rypadlo v dole Bílina

Zdroj | Greenpeace Organizace dlouhodobě kritizuje plány na těžbu až do roku 2035 a označuje je za klimatický zločin.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Sedm aktivistů z ČR, Polska a Německa dnes ráno obsadilo rypadlo v hnědouhelném dole Bílina na Teplicku. Protestují tak proti prodloužení těžby, které mají Severočeské doly, jež patří pod skupinu ČEZ, od Obvodního báňského úřadu do roku 2035, informoval tiskový mluvčí organizace Greenpeace Lukáš Hrábek.

Greenpeace se proti rozhodnutí úřadu odvolala. Organizace dlouhodobě kritizuje plány na těžbu až do roku 2035 a označuje je za klimatický zločin. "Před valnou hromadou skupiny ČEZ chceme upozornit na klimatický zločin, ke kterému se schyluje na hnědouhelném dole Bílina," uvedl za ekologickou organizaci Jaroslav Bican. Severočeské doly podle něj požádaly o časově neohraničené prodloužení těžby. "Hrozí tak pokračování těžby i ve 40. letech. Nikdo přitom neřeší dopady, které vytěžené uhlí bude mít na klima. Tímto společnost ČEZ vyzýváme, aby od svého záměru prodloužit těžbu na Bílině ustoupila," dodal.

"Vláda České republiky se svým programovým prohlášením hlásí k odklonu od uhlí do roku 2033. Ministerstvo životního prostředí dělá vše pro to, aby Česko urychlilo především rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Povolení těžby pro důl Bílina do roku 2035 nijak nepředjímá způsob, jak bude případně vytěžené uhlí využito a ani to, zda by vůbec mohlo být využito ve zdrojích elektřiny nebo tepla na území ČR," uvedla v reakci na výzvu aktivistů mluvčí ministerstva Lucie Ješátková.

Hnutí Greenpeace kromě povolení k těžbě také napadlo kladné stanovisko, které k rozšíření těžby vydalo ministerstvo životního prostředí po vyhodnocení vlivu na životní prostředí (tzv. proces EIA) v době, kdy ho vedl bývalý ministr Richard Brabec (ANO). Greenpeace kritizuje především fakt, že nikdy nebyly posouzeny negativní dopady spálení bílinského uhlí na klima. Záměr počítá s vytěžením téměř 50 milionů tun uhlí, podle posudku MŽP má mít na svědomí v průměru 11,5 milionu tun CO2 ročně. Greenpeace tvrdí, že v době klimatické krize není možné povolit projekt, který má na svědomí tolik emisí skleníkových plynů, a vyzývá ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL), aby kladné stanovisko k další těžbě změnil a prodloužení těžby v dole Bílina zastavil.

Zdroj | Greenpeace Obdobně aktivisté protestovali už několikrát.

Greenpeace také kritizuje, že platnost vydaného povolení k hornické činnosti v Bílině není závazně časově ohraničena. Těžba je limitována pouze vymezením plochy. V případě snížení objemu těžby a jejího pomalejšího postupu by tak hornická činnost podle organizace mohla pokračovat i po roce 2035.

"Celý areál byl v době obsazení aktivisty v provozu," uvedl mluvčí společnosti Lukáš Kopecký. s tím, že důl pracuje nepřetržitě. Velkostroj, na který skupina vylezla, tou dobou nepracoval, byla na něm ale jeho posádka. Důl po zjištění, že do prostoru vnikly neoprávněné osoby, přerušil činnost. Tím mu vznikla finanční ztráta.

"Nebyli jsme si jisti, jestli se tu nepohybuje ještě jiná skupina aktivistů," řekl mluvčí. Pracovníci dolu proto zkontrolovali celou oblast a každý stroj. Po zjištění, že žádný z dalších strojů není obsazen a v areálu nejsou další nepovolaní lidé, postupně provoz obnovují. V areálu je dalších šest skrývkových rypadel, několik zakladačů a uhelných rypadel. Zda se bude společnost proti postupu aktivistů bránit právní cestou, záleží na dalším vývoji situace, dodal Kopecký.

Policie vyzývá aktivisty, aby prostor opustili, řekla ČTK mluvčí teplické policie Ilona Gazdošová. Po identifikaci osob policií se bude přestupkem zabývat Báňský úřad. "Je zde naprosto nepochybné, že aktivisté vnikli neoprávněně do dobývacího prostoru, kde těžební organizace dobývá hnědé uhlí. Jedná se o přestupek," řekl ČTK mluvčí báňského úřadu Bohuslav Machek. Aktivisté chtějí na rypadle zůstat minimálně 24 hodin.

Obdobně aktivisté protestovali už několikrát. Například v červnu 2021 obsadili dvě skrývková rypadla v uhelných dolech Bílina na Teplicku a Nástup Tušimice na Chomutovsku. Z velkostroje v Bílině skupina slezla ve stejný den odpoledne, rypadlo na Chomutovsku opustili čtyři lidé druhý den ráno.

reklama