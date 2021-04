Aktivisté podají ve středu klimatickou žalobu na českou vládu

Vladimir Mertan 15.4.2021 16:08

To ma fakt zaujíma, čo urobia ak sa začne ochladzovať tak, že už to nebude možné popierať? Všetky tie nezmyselné žaloby, agendy, celé to klimatické šialenstvo? Celý ten klimatický byznis s povolenkami na CO2, nefunčné elektromobily, šialené solárne elektrárne? Niečo sa snažil predovedať Michael Crichton v knižke "Říše strachu" Stojí za to si ju prečítať, hlavne doslov. Zaujímavé, že tá kniha s je tiež o klimatickej žalobe. Časť doslovu si tu dovolím pridať:

"Proč je zpolitizovaná věda nebezpečná Představte si, že se objeví nová vědecká teorie, která varuje před blížící se krizí a ukazuje cestu z potíží. Tato teorie si rychle získá podporu předních vědců, politiků a celebrit z celého světa. Výzkum je financován význačnými filantropy a prováděn prestižními univerzitami. O krizi se často hovoří v médiích. Vědecká teorie je vyučována na vysokých i středních školách. Nemám na mysli globální oteplování. Mluvím o jiné teorii, jež se na výsluní dostala před sto lety.

Mezi její příznivce patřili Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson a Winston Churchill. Schválili ji soudci amerického nejvyššího soudu Oliver Wendell Holmes a Louis Brandeis, kteří rozhodli v její prospěch. Mezi její slavné zastánce náleželi Alexander Graham Bell, vynálezce telefonu, aktivistka Margaret Sangerová, botanik Luther Burbank, Leland Stanford, zakladatel Stanfordovy univerzity, romanopisec H. G. Wells, dramatik George Bernard Shaw a stovky dalších. Podporovali ji nositelé Nobelovy ceny. Bádání financovaly Carnegieho a Rockefellerova nadace. Kvůli výzkumu byl postaven Cold Springs Harbor Institute, ovšem mnoho práce odvedly také Harvard, Yale, Princeton, Stanford a Johns Hopkins. Zákony reagující na krizi byly přijímány ve státech od New Yorku po Kalifornii.

Tyto snahy měly podporu Národní akademie věd, Americké lékařské asociace a Národní výzkumné rady. Říkalo se, že kdyby žil Ježíš, rovněž by přiložil ruku k dílu.

Sečteno a podtrženo, výzkum, přijímání legislativy a ovlivňování veřejného mínění ve prospěch teorie pokračovaly téměř půl století. Ti, kteří se postavili proti ní, byli překřičeni a označeni za reakcionáře, netečné k realitě nebo prostě za obyčejné ignoranty. Při zpětném pohledu je překvapivé, jak málo lidí odporovalo.

Dnes víme, že slavná teorie, která si získala obrovskou popularitu, byla ve skutečnosti pavěda. Krize, před níž varovala, se nedostavila. A skutky podnikané ve jménu této teorie byly pochybné z morálního i trestního hlediska. V konečném důsledku vedly ke smrti milionů lidí.

Touto teorií byla eugenika a její dějiny jsou natolik otřesné - a pro ty, kteří se do nich zapletli, natolik zahanbující -, že se o nich v současné době mluví málokdy. Je to však příběh, který by měli znát všichni lidé, aby se hrůzy neopakovaly." doslov pokračuje, nechcel som aby bol príspevok príliš dlhý.

